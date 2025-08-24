search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei, cu scopul de a-l determina pe Putin să accepte negocieri de pace

0
0
Publicat:

Potrivit unui raport publicat de Wall Street Journal, Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei. Potrivit publicației, această măsură face parte din eforturile administrației Trump de a-l determina pe Putin să accepte negocieri de pace.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Pentagonul a împiedicat Ucraina să folosească rachetele americane ATACMS pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei de la sfârșitul primăverii, ca parte a unui efort al administrației Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să se angajeze în negocieri de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă, 23 august, scrie The Guardian.

Doi oficiali americani au declarat publicației că, în cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte, dar a fost refuzată în cadrul unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, subsecretarul Pentagonului pentru politici, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acțiune ale SUA sau cele furnizate de aliații europeni care se bazează pe informații și componente americane.

Procesul de revizuire se aplică și rachetei de croazieră Storm Shadow a Marii Britanii, deoarece aceasta depinde de datele de țintire ale SUA, potrivit a doi oficiali americani și un oficial britanic, a precizat Journal.

Sistemul de revizuire îi oferă secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea pentru utilizarea rachetelor ATACMS, care au o rază de acțiune de aproape 305 km.

Ucraina a primit anterior autoritatea administrației Biden de a utiliza sistemul de rachete împotriva unor ținte din interiorul Rusiei, în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Înainte de a prelua mandatul, Trump a declarat pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să utilizeze sisteme de arme americane pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei a fost o greșeală.

Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război și să-l înrăutățim. Nu ar fi trebuit să ni se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este clar dacă procesul de revizuire demarat de departamentul american al apărării echivalează cu o schimbare formală de politică. Dar acesta vine odată cu creșterea controlului asupra munițiilor către Ucraina, deoarece stocurile americane sunt ele însele epuizate.

Într-o declarație adresată ziarului Journal, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump „a spus foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Nu a existat nicio schimbare în postura militară dintre Rusia și Ucraina în acest moment”.

Cu toate acestea, joi, 21 august, Trump a recunoscut tacit invazia Rusiei în Ucraina și a remarcat că Kievul a fost pus în defensivă, sugerând totodată posibilitatea unui schimb de situație.

Într-o postare postată joi pe Truth Social, el a scris mai întâi că este „foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”, recunoscând astfel, tacit, rolul Rusiei în invadarea Ucrainei. „Este ca o echipă grozavă în sport, care are o defensivă fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga!”, a adăugat el.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar în parcuri e un adevărat haos
fanatik.ro
image
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără joburi, curent, internet și TV
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Locul de muncă la care lucrezi cu ChatGPT și primești salariu 25.000 lei
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!