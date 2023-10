DNSC organizează săptămâna aceasta a doua ediție a conferinței Bucharest Cybersecurity Conference

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) organizează, în perioada 12-13 octombrie, cea de-a doua conferință internațională de securitate cibernetică, Bucharest Cyber Security Conference 2023.

Evenimentul va avea loc la ROMEXPO, potrivit unui comunicat de presă al DNSC.

„Bucharest Cyber Security Conference este o continuare a seriei de conferințe #CERTCON, care au avut un impact important de-a lungul timpului în domeniul securității cibernetice din România, reunind experți în securitate cibernetică, oficiali guvernamentali și factori de decizie politică, precum și reprezentanți ai companiilor private din diverse domenii și industrii, ONG-uri și mediul academic. Dorim să vă transmitem cea mai călduroasă invitație la Bucharest Cyber Security Conference 2023, ediție dedicată explorării aspectelor cruciale ale politicii de securitate cibernetică, a reglementărilor și a provocărilor specifice industriei în cadrul peisajului de securitate cibernetică aflat într-o evoluție rapidă”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Conferința ce va fi organizată la ROMEXPO va reuni experți din industrie, lideri de opinie, factori de decizie și profesioniști și va oferi „platformă pentru a discuta și a aborda cele mai presante preocupări cu care se confruntă astăzi ecosistemul de securitate cibernetică”.

Potrivit sursei citate, principalele subiecte de dezbatere din cadrul evenimentului vor fi : Policy and Regulations in the Cyber Security Domain, NIS Directive Compliance and Implications, European Regulations and their Impact on Cyber Security Practices, Cyber Security in Healthcare: Protecting Sensitive Medical Data, Ensuring Cyber Resilience in the Automotive Sector, Cyber Security Challenges in Retail, Energy, Banking, and Financial Institutions, Education and Competence in Cyber Security: Fostering a Skilled Workforce, Securing AI Applications in a Connected World, Strengthening Cyber Security in Supply Chain Networks și Cloud security.

„În cadrul conferinței veți avea parte de prezentări captivante, inedite, discuții interactive, ateliere informative și oportunități de colaborare care promovează conexiuni semnificative și schimbul de cunoștințe și experiențe între participanți.Speakerii acestui eveniment provin din medii distincte, inclusiv autorități guvernamentale, ori experți în securitate cibernetică și vor scoate în evidență cele mai recente tendințe, cele mai bune practici și strategii de combatere eficientă a amenințărilor cibernetice”, precizează sursa citată.