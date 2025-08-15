search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Doi sârbi, arestați în România după ce au fost prinși cu cocaină în valoare de peste 3 milioane de euro

0
0
Publicat:

Doi cetățeni sârbi au fost arestați după ce au fost prinși cu zeci de kilograme de cocaină ascunsă într-o autorulotă. Drogurile, în valoare de peste 3 milioane de euro, fuseseră aduse din Bulgaria pentru vânzare în România.

Cocaina era ascunsă în rulotă FOTO DIICOT
Cocaina era ascunsă în rulotă FOTO DIICOT

"La data de 13 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați, un bărbat și o femeie (cetățeni sârbi), cu vârstele 37 și 46 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc", a transmis DIICOT printr-un comunicat.

În urma investigațiilor, autoritățile au stabilit că inculpații au introdus pe teritoriul țării, tranzitând granița Bulgaria- România, prin punctul Giurgiu, cantitatea de 66,5 kilograme cocaină, destinată comercializării.

Aceștia au fost prinși în flagrant, pe raza județului Sibiu (autostrada A1), în timp ce transportau drogurile de mare risc cu o autorulotă.

Cocaina, cu o valoare pe ”piața neagră” de 3,5 milioane euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă, porționată și ambalată în 264 de pachete.

De asemenea, au fost descoperite și ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari și 4 dispozitive mobile de telecomunicații. 

Potrivit autorităților, rulota ar fi tranzitat granița Bulgaria-România prin punctul Giurgiu.

FOTO DIICOT
Imaginea 1/4: FOTO DIICOT
FOTO DIICOT
FOTO DIICOT
FOTO DIICOT
FOTO DIICOT

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva din cadrul Poliției Române.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie
mediafax.ro
image
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție, furate de hackeri
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
"S-a scris istorie". Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci! Cât a fost scorul
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Programul Rabla ar putea fi reluat în septembrie, cu un buget diminuat la 200 de milioane de lei
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Actualizare vamală în Emiratele Arabe Unite: Călătorii care transportă numerar, bunuri sau aur în Dubai cu valoare de peste 16.300 de dolari, obligați să le declare online
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Un mic dominator! Deși e mezinul Prințului William, Prințul Louis vrea să se impună încă de pe acum în fața fraților săi mai mari

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?