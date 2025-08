Fostul președinte Ion Iliescu a vorbit, într-un interviu acordat anul trecut bloggerului „Adevarul”, Ionuț Vulpescu, despre motivele care l-au determinat să nu mai apară în spațiul public.

Întrebat de ce s-a retras „ușor, ușor” din viața publică, dat fiind că nu a mai fost nici măcar la partid din 2015, fostul președinte Ion Iliescu a spus că este foarte important simțul măsurii și că nu i-a plăcut niciodată să fie șef.

„În politică, ceea ce spune totul despre tine nu ține de momentele de vârf ale puterii, ci de felul în care alegi să te retragi. Am avut o carieră politică longevivă – ce aș fi putut vrea mai mult de atât, ca să pot face ceva pentru țară? Am ales să mă retrag din mai multe motive, dar principalul rămâne credința mea că e important să te retragi cu decență și demnitate. N-am suportat să văd oameni eternizându-se în funcții și mi s-a părut întotdeauna patetic, ba chiar ridicol, să mai aștepți ceva când ai avut tot. E foarte important simțul măsurii – după ce ai jucat în liga mare a politicii, nu mai poți accepta orice rol, de dragul de a fi „șef” pe undeva. Alegerile de tipul acesta nu minimizează, ci caricaturizează. Plus că mi-a displăcut „șefia”. E foarte amuzant pentru mine să văd că într-o societate a leadershipului, toată lumea e șef. Pentru cine a fost atent la alegerile mele politice, acest moment al retragerii, cu discreție, era predictibil. Am știut ce înseamnă să câștigi, am știut ce presupune să fii în opoziție, și nu mi-a fost rușine, ba chiar am înțeles că e o artă să faci politică din această poziție. Dar e important ca după ce ai stat pe ambele talere dintr-o balanță a puterii, să te întorci la ceea ce te face să îți păstrezi umanitatea: familia, prietenii, hobby-urile. Sunt foarte multe forme prin care poți rămâne în contact cu lumea: discreția aceasta nu presupune asceză. Am un blog, cândva eram foarte activ pe blog, am scris cărți în toți acești ani, am continuat să studiez și să văd ce se naște din tăcerea altora: a artiștilor, a scriitorilor, a oamenilor de știință. Din tăcerea gândirii. E adevărat însă că dacă și cronologiile erau altele, tot nu m-aș fi simțit bine în actualul climat politic”, a declarat Ion Iliescu în ultimul interviu pentru „Adevărul”, acordat fostului ministru al Culturii Ionuț Vulpescu..