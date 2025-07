Escrocherie cu inspectori BNR și polițiști falși: „Au spus că un bărbat căutat de Interpol a deschis un credit în numele meu”

O nouă metodă de fraudă este folosită de infractori pe Whatsapp. Un tânăr student român la Regie a povestit pe rețelele sociale cum au încercat să-l păcălească escrocii, dându-se drept polițiști și inspectori de la BNR.

Matei Stoian a povestit că a primit un telefon de la un bărbat, care s-a dat drept polițist, spunându-i că un anume individ, căutat chiar de Interpol, a luat un credit ING în numele său.

„Am primit azi de dimineață un apel de la un așa numit domn Șoloiu Claudiu Ionuț, de pe nr de telefon +40745128898 care a spus că este de la Poliția Română și ca un anume Constantin Cristian Victor, căutat chiar de Interpol (verificați, verificați!, spunea) a luat un credit ING în numele meu, că urmează să se deschidă un dosar penal. Îmi trimite pe whatsapp o legitimație de la nr +40762517873 și insistă că are nevoie să-mi pună câteva întrebări de genul ...dacă am dat datele personale cuiva, dacă cineva are acces de datele mele bancare, daca mi-am pierdut actele, dacă, dacă, dacă... ”, a scris Matei Stoian, pe FB.

Deși bărbatul nu intră în jocul escrocilor, aceștia au continuat să mimeze o legătura cu un anume inspector BNR. Ba mai mult, l-au sunat de de whatsapp și i-au prezentat o legitimație falsă.

„După ce răspund la toate cu «nu» și zic că o să merg la poliție, îmi zice că îmi va face transfer către un inspector de la BNR. Zic «ok, hai să vedem până unde se merge». Intră o melodie ca de centrală, apoi mă preia un alt domn, intitulat Eusebiu Dănuț Ilie care încearcă să confirme cele spuse de primul, după care îmi spune că trebuie să facem un apel video și că mă sună în câteva minute departamentul tehnic al BNR («nu țineți linia ocupată! Dacă se piede legătura cu dumneavoastră mai mult de 5 minute se consideră că sunteți complice», îmi zice). Mă sună video pe whatsapp de pe nr +40760772866 și îmi arată o legitimație. Mă întreabă ce conturi am și ce valoare am în ele ca să poată face ei un calcul și să se asigure că nu pierd niciun ban de pe urma fraudei comise de cel căutat de Interpol. Îi zic că nu mă am de gând să răspund la aceste întrebări, că merg la poliție, pare că se enervează, mai zice ceva după care închide”, a scris tânărul regizor pe FB.