De la cine cumpără Armata Română drone înarmate VIDEO

Ministerul Apărării mai face un pas pentru semnarea contractului pentru dronele înarmate de clasa II, modelul Watchkeeper X fiind cel care va ajunge, cel mai probabil, în dotarea militarilor români.

Cu războiul la ușă, Ministerului Apărării Naționale (MApN) se pregătește să semneze contractul pentru dronele tactice clasa II (UAS-TO) în procedura de licitație demarată în vara acestui an. Concret, la militarii români ar putea ajunge dronele înarmate cu rachete Watchkeeper X propuse de Elbit, acestea urmând să fie produse şi asamblate în România cu ajutorul partenerilor locali Aerostar, Romaero, AE-Electronics, ELMET şi SIMULTEC.

Conform unor surse din industria de apărare, producătorul israelian Elbit, singurul ofertant care a intrat în cursa pentru dronele MApN, a fost chemat de oficialii care au organizat licitația „să poarte discuțiile finale pentru încheierea contractului”. Aceleași surse mai susțin că partea israeliană ar dori o prelungire a termenului de livrare cu șase luni, cerință care, cel mai probabil, nu va fi acceptată de MApN, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Prin acest contract, România va achiziționa 7 sisteme UAS-TO, ceea ce înseamnă că la militari vor ajunge 21 de drone Watchkeeper X. Din totalul de 7 sisteme, 6 vor fi în varianta terestră și 1 sistem în varianta navală. Valoarea programului de înzestrare este de aproximativ 300 de milioane de euro.

Dronele Watchkeeper X sunt aeronave „combat proven” și au la bază modelul Hermes 450, diferențe fiind la partea de senzori. Concret, cu un radar modernizat și modificat, Watchkeeper X în versiunea propusă României are și senzori noi de ultimă generație. Watchkeeper X se bazează pe experiența a peste 1.000.000 de ore operaţionale de zbor acumulate de Marea Britanie şi Israel în diferite teatre de operaţii.

Precizia muniţiei

Watchkeeper X operează în zone terestre, maritime şi de litoral, zi şi noapte, în condiţii de vreme extremă şi de vizibilitate redusă, inclusiv în zone fără acoperire GPS. Pe de altă parte, conform cerinţelor MApN, la alegerea Watchkeeper X mai contează şi „raza de acţiune în toate configuraţiile de echipare, inclusiv cu sistem de armament”, „autonomia de zbor”, „bătaia maximă eficace a muniţiei (distanţa operaţională) când muniţia aer-sol este lansată de la o altitudine de 4.572 m” sau „precizia muniţiei”. În fine, un cuvânt greu de spus îl are şi costul de operare şi mentenanţă pe ciclul de viaţă al sistemului care se va calcula pentru o perioadă de 15 ani.

Vehiculul aerian israelian de dimensiuni medii a fost proiectat pentru misiuni tactice de lungă durată. Practic, aeronava poate sta în aer până la 30 de ore şi are ca misiuni principale recunoaşterea, desemnarea de ţinte şi supravegherea, dar poate fi transformată şi într-un releu de comunicaţii. Foarte important, Hermes 450 poate fi utilizată ca aeronavă de atac prin instalarea la bord a două temute rachete aer-sol Hellfire, special concepute pentru lovituri de mare precizie. Este vorba de rachetele utilizate de americani pentru eliminarea generalului iranian Qassem Soleimani.

Oficial, UAS-urile Hermes 450 au fost folosite în Afganistan de militarii din Regimentul 32 Artilerie Regală a Armatei Britanice. Mai exact, militarii britanici au operat 52 de drone Hermes care au ajuns la 70.000 de ore de zbor, echivalentul a 8 ani de zbor fără oprire. Între altele, UAS-urile Hermes 450 sunt în dotarea militarilor israelieni, americani, britanici, georgieni, brazilieni şi mexicani.

MApN cumpără și drone Bayraktar TB2

În paralel cu acest contract, Forțele Terestre Române vor fi dotate și cu 18 celebre drone de luptă de fabricație turcească Bayraktar TB2, iar achiziția este estimată la 300 de milioane de dolari. Este vorba de achiziția a 3 sisteme UAS Bayraktar TB2 a câte 6 platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor, tranzacție care va include și suportul logistic sau echipamentele de antrenament.

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.