Armata Română cumpără 18 drone de luptă de fabricație turcească Bayraktar TB2, coșmarul armatei ruse

Forțele Terestre Române vor fi dotate cu 18 celebre drone de luptă de fabricație turcească Bayraktar TB2, iar achiziția este estimată la 300 de milioane de dolari.

Este vorba de achiziția a 3 sisteme UAS Bayraktar TB2 a câte 6 platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor mai cuprinde suportul logistic și echipamentele de antrenament și este estimată la 300 de milioane de dolari.

MApN a cerut acordul Parlamentului pentru realizarea acestei achiziții. „Achiziția sistemelor de aeronave bară echipaj uman la bord (UAS) Bayraktar TB2 are în vedere implementarea Țintelor de Capabilități repartizate României în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. De asemenea, contribuie la realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040. Astfel, prin această achiziție vor fi asigurate echipamente cu destinație militară și sisteme de armament în sprijinul unor categorii și comandamente de forțe ale Armatei, pentru realizarea unor structuri de forțe flexibile, cu un spectru larg de capabilități specifice secolului XXI, cu mijloace care să îi asigure supraviețuirea în câmpul tactic, o cunoaștere situațională extinsă și o putere de foc mărită”, se arată în documentul justificativ al solicitării, conform g4media.ro.

MApN mai susține că sistemele vor ajunge la Forțele Terestre Române și că vor fi extrem de eficiente în misiunile de luptă. „Sistemele UAS menționate sunt destinate structurilor din cadrul Forțelor Terestre care acționează în mediul operațional și asigură sprijin informativ în timp real, continuu sau pe durată îndelungată, concomitent cu posibilitatea angajării țintei, fără a pune în pericol integritatea fizică a personalului aeronavigant”, susține Ministerul Apărării.

Distrugătorul de echipamente rusești

În războiul din Ucraina aparatele de zbor fără pilot de fabricaţie turcească Bayraktar TB2 ale Kievului au reuşit să distrugă sute de blindate, sisteme de rachete, tunuri, maşini de aprovizionare sau chiar garnituri de tren ale fostei Armate Roșii într-un timp foarte scurt. Şi nu vorbim de raportări ale autorităţilor militare de la Kiev, ci de distrugeri documentate şi probate cu imagini foto sau video de către cei care administrează portalul oryxspioenkop.com. Trebuie precizat că în efortul de a atrage cât mai puţină atenţie asupra operaţiunilor sale cu drone, Ucraina a făcut public un număr limitat de imagini cu loviturile reuşite de Bayraktar TB2. Prin urmare, cantitatea de echipamente ruseşti distrusă de TB2 este probabil să fie semnificativ mai mare decât cea înregistrată în prezent de oryxspioenkop.com.

Performanțele

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.