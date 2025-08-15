Video Doi sârbi, arestați în România după ce au fost prinși cu cocaină în valoare de peste 3 milioane de euro

Doi cetățeni sârbi au fost arestați după ce au fost prinși cu zeci de kilograme de cocaină ascunsă într-o autorulotă. Drogurile, în valoare de peste 3 milioane de euro, fuseseră aduse din Bulgaria pentru vânzare în România.

"La data de 13 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați, un bărbat și o femeie (cetățeni sârbi), cu vârstele 37 și 46 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc", a transmis DIICOT printr-un comunicat.

În urma investigațiilor, autoritățile au stabilit că inculpații au introdus pe teritoriul țării, tranzitând granița Bulgaria- România, prin punctul Giurgiu, cantitatea de 66,5 kilograme cocaină, destinată comercializării.

Aceștia au fost prinși în flagrant, pe raza județului Sibiu (autostrada A1), în timp ce transportau drogurile de mare risc cu o autorulotă.

Cocaina, cu o valoare pe ”piața neagră” de 3,5 milioane euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă, porționată și ambalată în 264 de pachete.

De asemenea, au fost descoperite și ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari și 4 dispozitive mobile de telecomunicații.

Potrivit autorităților, rulota ar fi tranzitat granița Bulgaria-România prin punctul Giurgiu.

→ Imaginea 1/4: FOTO DIICOT

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva din cadrul Poliției Române.