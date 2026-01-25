search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dosar penal și amenzi de peste 28.000 de lei în urma evenimentelor de Ziua Unirii de la Iaşi. Cea mai mare sancţiune – 11.000 de lei

0
0
Publicat:

După manifestările organizate la Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, autoritățile au aplicat amenzi importante și au deschis un dosar penal.

Unii dintre participanții la manifestările de la Iaşi au fost sancţionaţi. FOTO: captură video
Unii dintre participanții la manifestările de la Iaşi au fost sancţionaţi. FOTO: captură video

Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, în municipiul Iași, au generat intervenția Jandarmeriei, care a aplicat sancțiuni contravenționale și a întocmit un dosar penal în urma unor incidente în timpul evenimentelor.

Potrivit unui comunicat al Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, transmis Agerpres, un bărbat din București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost amendat cu 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal. Totodată, un alt bărbat a fost trimis în fața organelor de urmărire penală pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Duminică, jandarmii au aplicat alte 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei. Printre acestea, o persoană a primit două amenzi cumulate de 11.000 de lei, dintre care 10.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise și 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal.

Alte opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. Detaliile includ o amendă de 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente cu intenția de tulburare a adunării publice și alte unsprezece amenzi, însumând 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii.

Jandarmeria a precizat că verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe durata manifestărilor, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au proferat injurii sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale, încălcând cadrul legal în vigoare.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Liderul UE cu care Kremlinul refuză orice discuții. Rușii nu vor să îi audă nici numele: „Așteptăm până când va pleca”
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Ce replică i-a dat Ion Țiriac fostului premier al României: „Dumneavoastră știți în ce v-ați băgat?”
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ion Țiriac nu s-a putut abține, după ce a văzut ce a făcut ”nora” sa: ”Dacă eram în locul ei, plecam acasă”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
observatornews.ro
image
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea. Revin ninsorile. Zonele în care se va depune strat de zăpadă consistent
playtech.ro
image
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Gripa de tip A continuă să creeze probleme în toată țara. Cum ne dăm seama că avem acest virus și ce complicații pot apărea
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!