Dacă Franța va intra în blocaj, șocul va fi resimțit din România până în SUA. „Avem două scenarii în turul 2, în ambele va fi rău”

Analistul Ștefan Popescu explică de ce indiferent ce se va întâmpla duminică, în turul 2 al alegerilor, Franța va avea mari probleme, iar prin ricoșeu turbulențele vor afecta din plin România și întreaga Uniune Europeană, ba chiar și SUA.

Victoria radicalilor lui Marine Le Pen, în primul tur al alegerilor din Franța, a luat prin surprindere o lume amorțită, care nu a știut să decodifice semnalele care, în realitate, existau. Asta deși dreapta a crescut constant în Hexagon, în ultimii ani, la fel ca pe întregul continent. Acum, în preajma turului 2, decisiv pentru Republica Franceză, președintele Emmanuel Macron caută cu disperare soluții, însă acestea nu se întrevăd. În acest moment, există, două scenarii, dar niciunul nu reprezintă o soluție pentru liderul de la Palatul Élysée.

Două scenarii, nicio soluție pentru Macron

În primul caz, Reuniunea Națională (RN), partid considerat de mulți experți ca fiind de extremă dreapta, ar câștiga autoritar și turul 2 al alegerilor și ar câștiga aliați sau chiar ar risca un guvern minoritar. În al doilea caz, Macron și partidele care îl susțin ar bate palma cu extrema stângă și ar reuși să formeze un guvern. Niciunul din cele două scenarii nu au darul să aducă liniște în Franța, spune analistul de politică externă Ștefan Popescu, doctor în Științe Politice și cu două masterate la celebra universitate pariziană Sorbona.

„Aș vedea două scenarii. Unul este să creeze această «uniune sacră» între centriștii lui Macron și noul Front Popular, care să debușeze și spre o formulă guvernamentală. Acest lucru, bineînțeles, ar însemna o guvernare dificilă, pentru că ar însemna să fie puși împreună, într-un proiect de guvernare, verzii, comuniștii, Partidul Socialist, radicalii socialiști și centriștii, care și ei au curente de la stânga la dreapta. Deci ar fi o coaliție pestriță, cum Franța nu a mai avut, ar deruta și electoratul și ar fi o soluție de avarie”, explică profesorul.

Ar fi varianta care, în mod normal, ar trebui să convină cel mai mult radicalilor lui Le Pen. O astfel de guvernare ar duce inevitabil Franța pe buza prăpastiei, iar crizele s-ar succeda din cauza blocajelor provocate de disputele din mijlocul alianței.

„Cred că aceasta ar conveni cel mai mult Reuniunii Naționale, pentru că ar prezerva-o de uzura puterii. Și mai mult decât atât, i-ar deschide mult mai mult perspectivele pentru alegerile din 2027, când vor fi alegeri prezidențiale. Nu ar visa ca în acest caz să intre Franța într-un blocaj? În celălalt scenariu, RN câștigă, dar aproape sigur nu va avea majoritate. Indiferent de scenariu, Franța intră într-un blocaj. Punct. Sau într-o fază de turbulențe, care o va împiedica să se manifeste pe deplin în relațiile internaționale”, este verdictul lui Popescu.

Ca la Revoluția Franceză

O Franță aflată în blocaj, în care fie RN va constitui un guvern minoritar, fără susținere în Parlamentul de la Paris și cu un președinte ostil, ar fi de asemenea o variantă proastă pentru această țară. Însă nici o alianță între partidele de stânga, incluzând extrema stângă, și centru nu ar fi o soluție mai bună.

Franța, care a sprijinit constant Ucraina, iar în paralel a susținut și România și conduce grupul NATO din România, va intra în blocaj, ceea ce înseamnă mult mai puțină implicare în politica externă. Inclusiv în ce privește sprijinul pentru Ucraina sau România. Și nu numai Uniunea Europeană, ci chiar și Statele Unite ale Americii ar fi afectate enorm. Istoria amintește că începând cu Revoluția Franceză, tot ceea ce s-a întâmplat în această țară, fiecare tensiune și fiecare eveniment important a influențat din plin o întreagă lume.

„Acest lucru este o problemă pentru noi și pentru lumea occidentală, pentru că Franța nu este orice țară. Este o țară care, alături de Statele Unite ale Americii, are un rol motor în lumea occidentală, în implicariile occidentale, în crize din Africa, din Orientul Mijlociu, din Ucraina. În ce privește Statele Unite, sigur, chiar dacă ar rămâne implicate, să spunem în ipoteza în care ar rămâne la fel de implicate ca acum, au nevoie de aliați, iar Franța era unul dintre principalii aliați, pentru că are și capacitățile militare cele mai importante din Uniunea Europeană. Și asta contează, dincolo de voință, să ai și capacitatea de a participa la operațiuni și de a susține și plus influența politico-diplomatică extraordinară”, susține Popescu.

Vești proaste și pentru Chișinău

De altfel, vestea nu cade bine nici la Chișinău. E cunoscut faptul că Franța a susținut cel mai mult Republica Moldova, inclusiv oferindu-i susținere în privința reorganizării armatei. În plus, Franța ar putea deveni reticentă în privința extinderii Uniunii Europene, în condițiile în care radicalii susțin că Parisul are cheltuieli prea mari cu susținerea statelor mai sărace din Est.

„Și pentru noi, România, e o veste foarte proastă ce se întâmplă în Franța. Mai ales într-o perioadă în care trebuie să se discute de extinderea Uniunii Europeane, de susținerea parcursului european al Republicii, Moldova și al Ucrainei, cu Franța în turbulențe, e scenariul cel mai prost”, subliniază el.

Efecte greu de cuantificat și la Bruxelles

Iar efectele se vor vedea și la Bruxelles, în condițiile în care Franța, ca membru fondator al Uniunii Europene, va prefera să stea deoparte și să nu se mai implice în rezolvarea provocărilor europene.

„Există riscul unui blocaj la Bruxelles, a unui blocaj al UE. Sau, hai să spunem, activitățile europene nu vor fi poate neapărat blocate, dar vor fi puternic afectate, vor fi jenate de această absență a Franței”, adaugă profesorul.

Și asta nu e tot. Motorul franco-german e deja gripat și din cauza neînțelegerilor dintre cele două state, dar mai ales din cauza situației în care se află cancelarul Olaf Scholz.

„Să nu uităm că e o situație complexă și nefavorabilă. Mai ales că în parlalel avem slăbirea puternică a cancelarului Olaf Scholz, iarăși o problemă, și o Uniune Europeană cu cele două puteri principale într-o asemenea situație, nici instituțiile europene nu vor putea salva, dacă vreți, situația, pentru că instituțiile europene și UE, în general, are atâta putere cât îi dau statele. Adică e nevoie ca acțiunea europeană să fie comunitară, să fie susținută de toate statele. Or, dacă statele nu o susțin, atunci nu trebuie să ne facem mari iluzii, mari așteptări. Aceste blocaje s-ar putea muta din Paris și Berlin și la Bruxelles”, completează Popescu.

De altfel, nici măcar în ipoteza în care Joe Biden ar obține un nou mandat în SUA situația nu se va îmbunătăți substanțial.

„Uitați-vă în situația în care se află și Statele Unite ale Americii, pentru că în ipoteza în care președintele Joe Biden ar câștiga, ar obține un nou mandat, e foarte probabil să aibă un Congres dominat în ambele camere de republicani. Iar în perspectiva unui succes a candidatului republican, atunci iarăși intrăm pe un teren complet necunoscut, pentru că nu putem anticipa ce va face de fapt Donald Trump”, încheie Ștefan Popescu.