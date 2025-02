Frații Tate, rețeaua de influență și legăturile care duc până la Casa Albă| ANALIZǍ

În timp ce autoritățile române neagă orice influență externă în cazul fraților Tate, presa internațională continuă să dezvăluie conexiuni tot mai surprinzătoare, inclusiv cu actualul președinte american, Donald Trump. Un detaliu care ridică semne de întrebare este cǎ unul dintre avocații lor a fost recent numit într-o funcție-cheie la Casa Albă. Este vorba despre simple coincidențe sau despre un joc de culise cu implicații la cel mai înalt nivel?

La începutul săptămânii, Financial Times a dezvăluit că administrația Trump face presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, arestați în 2022 și inculpați în 2023 pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi au negat constant acuzațiile, însă sprijinul venit din cercurile apropiate lui Trump alimentează speculațiile despre o posibilă influență politică.

Nu doar Financial Times a abordat acest subiect. Alte publicații internaționale, precum Forbes și The Guardian, au relatat despre legăturile dintre frații Tate și administrația Trump, prezentând dovezi care ridică și mai multe suspiciuni.

Paul Ingrassia, unul dintre avocații angajați de Andrew Tate, a depus recent jurământul ca agent de legătură al Casei Albe pentru Departamentul de Justiție. Mai mult, Tate are o relație de prietenie cu Donald Trump Jr. încă din 2016, iar Alina Habba, consilier politic de rang înalt al lui Trump, și-a exprimat public admirația față de controversatul influencer.

Deși autoritățile române continuă să nege orice presiune externă în procesul fraților Tate, conexiunile cu cercul apropiat al lui Trump lasă loc de interpretări.

FINANCIAL TIMES: „Administrația Trump a cerut ridicarea restricțiilor pentru frații Tate”

Dezvăluirea Financial Times a fost prima dintr-o serie de articole publicate de presa internațională. Cotidianul britanic a citat surse care susțin că oficiali americani au ridicat această problemă direct cu guvernul român. Detaliile prezentate de jurnaliști au fost ulterior preluate și analizate de alte instituții media.

Când Financial Times a pomenit la începutul săptămânii despre faptul că oficiali americani ar fi cerut României să ridice restricțiile de călătorie impuse lui Andrew Tate, a citat trei surse anonime. Subiectul a fost abordat inițial de oficialii SUA într-o convorbire cu guvernul român și reluat de diplomatul administrației Trump, Richard Grenell, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, potrivit sursei menționate.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al ministrului român de externe, Emil Hurezeanu, a subliniat independența justiției din România, declarând pentru Financial Times că „instanțele din România sunt funcționează pe baza legii, respectând principiul unui proces echitabil”, dar a refuzat să comenteze discuțiile specifice despre cazul Tate. De altfel, ulterior și premierul Marcel Ciolacu a infirmat public, pe platforma X, că ar fi existat vreo solicitare cu privire la frații Tate din partea administrației americane și a precizat că nu au existat cereri nici în timpul discuției cu Richard Grenell și nici după. La rândul său, Grenell a afirmat că nu a avut o „conversație substanțială” cu Hurezeanu, însă și-a exprimat clar sprijinul pentru Tate.

FORBES: Legăturile periculoase dintre Tate, manosferă și cercul lui Trump

Și Forbes a menționat, de asemenea, presiunile exercitate de Trump și legăturile dintre controversații influenceri din „manosferă” și Casa Albă.

„Manosfera” este un termen care desemnează o comunitate online formată din diverse grupuri și forumuri unde se discută subiecte legate de masculinitate, relații și dinamica de gen, adesea dintr-o perspectivă critică sau ostilă față de feminism. Aceasta include subgrupuri precum: bărbați care aleg să evite relațiile cu femeile (MGTOW - Men Going Their Own Way), cei care studiază și împărtășesc tehnici de seducție (PUA - Pick-Up Artists), bărbați care se consideră excluși din relații romantice și sexuale (Incels - Involuntary Celibates) sau susținătorii ideologiei conform căreia feminismul ar fi diminuat rolul bărbaților în societate (Red Pill). În mare parte, manosfera este asociată cu misoginia, deoarece multe dintre ideologiile promovate în aceste comunități susțin superioritatea masculină, critică feminismul și blamează femeile pentru diverse probleme sociale. Multe dintre discuțiile din această comunitate promovează stereotipuri toxice de gen, discurs instigator la ură și, uneori, teorii ale conspirației despre „supremația feministă” sau „declinul masculinității”.

