search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Doi bărbați au fost reținuți în urma unui accident rutier. Cum au încercat să inducă poliția în eroare

0
0
Publicat:

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Bistriţa-Năsăud după ce au încercat să inducă în eroare Poliţia cu privire la un şofer care a produs un accident rutier şi a fugit de la locul faptei.

Bărbatul s-a ales cu cătușe FOTO: Adevărul (arhivă)
Bărbatul s-a ales cu cătușe FOTO: Adevărul (arhivă)

Investigaţia poliţiştilor din Bistriţa în acest dosar a demarat în urma unui accident soldat doar cu pagube materiale, care a avut loc în ziua de 14 septembrie pe strada Libertăţii din municipiu.

Verificările făcute de Poliţie au arătat că un autoturism a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu alte trei autoturisme, conducătorul auto părăsind locul evenimentului. În autoturismul abandonat, poliţiştii au găsit cartea de identitate a unui bărbat de 34 de ani din Săcel, judeţul Maramureş.

„Ulterior, la data de 15 septembrie a.c., un bărbat de 31 de ani, din Corvineşti, s-a prezentat la sediul Poliţiei şi a declarat că el ar fi condus autoturismul implicat în accident. În urma administrării probatoriului, a vizualizării imaginilor de supraveghere şi a celor surprinse de camera de bord a unuia dintre vehiculele implicate, poliţiştii au stabilit că semnalmentele bărbatului de 31 de ani nu corespund cu cele ale şoferului surprins la locul accidentului, stabilindu-se că vehiculul ar fi fost condus, de fapt, de bărbatul de 34 de ani. Cu privire la acesta, poliţiştii au stabilit că are suspendat dreptul de a conduce vehicule”, informează, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, scrie News.

Duminică, 28 septembrie, poliţiştii Biroului Rutier Bistriţa au dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor doi bărbaţi, aceştia urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive în dosarul instrumentat de poliţiştii Biroului Rutier sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals în declaraţii şi favorizarea infractorului.

Bistriţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
digi24.ro
image
Maia Sandu, după ce a votat: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”
stirileprotv.ro
image
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri
fanatik.ro
image
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
libertatea.ro
image
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
digi24.ro
image
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
gsp.ro
image
McTominay, pe locul 1! A apărut lista: cum au votat toate cele 100 de țări la Balonul de Aur
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Ai voie să montezi camera de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii tale?
playtech.ro
image
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Și-au revenit! Au bătut cu 4-2 după ce au fost umiliți, iar acum așteaptă meciul cu FCSB
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertisment pentru utilizatorii Google...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Care sunt cele mai norocoase zodii în dragoste în luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
portrait human being depicted with angel wings jpg
Numărul tău angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Răbufnirea furioasă a Prințului Harry, într-un comunicat incredibil: "Vor să-mi saboteze împăcarea cu tatăl meu!"

Click! Pentru femei

image
Numărul angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate