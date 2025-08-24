Apariție incendiară, în rochie transparentă, la ziua de naștere a copilului de doi ani. „Nu se poate să vii îmbrăcată așa”

Diletta Leotta, jurnalistă de sport la DAZN și soția fotbalistului Loris Karius, de la Schalke, a devenit ținta criticilor pe internet după ce a luat pe toată lumea prin surprindere cu ținuta purtată la petrecerea dată în ziua în care fiica sa de numai doi ani.

→ Imaginea 1/3: Diletta Leotta, apariție prea îndrăzneață la aniversarea copilului. Foto Instagram

Ziarista a purtat o rochie complet transparentă, care a lăsat să se vadă lenjeria intimă, fiind pusă la zid după ce a postat o serie de fotografii pe contul de Instagram.

„S-a dus dezbrăcată la ziua de naștere a unui copil, e trist”, „Diletta ar arăta bine și îmbrăcată cu un sac de gunoi, dar rochia asta e complet nepotrivită pentru ziua de naștere a unui copil”, „Nu se poate să vii îmbrăcată așa”, „Atenția ar trebui să fie pe copil, nu pe ea”, „Nu vreau să judec, dar asta este rochie pentru plajă”, „Pare că a fost, de fapt, ziua ta”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor, citați de DigiSport.

Diletta Leota și Loris Karius sunt împreună din 2022, iar fiica lor, Aria, a împlinit doi ani. Fostul portar de la Liverpool joacă de la începutul acestui an la Schalke, în liga a doua germană.