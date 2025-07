Dezvăluiri din dosarul generalilor Coldea și Dumbravǎ: acuzații de filaj la avocați, afaceriști si magistrați. Cine e Sorin Georgescu

Procurorul care i-a trimis în judecatǎ pe foștii șefi din SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravǎ scrie în rechizitoriu ca aceștia ar fi monitorizat mai multe persoane, intre care avocați si magistrați.

Potrivit DNA, "au fost încheiate contracte cu societăți de investigații (SC Interdiligence SRL) prin intermediul cărora să poată fi colectate informații apte a fi utilizate în scopul creării unei stări de presiune asupra persoanelor decidente pentru promovarea intereselor clientilor, fiind monitorizate atât părțile adverse din cadrul unor litigii, cât si apropiatii acestora, expertii din dosare, avocatii sau chiar magistrații: in cazul clientului Alpha SPV SRL au fost efectuate activități de culegere de informații şi chiar de monitorizare cu privire la avocati, magistrați, oameni de afaceri; in cazul clientilor SC Elsid si SC Electrocarbon, raportat la litigiile cu Primãria Câmpina au fost efectuate activități investigative cu privire la primarul Moldoveanu loan Alin si apropiafii acestuia (Costel Marian Stefanovici, Aurel Pätru, Rãzvan George Topală, Grigore Melnic)".

Procurorii spun că Florian Coldea, Dumitru Dumbravă şi Doru Trailă au acționat în calitate de coautori, lăsând de înțeles că sunt membri ai "unei echipe ce are influență asupra magistraților și că acțiunile lor nu sunt individuale, ci acțiuni coordonate de <<șeful cel mare>>", cu referire la Florian Coldea.

DNA mai menționează legătură cunoscută a generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă cu persoane din sistemul judiciar, amplu dezbătută public, precum si celebrele protocoale între SRI și parchete, precum și expresia folosită într-un interviu din 2015 de Dumbravă pentru a se referi la instanțele de judecată - câmp tactic.

Ce le-a spus Florian Coldea procurorilor

Florian Coldea a declarat la DNA că la sfârșitul anului 2022, denunțătorul Cătălin Hideg ar fi încercat să-l abordeze prin intermediul lui Bogdan Neidoni, al unui om de afaceri și al lui Dan Moldoveanu, fost șef CNI si fost coleg al generalului (r), pentru acordarea de consultanțǎ pentru companiile pe care le deținea. Coldea spune că ar fi refuzat, însă l-ar fi reorientat către Dumitru Dumbravă.

"Sub aspectul insistenței martorului Hideg Robertino - Cătălin de a-l contacta, declaratia inculpatului este contrazisă chiar de persoanele indicate ca martori. Astfel, numitul Moldovean Daniel Andrei, fiind audiat in calitate de martor, declară că Hideg Robertino - Cătălin nu i-a solicitat să vorbească cu Florian Coldea si nici să îi intermedieze vreo intrevedere cu acesta, precizând că, în urma cu un an sau doi, în primele 6 luni după ce i-a debutat dosarul, acesta l-a contactat, i-a spus despre dosarul lui si printre altele i-a relatat că ar vrea să intre în legătură cu Florian Coldea, întrucât știe el că ar putea să-l ajute", scrie procurorul de caz în rechizitoriu.

Ulterior, Coldea i-ar fi comunicat lui Dumbravă că ar putea fi abordat de Hideg, spune acesta. La rândul lui, Dumbravă ar fi comunicat cu Hideg despre consultanța juridică de care afaceristul ar fi avut nevoie și l-ar fi pus în legătură cu avocatul Doru Trăilă.

"Toate acestea demonstreaza că inculpatul Coldea Florian, nu numai că l-a pus în legătură pe numitul Hideg Robertino - Cătălin cu inculpatul Dumbravă Dumitru, ci a si monitorizat relația dintre acestia, fiind încunoștințat de inculpatul Dumbravă Dumitru cu privire la fiecare etapă a colaborării cu martorul Hideg Robertino-Catalin, inclusiv cu privirea la negocierea și semnarea contractului de asistență juridică. (..) Este evident că inculpatul Coldea Florian nu monitoriza doar stadiul colaborării dintre martorul denuntător si inculpații Dumbravă Dumitru si Trăilă Doru, ci și stadiul dosarului penal si posibilitățile de optimizare a acestuia", explica DNA.

Procurorii spun că relevantă este și legătură lui Florian Coldea cu Wang Yan, un om de afaceri chinez căruia în 2013 i-a fost retrasă cetățenia română, fiind considerat un pericol pentru siguranța națională:

"Cu privire la acesta, inculpatul Coldea Florian sustine că există doar o legătură conjuncturală, determinată de legătura cu o firmă din China a unui client român, SC Romelectro SA" şi că i-a intermediat o intrevedere cu un cetățean arab din Abu Dhabi, ce a avut loc la un restaurant din zona Tunari, in data de 29 iulie 2023, context in care,la plecare, a fost asteptat la mașină de către Hideg Robertino Cătălin, despre care a aflat ulterior că este prieten cu cetățeanul arab si s-a folosit de această oportunitate pentru a se <<intersecta cu el>>".

DNA susține că adevărul este altul : "Declaratia inculpatului Coldea Florian este vădit nereală, fiind contrazisã de informatiile rezultate din perchezitia informatică a telefoanclor utilizate de martorii Hideg Robertino - Cătălin si Wang Yan, care se coroborează şi cu declarația martorului Dan Rares Constantin - avocat. Astfel, din conversatiile dintre inculpatul Coldea Florian (persoanã de contact in telefonul lui Wang Yan - „Sorin Georgescu") si numitul Wang Yan rezultă în mod indubitabil că legătura nu era una conjuncturală, ci una de afaceri si colaborare, care implica si alte persoane din cercul relational al inculpatului".

Spre exemplu, DNA susține că unul dintre martori, avocatul Dan Rareş, a declarat că l-a cunoscut pe cetățeanul chinez prin intermediul lui Coldea, care l-a recomandat pentru a acorda consultanță ca avocat pe proiect de energie verde.

Procurorii vorbesc despre o întâlnire la Calugareni la care ar fi participat, printre alții, Hideg si afaceristul chinez.

Dumbrava il contrazice pe Coldea

La rândul lui, Dumitru Dumbrava a afirmat in fata procurorilor ca a luat legătură cu Cătălin Hideg la recomandarea lui Florian Coldea. După prima întâlnire cu Hideg, în condițiile în care afaceristul i-ar fi dat de înțeles că s-ar aștepta să poată influența in vreun fel actul de justiție, l-ar fi abordat pe Coldea.

"Inculpatul Dumbravă Dumitru arată că i-a adus la cunoștință inculpatului Coldea Florian aceste aspecte si l-a lăsat să tragă dumnealui concluziile, lăsând de inteles că hotärâtor in luarea deciziei de continuare a colaborării a fost faptul că rugămintile insistente la inculpatul Coldea Florian veneau din partea lui Neidoni Bogdan", se menționează în rechizitoriu.

Procurorii spun că cei vizați de dosar ar fi obținut, ilegal, prin trafic de influență și exercitarea fără drept a unei profesii, in perioada 2020-2024, peste 1.600.000 lei.