În acest context, Andrew Tate este unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai manosferei, prin mesajele sale despre dominația masculină, succes și relațiile dintre bărbați și femei, deseori presărate cu atacuri la adresa femeilor și feminismului.

În plus, jurnaliștii Forbes amintesc că Tate – urmărit de peste 10 milioane de oameni pe X – este un susținător vocal al lui Trump, promovându-l intens în campania pentru alegerile din 2024 și declarând că adversarii acestuia ar trebui „expulzați din țară”. De altfel, Tate s-a comparat în repetate rânduri cu Trump, afirmând că amândoi au fost acuzați de infracțiuni sexuale și „demonizați prin înregistrări vechi în care făceau glume” – o posibilă referire la acuzațiile de hărțuire sexuală împotriva lui Trump și la infamul său clip „Access Hollywood”.

De la retorică extremistă la sprijin politic: cum a ajuns Tate un aliat al cercului Trump

Legătura dintre „manosferă”, unde Andrew Tate este extrem de vocal și influența acesteia în politica americană a fost evidentă, susțin jurnaliștii Forbes, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024, când mai mulți creatori de conținut din această sferă l-au susținut pe Trump, iar unii chiar s-au întâlnit cu el. Washington Post a raportat că aceste conexiuni au fost facilitate inclusiv de fiul cel mic al președintelui, Barron Trump. Această strategie pare să fi fost eficientă, Trump reușind să câștige mai multe voturi din rândul tinerilor bărbați față de scrutinurile anterioare.

Forbes mai notează că Tate a folosit un discurs sexist și homofob în sprijinul lui Trump, susținând într-o postare că victoria acestuia a împiedicat „vrăjitoarele belicoase ale răului” să ajungă la putere și atacând susținătorii vicepreședintei Kamala Harris.

Jurnaliștii remarcă, de asemenea, că legăturile dintre Tate și cercul de apropiați ai lui Trump devin tot mai vizibile. Donald Trump Jr. a numit detenția lui Tate în România „o nebunie absolută”, iar Elon Musk i-a luat apărarea, comentând la o postare în care Tate își anunța intenția de a candida la funcția de prim-ministru al Marii Britanii și afirmând că analiza acestuia asupra politicii britanice „nu este greșită”. În plus, vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat recent guvernul român, acuzându-l că încearcă să suprime libertatea de exprimare prin anularea unui rezultat electoral suspectat de influență rusă – fără a menționa însă direct cazul lui Tate.

Mai mult, potrivit Reuters, Gavin Kliger, un oficial din Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală al lui Musk, ar fi promovat activ conținutul lui Tate pe rețelele sociale.

THE GUARDIAN: „Trump și Tate, un meci făcut în iad”

The Guardian merge și mai departe, analizând influența pe care Andrew Tate a reușit să o câștige până la Casa Albă. Publicația britanică subliniază cum actualul președinte american și controversatul influencer nu doar că împărtășesc o ideologie similară, ci și că sprijinul oferit de Trump pentru Tate ar putea avea implicații juridice și politice majore.

Într-un recent articol intitulat „Toți prietenii președintelui: de la Natalie Harp și Daniel Penny la Andrew Tate”, jurnaliștii analizează strategiile folosite pentru a pătrunde în cercul interior al lui Donald Trump și concluzionează: „Trump și Tate sunt un meci făcut în iad”.

