Imagini spectaculoase au fost surprinse pe o autostradă, unde polițiștii aflați în urmărirea unei mașini furate au reușit să oprească șoferul folosind un dispozitiv neobișnuit, numit Grappler.

Poliția din Livonia (Michigan, SUA) a folosit un dispozitiv nou, numit Grappler Police Bumper, pentru a opri o mașină furată pe autostradă.

Imaginile surprinse de camerele video ale autospecialei, în timpul urmăririi, arată cum șoferul suspect a încercat să fugă cu dispozitivul încă atașat de mașina sa, dar în cele din urmă nu a făcut decât să-și smulgă complet puntea spate și roțile.

Șoferul a încercat să scape, în zadar

Potrivit televiziunii americane CBS News Detroit, care a prezentat imaginile, poliția a folosit același dispozitiv și în iulie, pentru a opri un șofer suspectat de conducere sub influența alcoolului, care fugise de la un control rutier.

„Poliția a folosit un dispozitiv relativ nou, numit Grappler Police Bumper, pe care inventatorul Leonard Stock spune că l-a conceput uitându-se la o emisiune despre urmăriri. Astăzi, Stock afirmă că dispozitivul este folosit de departamente de poliție din 35 de state, cu peste 1.500 de misiuni reușite”, a transmis CBS News Detroit (video).

Dispozitivul, un fel de laț mecanic, este format dintr-un set de cabluri care sunt lansate din mașina de poliție și se prind de vehiculul urmărit.

„Este un sistem de plase montat în fața câtorva dintre vehiculele noastre de poliție, care lansează o rețea de nailon spre roata din dreapta față sau din stânga față a vehiculului urmărit, în funcție de cum poziționezi mașina”, a explicat căpitanul de poliție Eric Marcotte, citat de CBS News Detroit.

„Lasoul” montat pe mașinile Poliției

Prin folosirea sa, autoritățile evită capcanele periculoase de pe marginea drumului sau manevrele cu risc ridicat pentru trafic. De asemenea, acesta permite oprirea rapidă și controlată în situații periculoase.

Leonard Stock a declarat postului de televiziune că Departamentul de Poliție din Livonia este singurul din statul Michigan care folosește instrumentul pe care l-a dezvoltat. Inventatorul oferă instruire despre modul de utilizare, iar decizia de a-l folosi sau nu aparține polițiștilor. Deși poliția din Livonia l-a folosit cu succes de două ori, Stock avertizează că există și riscuri.

„Este legitim să existe îngrijorări cu privire la oprirea unei mașini. Nu trebuie folosit în orice urmărire. Este destinat situațiilor în care un departament de poliție trebuie să oprească un vehicul dacă un civil este în pericol sau ar putea fi ucis”, a declarat acesta.

Potrivit presei din SUA, în ultimele luni, în Michigan au avut loc mai multe accidente produse în timpul unor urmăriri ale poliției, unele soldate cu decese.

„În ultimii doi-trei ani am înregistrat o creștere de aproape 80 la sută a urmăririlor pentru suspecți fugari și pentru furturi de mașini”, au transmis reprezentanții poliției.