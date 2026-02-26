A murit Ilhan Mustafa, un stâlp la echipa Farul Constanța. Fostul fundașul dreapta a fost director la Palatul Copiilor

Clubul de fotbal Farul Constanța a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, trecerea în neființă a lui Ilhan Mustafa, „unul dintre cei mai apreciați și iubiți jucători” din istoria grupării.

Fundaș dreapta în una dintre cele mai frumoase echipe din istoria Farului, clasată pe locul 4 în ediția 1973/1974, Ilhan Mustafa a debutat în tricoul alb-albastru în 1970, iar apoi a jucat din nou pentru Farul între 1974-1981.

Născut la Mangalia, pe 12 august 1952, Ilhan Mustafa a început fotbalul la AS Armata Marina Mangalia, pe când avea 15 ani.

Numai un an mai târziu juca deja la echipa de seniori a clubului, în Divizia C, pentru ca din ianuarie 1970, 17 ani și 5 luni, să fie transferat la Farul.

Până în 1974 a evoluat însă la Portul Constanța și Victoria Roman (stagiu militar), dar apoi fundașul dreapta a devenit un jucător nelipsit din prima echipă alb-albastră până în 1981.

S-a retras din activitate în 1983, la numai 31 de ani. Începând cu 2005 a fost director al Palatului Copiilor din Constanța.