Apoi explică modul în care autoproclamatul „influencer misogin”, acuzat de autorități de exploatarea sexuală a femeilor, reușește să câștige sprijin politic: „Nu există nimic care să-i câștige mai repede simpatia lui Trump decât un misogin aflat în necazuri legale – prădătorii sexuali par să se susțină reciproc. Într-o mișcare deloc surprinzătoare, administrația Trump a intervenit în sprijinul influencerilor din «manosferă» Andrew și Tristan Tate”.

Amenințarea la adresa justiției: „Dosarul va fi clasat. Stați cu ochii pe asta”

The Guardian evidențiază și declarațiile avocatului victimelor din Marea Britanie, care a subliniat că Trump „a intervenit într-un proces echitabil” nu doar în România, ci și în Regatul Unit, unde familia Tate așteaptă extrădarea.

Și Forbes a menționat reacția celor patru victime ale lui Tate din Marea Britanie (în total există 48 de acuzații) care au declarat, prin avocatul lor, pentru BBC, că sunt „consternate” de intervenția administrației Trump în acest caz. Ele au susținut că din postările din social media reiese că mulți oficiali din echipa lui Trump îl susțin pe Tate, fie din lipsă de informare, fie pentru că „nu le pasă” de gravitatea acuzațiilor. „Să vezi cel mai puternic om din lume sprijinindu-l pe cel care te-a abuzat este un lucru traumatizant... este o formă de manipulare”, a adăugat avocatul.

Despre alianța în devenire dintre administrația Trump și frații Tate, The Guardian a scris în repetate rânduri, prin diverse articole publicate de-a lungul anilor. Într-unul dintre acestea, jurnaliștii britanici menționează și despre episodul petrecut după victoria lui Trump în alegerile din 2024, când Tate a postat pe X (fostul Twitter) că dosarul său va fi „clasat”. „Stați cu ochii pe asta”, a scris el la vremea respectivă.

Jurnaliștii subliniază și pericolul pe care-l reprezintă un acces direct la cercul restrâns al lui Trump: „Dacă afirmațiile sale sunt reale și a reușit să convingă administrația să intervină în favoarea sa, acest lucru ar reprezenta o încercare de influențare a justiției în cazul a zeci de presupuse victime ale traficului de persoane și violului”.

De asemenea, The Guardian atrage atenția și că „prin presiunile exercitate asupra autorităților române pentru ridicarea restricțiilor judiciare impuse fraților Tate, trimisul special al lui Trump, Richard Grenell, riscă să interfereze cu justiția din România și să obstrucționeze mai multe anchete privind traficul de persoane. Mai mult, această intervenție ar putea încălca articolul 41 din Convenția de la Viena, care interzice diplomaților să se implice în afacerile interne ale statului-gazdă. Dacă cineva ar fi acuzat de infracțiuni similare în SUA, i s-ar interzice să părăsească țara – un aspect pe care administrația americană nu are cum să nu-l cunoască”.

Dezinformare, influență și putere: conexiunile periculoase dintre Trump și Tate

Sunt remarcate, de asemenea, multiplele asemănări dintre Trump și Tate, menționându-se că ambii sunt experți în dezinformare și recurg la strategii agresive pentru a discredita acuzațiile penale care îi vizează: „Și-au construit imaginea publică printr-un stil provocator și zgomotos, inițial în reality show-uri, iar mai apoi pe rețelele sociale. În acest spațiu digital, dominat de algoritmi și viralitate, au descoperit că, în timp ce adevărul și integritatea nu le aduc beneficii, controversele, minciunile și extremismul pot fi transformate rapid în faimă, influență și putere”.

„Tate știe exact ce poate oferi politicienilor”, mai notează The Guardian, amintind că acesta și-a instruit apropiații să contacteze doi politicieni români de dreapta și să le transmită: „Veți obține multe voturi când Tate va spune că ați fost de partea lui”, potrivit procurorilor care i-au interceptat telefonul.

