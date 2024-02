Florian Robe, „călăul bebelușilor” de la Polizu, inculpat oficial

Începe procesul medicului ginecolog Florian Robe, supranumit și „călăul bebelușilor” de la maternitatea Polizu. Acuzat în urmă cu un an de tentativă de omor calificat prin cruzimi, acesta a devenit inculpat în mod oficial în urma unei audieri care a avut loc vineri, 9 februarie, la parchetul Tribunalului București.

Pe numele lui Robe a fost extinsă și urmărirea panală pentru fals intelectual. Anunțul a fost făcut de celebrul avocat Cuculis. Acesta a transmis mesajul pe rețelelede socializare.

Avocatul Cuculis, despre medicul Florian Robe: „Cel mai șocant caz”

„Medicul ginecolog Florian Robe, acuzat in urma cu un an de zile de tentativa la omor calificat prin cruzimi este inculpat in mod oficial, punandu-se in miscare actiunea penala. De asemenea a fost extinsa UP si pentru fals intelectual. Este unul dintre cele mai socante cazuri si pentru care am dat numele de “abatorul de copii”. Amintesc, se presupune rezonabil ca marii prematuri erau lasati sa moara , aruncati la gunoi la propriu(cazul de fata), medicul considerandu-i “produse de conceptie”, se arată în emsajul avocatului.

Cine este medicul Florian Robe și ce orori ar fi comis

Dr. Florian Robe este medic ginecolog la Spitalului Polizu, din Capitală. Acesta a fost acuzat anul trecut de tentativă de omor calificat, după în anul 2019 ar fi refuzat că acorde îngrijiri unei fetițe nou-născute, declarând nașterea avort spontan. Mai mult, a aruncat copilul la gunoi, deși acesta trăia.

Nașterea s-a produs la vârsta gestațională de 26 de săptămâni. Imediat după ce s-a născut, fetița a fost luată de medic, pusă într-o tăviță cu capac, iar apoi și aruncată într-un sac de gunoi. Mamei i s-a spus că a bebelușul nu a supraviețuit. 12 ore a stat copilul în sacul strâns la gură, până când o asistentă a auzit un plânset. A deschis punga și a avut un șoc: fetița trăia.

Martorii spun că bebelușul, dacă nu ar fi fost aruncat la gunoi, ar fi trebuit dus într-un incubator, în detrimentul, poate, al altui copil, cu șanse mai mari de supraviețuire.

Potrivit procurorilor de la Parchetul Tribunalului București, cei care au preluat cazul, Florian Robe din motive deocamdată necunoscute, a refuzat timp de 12 ore să-i acorde copilului îngrijirile necesare.

„La data de 24 aprilie 2019, o femeie a născut o fetiță viabilă la Maternitatea Polizu, sub supravegherea suspectului (Florian Robe – n.r.), medic de specialitate obstetrică-ginecologie. Cel din urmă a declarat nașterea ca fiind un avort spontan al unui produs de concepție de sex feminin fără semne de viabilitate. Deși semnele de viabilitate erau evidente și i-au fost semnalate de personalul medical care a intrat în contact cu nou-născutul, medicul a refuzat nejustificat, timp de 12 ore, să ia măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale”, arăta pe atunci Parchetul de pe lângă Tribunalul București care au aflat despre acest caz abia în anul 2022. Atunci a fost făcută o plângere penală.

Polizu, „abatorul” copiilor prematuri

Potrivit avocatului Cuculis, medicul nu s-ar fi aflat l aprima faptă. El este acuzat că ar fi lăsat și alți copii născuți prematur să moară sau chiar „îi omora el” pentru a „nu mai ocupa un loc în incubator”.„Eu am reușit să documentez acest caz, însă reiese din declarațiile date de martori că Polizu, prin acest „Dr. Robe”, era un abator de copii prematuri, aruncați la propiu în coșul de gunoi, până mureau”.

Dacă va fi găsit vinovat, Florian Robe riscă până la 25 de ani de închisoare.