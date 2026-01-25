Dosar penal și amenzi de peste 28.000 de lei în urma evenimentelor de Ziua Unirii de la Iaşi. Cea mai mare sancţiune – 11.000 de lei

După manifestările organizate la Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, autoritățile au aplicat amenzi importante și au deschis un dosar penal.

Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, desfășurate sâmbătă, 24 ianuarie, în municipiul Iași, au generat intervenția Jandarmeriei, care a aplicat sancțiuni contravenționale și a întocmit un dosar penal în urma unor incidente în timpul evenimentelor.

Potrivit unui comunicat al Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, transmis Agerpres, un bărbat din București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost amendat cu 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal. Totodată, un alt bărbat a fost trimis în fața organelor de urmărire penală pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Duminică, jandarmii au aplicat alte 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei. Printre acestea, o persoană a primit două amenzi cumulate de 11.000 de lei, dintre care 10.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise și 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal.

Alte opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. Detaliile includ o amendă de 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente cu intenția de tulburare a adunării publice și alte unsprezece amenzi, însumând 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii.

Jandarmeria a precizat că verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe durata manifestărilor, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au proferat injurii sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale, încălcând cadrul legal în vigoare.