„Însă legătura dintre Tate și Trump depășește simplul calcul electoral, mai ales acum că Trump a revenit la putere. Atât el, cât și Tate promovează teoria conspirației conform căreia USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, o instituție guvernamentală care oferă asistență economică, umanitară și de dezvoltare în întreaga lume - n.red.) și presa tradițională ar fi orchestrat acuzațiile împotriva influencerului. Prin sprijinul acordat lui Tate, administrația Trump alimentează o nouă campanie de dezinformare, menită să discrediteze nu doar mass-media, ci și principiile fundamentale ale justiției și statului de drept”, avertizează The Guardian.

„Administrația Trump ar putea fi cheia care le deschide drumul spre libertate”

Publicația britanică elucidează și motivul presiunilor privind ridicarea interdicțiilor de călătorie impuse fraților Tate: „Streamerul Adin Ross (persoană care transmite în direct conținut video pe internet - n.red.)a dezvăluit că Tate i-ar fi spus că plănuia să plece din România și «să nu se mai întoarcă niciodată»”.

Jurnaliștii remarcă și că frații Tate sunt „propagandiști utili pentru Trump” care au contribuit la „radicalizarea unei generații”: „Administrația Trump ar putea fi cheia care le deschide fraților Tate drumul spre libertate... Trump a transmis în mod clar că legea nu i se aplică nici lui, nici apropiaților săi, susținând: «Cel care își salvează țara nu încalcă nicio lege». S-a comparat chiar cu un «rege». Iar acestea nu sunt simple declarații – de nenumărate ori, Trump a dat de înțeles că se consideră deasupra legii și că poate acționa după bunul plac. Este un mesaj pe care nu ar trebui să-l ignorăm”.

În concluzie, jurnaliștii de la The Guardian reamintesc că: „Deși independența justiției este garantată prin lege în România, în practică, judecătorii au fost supuși unor influențe nelegitime. Totuși, se așteaptă ca ancheta să continue fără a fi afectată de presiunile exercitate de apropiații lui Trump”.

Cine este Andrew Tate

Andrew Tate, născut în SUA și crescut în Marea Britanie, a fost campion mondial la kickboxing și o figură controversată de televiziune, cunoscut pentru apariția sa în versiunea britanică a emisiunii Big Brother. În ultimii ani, el și-a construit o prezență masivă online pe platforme precum X, Instagram și YouTube, deși a fost suspendat de mai multe ori pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură. În 2022, YouTube l-a interzis pentru încălcarea politicilor sale. Acum, contul său de X are peste 10 milioane de urmăritori.

Tate promovează un stil de viață axat pe masculinitate, însă opiniile sale alunecă adesea spre misoginie – etichetă pe care și-a asumat-o singur. El a declarat că femeile victime ale violului ar trebui să „își asume responsabilitatea” pentru atacurile suferite și că rolul lor este în casă. De asemenea, susține patriarhatul și folosește frecvent termeni rasiali, homofobi și sexist în postările sale.

În plus, Tate a lansat mai multe programe online, promovate ca fiind educaționale și destinate în special tinerilor, dar care au stârnit controverse, fiind acuzate că îi învață pe bărbați să exploateze femeile. Printre acestea se numără War Room, un program care percepe taxe de mii de dolari și promite să „elibereze bărbatul modern din închisoarea impusă de societate”. O investigație BBC asupra conversațiilor interne din War Room a dezvăluit că programul le-ar oferi participanților metode pentru a manipula femeile să intre în industria sexului, identificând și zeci de presupuse victime.

Andrew Tate a fost reținut în România în decembrie 2022 și inculpat șase luni mai târziu. Procurorii susțin că împreună cu fratele său, Tristan Tate, și două femei din România, Andrew ar fi recrutat și constrâns femei să creeze conținut pornografic. În plus, autoritățile române au anunțat în august 2023 că investighează frații Tate pentru trafic de minori și relații sexuale cu o minoră.

Pe lângă acuzațiile din România, Tate este vizat și într-un dosar de violență sexuală în Marea Britanie, iar o instanță românească a decis că poate fi extrădat după finalizarea procesului său din România. Totuși, procesul său a fost blocat temporar în decembrie, după ce o instanță de apel a stabilit că rechizitoriul nu îndeplinea cerințele legale pentru a începe judecata.