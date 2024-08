Biografia controversaților milionari Andrew și Tristan Tate. Imperiul financiar creat de cei doi fii ai unui șahist legendar

Stilul de viață luxos, dar și controversele stârnite pe rețelele sociale, unde paginile sale sunt urmărite de milioane de oameni, i-au adus o popularitate fulminantă fostului sportiv de arte marțiale Andrew Tate, reținut pentru a doua oară de DIICOT, alături de fratele sau, Tristan Tate.

Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți miercuri seara, pentru 24 de ore, după multe ore de audieri la sediul DIICOT.

Frații Tate, reținuți de DIICOT

Cei doi sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care și act sexual cu minori, grup infracțional organizat, spălare de bani sau influențarea declarațiilor.

Potrivit comunicatului DIICOT, doi dintre inculpați, folosind metoda loverboy și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a 34 de persoane vătămate le-au recrutat, iar cu sprijinul celorlalți membrii ai grupării de criminalitate organizată, le-au transportat și adăpostit în diferite locații unde le-au supravegheat și coordonat obligându-le să producă materiale pornografice pe care ulterior le-au difuzat contra cost pe platforme de profil", se arată într-un comunicat DIICOT.

„Foloasele materiale obinute de inculpați din exploatarea sexuală a victimelor au fost evaluate la peste 2.800.000 dolari americani și 887.000 tokeni”, arată procurorii.

Potrivit DIICOT, o tânără de 17 ani ar fi fost și ea obligată la manifestări de natură sexuală în vederea producerii de materiale pornografice și distribuirii acestora pe diverse site-uri.

„Din activitatea infracțională au fost obținute foloase materiale evaluate la peste 1,5 milioane dolari americani pe care inculpatul și le-a însușit integral. Tot în sarcina acestuia s-a reținut că începând cu luna decembrie 2020 a întreținut, în mod repetat, raporturi și acte sexuale cu o victimă minoră, în vârstă de 15 ani”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Reținuți pentru a doua oară

A fost pentru a doua oară când Andrew Tate și fratele său, Tristan, au fost reținuți de autoritățile române.

În decembrie 2022, cei doi, împreună cu alte două persoane au ajuns în arest, fiind acuzați de trafic de ființe umane, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Crimă Organizată.

Frații Tate au fost plasați ulterior în arest la domiciliu, până în luna august 2023, și apoi sub control judiciar. Între timp, în iunie 2023, au fost trimiși în judecată, împreună cu alți doi români, într-un dosar care vizează infracțiuni pentru acuzații de viol, trafic de persoane și organizarea unui grup infracțional cu intenția de a abuza sexual de femei

„Persoanele vătămate au fost recrutate de cetăţenii străini, prin inducere în eroare cu privire la intenţia de a întemeia o relaţie de căsătorie/concubinaj şi existenţa unor sentimente reale de iubire (metoda loverboy). Persoanele în cauză au fost ulterior transportate şi adăpostite în imobile din judeţul Ilfov. Acolo, prin exercitarea de acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (prin intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), au fost exploatate sexual de membrii grupului. Victimele au fost obligate să ia parte la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării prin intermediul unor platforme de socializare de materiale având un astfel de caracter”, arătau procurorii DIICOT.

Acuzațiile au fost respinse de Andrew și Tristan Tate, iar în urma reținerii lor, dispusă miercuri seară, Andrew Tate le-a spus jurnaliștilor acuzațiile care i se aduc sunt „și mai stupide decât data trecută”.

Cine sunt frații Tate

Andrew Tate (38 de ani), cetățean american-britanic, cel mai faimos dintre cei frații Tate este un fost sportiv de performanță, campion în competiții de Kickboxing, care și-a câștigat notorietatea și averea ca influencer, pe rețele sociale. Pe pagina sa de X (fost Twitter) profilul său a strâns aproape zece milioane de urmăritori.

Tate a intrat în atenția publicului în 2016, odată cu participarea la emisiunea Big Brother din Marea Britanie, de unde a fost înlăturat după numai câteva zile. Apoi a devenit tot mai popular pentru comentariile sale jignitoare și misogine publicate pe platformele sociale.

Videoclipurile sale au strâns milioane de vizualizări în mediul on-line, dar au stârnit controverse. Într-un interviu s-a declarat „total misogin”, le-a catalogat pe femei „intrinsec leneșe” și a spus că „nu există nicio femeie independentă”.

Colecțiile sale de mașini scumpe și viața luxoasă, afișate de Tate pe rețelele sociale i-au adus și ele numeroși fani, deși de mai multe ori postările sale au fost blocate pe rețelele de socializare.

