search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce (nu) ar fi posibilă scoaterea prescripției din lege

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De ce au președintele și primul-ministru filosofii diferite despre prescrierea faptelor de corupție?

72980521 1004 webp

Președintele Nicușor Dan propune o dezbatere publică pornind de la faptul că în legislația actuală pentru fapte grave de corupție prescripția poate fi de 15 ani. „Problema fundamentală – spune șeful statului - este de ce noi nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie”.

Răspunsurile sunt multiple:

(1) judecătorii se plâng că au prea multe dosare și nu fac față. De pildă, judecătorul Ioan Ilieș din Neamț a scris în urmă cu ceva vreme un articol publicat în Juridice.ro în care se plângea că anual în jur de 4000 de judecători trebuie să soluționeze aproape 4 milioane de dosare, ceea ce înseamnă o medie de circa 1000 de dosare pentru fiecare judecător;

(2) un top al dosarelor prescrise făcut de cotidianul Libertatea scoate la iveală că principalii beneficiari sunt politicieni de mare calibru sau oameni foarte influenți cu legături politice. Pe această listă apar, printre alții, Liviu Dragnea, fost președinte PSD, acuzat de abuz în serviciu și apartenența la un grup infracțional în Dosarul Tel Drum; Robert Negoiță, primarul PSD al sectorului 3; Cătălin Rădulescu, fost deputat PSD, pentru fals în declarația prin care cerea certificat de revoluționar; Maricel Păcuraru, fost acționar la Realitatea TV pentru o fraudă de 5 milioane în Dosarul Loteria; Adrian Sârbu fondatorul trustului Pro pentru evaziune fiscală în Dosarul Mediafax;

(3) când a fost întrebată dacă au existat schimbări ale completelor de judecată care să fi dus în final la prescrierea faptei, așa cum rezultă inclusiv din ancheta Recorderpreşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat că doar dosarele anumitor inculpați se văd, din cauza „interesului media”, dar că „sunt mii de oameni achitați, pentru care încetează procesele penale” și, în același timp, „sunt mii de oameni în pușcărie” pentru că „judecătorii prezintă hotărâri de condamnare”;

(4) În cazul lui Marean Vanghelie, fostul primar PSD al sectorului 5, judecătoarea Arsenie a ținut să spună că termenul de prescripție s-a împlinit în 2017, cu patru ani înainte ca dosarul să ajungă la Curtea de Apel București.

Propunerea premierului Bolojan

Ideea premierului Ilie Bolojan de a vedea dacă trebuie anulată posibilitatea prescrierii în cazurile de corupție ar putea avea efect imediat, fiindcă atâta vreme cât interesele de grup primează, politicul va găsi căi să ajungă să influențeze Justiția.

Sigur că, o lege care să modifice Codul Penal astfel încât să se anuleze prescrierea în situațiile de corupție, poate fi modificată ulterior, de un guvern mai puțin reformist. Până atunci însă, ea va produce efecte. Întrebarea pe care o pune președintele, pare însă retorică și răspunde cumva așteptărilor PSD, fiindcă tergiversarea dosarelor importante a devenit demult tradiție. Exemplul cel mai dur e Dosarul Revoluției, care, poate, va fi gata abia acum după ce vinovatul principal a murit.

O dezbatere publică asupra prescripției și cum ar putea fi evitată ar putea aduce noi soluții, dar propunerea primului-ministru e cel mai ușor de pus în aplicare. Întrebarea e dacă judecătorii constituționali ar accepta-o, în condițiile în care prescrierea în masă a dosarelor marilor corupți a început după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din 25 octombrie 2022 care precizat care sunt regulile prescripției și faptul că poate fi și retroactivă și care a interpretat hotărârea din 2022 a Curții Constituționale prin care Articolul 155 din Codul Penal a fost declarat neconstituțional și hotărârea CCR din 2018 care a adus clarificări prescripției astfel: „Între 1 februarie 2014 (data intrării în vigoare a noului Cod Penal) și 30 mai 2022 (data intrării în vigoare a OUG 71/2022, care a corectat problema legislativă) nu există întreruperea prescripției speciale”.

În România, toate reformele încercate asupra Justiției au eșuat din pricina legăturilor (in)vizibile dintre politicieni și justiție, a unor vechi obiceiuri tranzacționale și a punerii deasupra intereselor statului a propriilor interese. Înalta Curte nu reface doar legislația din zona penală, ci și pe cea salarială, preluând fără teamă rolurile puterilor executivă și legislativă, sub privirea blândă a Curții Constituționale. 

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
ANAF scoate la vânzare un teren și o casă de 331 mp. Cât cere pe proprietatea din Galați
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce nu este bine să faci pe 20 decembrie, e considerat mare păcat
playtech.ro
image
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Cel mai căutat loc de muncă din România! Este plătit cu 2500 de euro!
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Alimentul pe care Dorel Vișan și Gheorghe Turda n-au mai pus gura de 15 ani: „Otravă!” Avertisment dur de la nutriționiști: „Îți scurtează viața”
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?