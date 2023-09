Polițist din cadrul IPJ Vaslui prins drogat în timp ce conducea o motocicletă

Un tânăr de 23 de ani, din județul Argeș, care lucrează ca polițist în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, a fost descoperit în timp ce conducea o motocicletă pe drumul naţional DN 15D, aflându-se sub influenţa drogurilor.

În cadrul unei acțiuni de depistare a conducătorilor auto care șofează în timp ce se află sub influența substanțelor psihoactive, desfășurate luni, 18 septembrie, în comuna Ştefan cel Mare, polițiștii Serviciului Rutier Vaslui l-au verificat pe tânărul ce le era coleg. Acesta conducea o motocicletă înmatriculată provizoriu în municipiul Bucureşti

"În urma testării cu aparatul drugtest, a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanţe psihoactive. Ulterior, conducătorul de motocicletă a fost condus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, urmând a fi efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui", precizează comunicatul de presă transmis de IPJ Vaslui.

Reprezentanții IPJ Vaslui spun că poliţistul este cercetat disciplinar, urmând ca la finalizarea verificărilor să fie luate măsurile necesare, scrie Agerpres.