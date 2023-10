Gabriel Oprea rămâne „doctor” chiar dacă a plagiat. Înalta Curte anulează ordinul de retragere a titlului

Ordinul din 2016 al ministrului Educației de atunci, Mircea Dumitru, prin care îi era retras titlul de doctor lui Gabriel Oprea, a fost anulat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Admite recursul declarat de recurentul – reclamant Gabriel Oprea împotriva Sentinţei civile nr. 3265 din 10 iulie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată, şi rejudecând, admite în parte acţiunea. Anulează Ordinul nr.5.121/01.09.2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care s-a dispus retragerea titlului ştiinţific de doctor în drept al recurentului-reclamant, precum şi a tuturor actelor juridice şi a operaţiunilor administrative care au precedat emiterea acestui ordin. Respinge ca rămase fără obiect petitele 1 şi 2 ale cererii. Definitivă. Pronunţată astăzi, 13 octombrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe”, scrie în decizia ÎCCJ, Conform portalului Instanței Supreme.

Comisia de experți din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a dat verdict de plagiat în cazul tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea în iulie 2016, iar o lună mai târziu CNATDCU a respins contestația fostului vicepremier cu 31 voturi pentru și 2 împotrivă.

Mircea Dumitru, ministrul Educației de atunci, a semnat în septembrie 2016 ordinul de retragere al titlului de doctor al fostului ministru de Interne și vicepremier Gabriel Oprea.

Nu este prima dată când ordinul de ministru a fost atacat în instanță, în 2018, Gabriel Oprea a atacat decizia și a pierdut. Cinci ani mai târziu, în 2023, Înalta Curte i-a dat câștig de cauză.

În această vară, CCR a decis definitiv că titlul de doctor poate fi retras de Ministerul Educației doar dacă acesta „nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice”.

Potrivit deciziei CCR, dacă CNADTCU emite un verdict de plagiat pentru un titlu de doctor care a intrat în circuitul civil, este nevoie să meargă în instanță pentru a dovedi plagiatul.

Plagiatul lui Gabriel Oprea a fost descoperit de jurnalista Emilia Șercan. Aceasta spune că Instanța a contestat procedura de retragere.

„Gabriel Oprea nu a contestat faptul că nu a plagiat, ci a contestat procedura de retragere a titlului de doctor. El a pierdut în primă instanţă, însă la ÎCCJ a avut câştig de cauză. (...) Ca urmare a deciziei CCR, vom mai vedea astfel de decizii şi în cazul altor plagiatori. Suntem în situaţia halucinantă în care ei sunt doctori plagiatori. Este efectul lobby-ului puternic în mediul academic şi politic al fostului ministru al Educaţiei Sorin Câmpeanu. Este victoria impostorilor”, a transmis Emilia Șercan, potrivit G4media.ro.

Drept la replică

Gabriel Oprea a trimis redacției un drept la replică.

Textul integral:

„Astăzi am primit Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilește definitiv și irevocabil, că NU am plagiat în teza de doctorat.

Fiind marcat ca țintă politică, pentru mine special a fost creată o hotărâre de guvern cu dedicație, potrivit căreia, în mod absolut fals, lucrarea mea ar fi putut întruni oricând elementele unui plagiat. Aceasta, cu ignorarea totală a verdictului de neplagiat dat prin vot, 9-0, de către Comisia pentru demnitari din Ministerul Educației, din care făcea partea și un reputat profesor din Germania. În ciuda verdictului de neplagiat, act administrativ care nu a fost contestat în termenul legal de 30 de zile și și-a produs efectele, a apărut acest HG care stabilea, ilegal și neconstituțional, că orice teză de doctorat, poate fi considerată plagiat și poate fi atacată oricând, chiar și dacă a primit un verdict legal de neplagiat de la instituția responsabilă. Curtea Constituțională a României a stabilit, prin hotărâre definitivă și general aplicabilă, că titlul de doctor nu poate fi retras dacă a intrat în circuitul civil și a produs efecte. Totodată, hotărârea de guvern ilegală care stabilise contrariul a fost abrogată.

Atacul la adresa mea, pe tema așa-zisului plagiat, a fost orchestrat de un general din serviciile secrete provenit din vechea Securitate, un așa-zis jurnalist, intelligence, care s-a autointitulat impostor și un individ, fost rector, trimis în judecată de către CNSAS pentru poliție politică.

Verdictul definitiv de neplagiat dat astăzi de ÎCCJ demontează definitiv minciunile unor persoane care au distrus cariere, familii și destine.

Împreună cu UNPR, partidul pe care l-am înființat, mi-am făcut datoria în toate funcțiile deținute: ministru al apărării naționale, al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională, premier interimar. Am făcut parte din patru guverne, două de dreaptă și două de stânga. Am menținut echilibrul politic și economic într-o perioadă foarte grea, când economii mult mai puternice decât cea a României, se prăbușeau. Românii au cea mai mare încredere în Biserică și în Armată. Am sprijinit întotdeauna sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, am luptat pentru dotări, dar și pentru asigurarea, la un nivel corespunzător a drepturilor pentru acești oameni care trăiesc și muncesc sub jurământ față de țara lor, România. Am inițiat și am aplicat Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat și actul normativ prin care am schimbat statul și viața soldaților și gradaților voluntari, deveniți, astfel, profesioniști, cu toate drepturile militare asigurate. Nu am trădat coaliția PSD-UNPR, nu am dat PSD jos de la guvernare. Nu am dat jos premierul PSD, deși mi-a fost propusă acea funcție de premier. Eu și UNPR am sprijinit întotdeauna președintele României pe probleme de securitate națională.

Un sondaj realizat în august 2015 de IRES, preluat de Realitatea TV, DC News, Adevărul etc., arăta că 45% din români considerau că activitatea mea în funcţia de premier interimar a fost una bună, iar 5%, că a fost foarte bună. În același timp, 48% considerau că activitatea ca ministru şi vicepremier a fost bună, iar 5% o cotau drept foarte bună. Practic, în vara anului 2015, președintele UNPR, se bucura de aprecierea a 50% dintre români ca premier și de 53% ca vicepremier și ministru al afacerilor interne. În același timp, partidul se afla la peste 12%. Am devenit țintă politică și peste noapte am fost transformat din liderul politic apreciat de români și omul care nu lasă pe nimeni

în urmă, în dușman universal, plagiator și criminal. Au fost aruncate asupra mea mizerii greu de imaginat. Imaginea mea, munca, viața au fost transformate cât ai bate din palme.

Am fost atacat, ponegrit, mi s-au făcut dosare politice. Am ales calea grea, dar corectă. Am demisionat din toate funcțiile, de ministru de Interne și vicepremier, de senator, de președinte al UNPR și m-am pus la dispoziția justiției. După opt ani grei, Justiția mi-a făcut dreptate în toate dosarele politice inventate cu scopul de a mă elimina. Cei care au crezut în mine, au stiut întotdeauna că sunt nevinovat și mi-au fost alături în această perioadă grea. Dumnezeu mi-a dat tăria de a depăși toate minciunile și mizeriile.

Merg înainte cu fruntea sus. Le sunt alături, ca întotdeauna, militarilor, polițiștilor și tuturor specialiștilor din domeniul securității naționale. Contextul actual de securitate dovedește că ceea ce am spus întotdeauna a fost corect: România trebuie să investească serios și continuu în securitatea națională, în dotări și în profesioniștii din domeniu. Iar unitatea este mai importantă ca oricând. Trebuie să fim puternici și responsabili, pentru a depăși cu bine acest context care schimbă, pentru totdeauna, fața lumii.

Cu Dumnezeu înainte!