Doi bărbați au fost reținuți în urma unui accident rutier. Cum au încercat să inducă poliția în eroare

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Bistriţa-Năsăud după ce au încercat să inducă în eroare Poliţia cu privire la un şofer care a produs un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.

Investigaţia poliţiştilor din Bistriţa în acest dosar a demarat în urma unui accident soldat doar cu pagube materiale, care a avut loc în ziua de 14 septembrie pe strada Libertăţii din municipiu.

Verificările făcute de Poliţie au arătat că un autoturism a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu alte trei autoturisme, conducătorul auto părăsind locul evenimentului. În autoturismul abandonat, poliţiştii au găsit cartea de identitate a unui bărbat de 34 de ani din Săcel, judeţul Maramureş.

„Ulterior, la data de 15 septembrie a.c., un bărbat de 31 de ani, din Corvineşti, s-a prezentat la sediul Poliţiei şi a declarat că el ar fi condus autoturismul implicat în accident. În urma administrării probatoriului, a vizualizării imaginilor de supraveghere şi a celor surprinse de camera de bord a unuia dintre vehiculele implicate, poliţiştii au stabilit că semnalmentele bărbatului de 31 de ani nu corespund cu cele ale şoferului surprins la locul accidentului, stabilindu-se că vehiculul ar fi fost condus, de fapt, de bărbatul de 34 de ani. Cu privire la acesta, poliţiştii au stabilit că are suspendat dreptul de a conduce vehicule”, informează, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, scrie News.

Duminică, 28 septembrie, poliţiştii Biroului Rutier Bistriţa au dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor doi bărbaţi, aceştia urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive în dosarul instrumentat de poliţiştii Biroului Rutier sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals în declaraţii şi favorizarea infractorului.