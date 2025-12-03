search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Flota navală a României se modernizează cu o corvetă ușoară din Turcia. Contractul a fost semnat

Publicat:

Autoritățile române și turce au semnat miercuri contractul interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR, care va costa țara noastră 223 de milioane de euro, fără TVA.

Corveta ușoară Hisar FOTO: MApN
 România a decis să achiziționeze pentru Forțele Navale o corvetă ușoară aproape nouă din Turcia, o navă care a intrat în serviciul armatei turcești la sfârșitul anului 2024.   

Contractul a fost semnat miercuri de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT), din Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, în prezența ministrului interimar al apărării naționale, Radu Miruță, și a adjunctului ministrului apărării al Republicii Turcia, Musa Heybet.

“Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat ministrul apărarii naționale.

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 mil. EURO fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii, de către Ministerul Apărării Naționale, a demersurilor necesare pentru realizarea achiziției.

Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție.

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă.

Corveta ușoară este dotată cu echipamente moderne de navigație și comunicații și beneficiază de o gamă largă de senzori și sisteme de arme de ultimă generație, asigurându-i astfel un potențial combativ ridicat în toate mediile de luptă. Nava dispune și de un hangar special conceput pentru a găzdui un elicopter mediu și o aeronavă fără pilot, facilitând astfel operațiunile aeriene de sprijin