„Îi învăț pe tineri să fie disciplinați, să fie harnici, să se antreneze, să asculte, să muncească din greu, să fie exact ca mine. Cu cei care cresc ca mine, care au control asupra emoțiilor, sunt stoici, muncitori vom avea o societate mai bună. Vorbesc despre muncă intensă, disciplină. Sunt un atlet. Predic despre anti-drog, predic religia, predic anti-alcoolul, nu - criminalității de noapte, sunt împotriva tuturor problemelor cu care se confruntă societatea modernă”, declara Andrew Tate, într-un interviu realizat în 2023, de jurnaliștii BBC.

Tristan Tate (36 de ani) cetățean american-britanic, fratele mai mic al lui Andrew, și el fost kick-boxer, a fost actor și star de televiziune, cunoscut pentru serialul „Regii Internetului” (2022), în care apar mai multe celebrități.

Janine Tate (34 de ani), sora mai mică a lui Andrew Tate, trăiește în Statele Unite ale Americii și lucrează ca avocat, dar spre deosebire de cei doi frați a preferat un mod de viață mai liniștit, departe de atenția presei.

Tatăl fraților Tate a murit în timpul unui turneu de șah

O poveste de viață aparte a avut și Emory Andrew Tate jr. (1958 - 2015), tatăl fraților Tate. Născut în Chicago, SUA, într-o familie cu nouă copii, afro-americanul Emory Tate a fost militar și a avut o carieră strălucită de șahist, în care a câștigat de cinci ori Campionatul Forțelor Armate ale SUA.

„Stăpânirea limbilor străine a fost mult mai impresionantă în timpul carierei sale militare. Vorbea rusă mai bine decât majoritatea rușilor, spaniolă, germană și aproape orice limbă pe care a încercat să o învețe. Există chiar o legendă că, după câteva zile într-o singură națiune străină, putea deja să comunice fluent. Emory era un bărbat de familie. Era foarte mândru de copiii săi, iar filozofiile sale parentale au produs doi kick boxeri campioni, pe Tristan și Andrew și un absolvent de drept, fiica sa Janine”, informa Chess News, la moartea fulgerătoare a acestuia, din 2015.

Emory Tate s-a căsătorit în 1985 cu Eileen Ashleigh. Cuplul a avut trei copii, însă a divorțat în 1997, iar Eileen împreună s-a întors împreună cu copiii săi în Anglia. Andrew Tate declara despre tatăl său că este convins că a avut cel mai bun tată din lume, deși după divorțul de mama sa l-a văzut rar.

„Când locuiam în SUA, până la vârsta de 11 ani, îl vedeam mai odată sau de două ori pe lună, poate și mai des. Aveam zece ani când a plecat. Dar întotdeauna am înțeles că era foarte ocupat și că are multe de făcut. Îi păsa de noi, dar era foarte ocupat. Niciodată nu am simțit că nu i-a păsat de noi. Dar tot ce s-a întâmplat m-a făcut să fiu persoana care sunt astăzi și iubesc asta”, spunea Andrew Tate, într-un interviu publicat pe canalul de Youtube al actorului David Sutcliffe.

În 2015, Emory a murit în urma unui infarct, chiar în timpul unui turneu de șah.

Imperiul financiar creat de frații Tate

În anii 2000, Andrew Tate se număra printre atleții bine cotați în Kick-boxing, însă în cariera din sporturile de contact îi aducea între 50.000 și 200.000 de dolari pe luptă. Primul milion de dolari l-ar fi obținut în 2009, în urma câștigării unei gale prestigioase de kickboxing în Anglia.

Din 2016, Andrew Tate s-a retras din sportul de performanță, însă a investit, cu succes, împreună cu fratele său, în companii de publicitate și de video-chat, care au ajuns să genereze profituri de până la jumătate de milion de dolari pe lună.

În România a investit în afaceri legate de casinouri și sporturile de contact, tot mai populare în ultimii ani, dar și în proprietăți în România și Emiratele Arabe Unite.

Averea lui Tate, estimată la 365 de milioane de dolari, potrivit publicației moneymade, s-a datorat și modului în care acesta a profitat de oportunitățile oferite de media digitală.

„Comunitățile sale online War Room și Hustler's University (acum The Real World) sunt evaluate colectiv la sute de milioane de dolari. De asemenea, Tate îi învață pe oameni să facă bani prin platforma sa online, iar afacerea OnlyFans generează peste 200.000 USD lunar”, informa moneymade.io.

Tate a devenit tot mai popular datorită stilulului su de viață excentric, al investiților în video-chat-uri destinate adulților, dar și prin mijloacele de auto-promovare. Controversele legate de opiniile sale i-au sporit notorietatea.