Portret de candidat. Gheorghe Nețoiu, candidatul-surpriză la Primăria Capitalei. Dosarul care l-a trimis la închisoare

Omul de afaceri Gheorghe Nețoiu și-a depus dosarul de candidatură într-un mod spectaculos, însoțit de un taraf care a interpretat melodii patriotice.

Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, și-a lansat, de fapt, candidatura la Primăria Capitalei încă din 7 noiembrie. Evenimentul a fost organizat la Portul Cultural Cetate din Dolj.

Legături cu lumea politică

Din 1994 până în 2008 a fost membru PSD, timp în care a ocupat funcția de vicepresedinte al PSD Ilfov. Propus pentru excludere, a demisionat singur din PSD în 2008. În 2010, s-a înscris în UNPR, al cărui vicepreședinte a fost o perioadă de 2 ani.

Apoi, în 2012, s-a înscris în Partidul Poporului al lui Dan Diaconescu și la alegerile parlamentare din 2012 a obținut un mandat de deputat în circumscripția electorală Dolj. În 2013 a demisionat din PP-DD și s-a înscris din nou în UNPR.

Gigi Nețoiu este mai degrabă cunoscut ca fost acționar al cluburilor de fotbal Rocar București, Dinamo și Universitatea Craiova.

Avere

După retragerea din fotbal, Nețoiu s-a concentrat pe afaceri în agricultură, energie și imobiliare. Într-un interviu pentru Fanatik, Gigi Nețoiu, a vorbit despre averea sa. Omul de afaceri a dezvăluit că are cea „cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa”, precum și două apartamente cumpărate în urmă cu 8 ani de zile în Dubai, pe care le închiriază.

El a mai susținut că bucureștenii trebuie să știe că el nu candidează la Primăria Capitalei pentru a se îmbogăți. „Deci eu n-am offshore-uri, n-am firme afară, plătesc toate impozitele și taxele în România, n-am făcut o afacere cu statul”, a dezvăluit Gigi Nețoiu.

Dosarul Transferurilor și condamnarea

Parcursul său în fotbal s-a încheiat dramatic. Nețoiu a devenit suspect în Dosarul Transferurilor, în urma transferului fotbalistului Dan Alexa la echipa Beijing Guoan din China în 2004, când clubul Dinamo a raportat încasări de 330.000 dolari, în vreme ce clubul chinez plătise 730.000 de dolari.

În 2014, dosarul s-a încheiat cu constatarea că Nețoiu se face vinovat de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani, fiind descoperit un prejudiciu total de 1,5 milioane de dolari din bugetul statului. După ce a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în Dosarul transferurilor de la Dinamo, omul de afaceri a fost eliberat condiționat un an mai târziu, în 2015.