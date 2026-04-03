Dacian Cioloș a fost numit consilier prezidenţial de Nicușor Dan. Șeful statului a semnat azi decretul

Dacian Cioloș va fi, începând de luni, 6 aprilie, consilier prezidențial. Decretul a fost semnat vineri de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial.

„Preşedintele României decretează: Articol unic – Începând cu data de 6 aprilie 2026, domnul Dacian-Julien Cioloş se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial”, se arată pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Vă reamintim că Nicușor Dan anunțase încă din martie că Dacian Cioloș este propunerea României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Cariera lui Dacian Cioloș

Născut la Zalău, la 27 iulie 1969, și crescut în comuna Pericei, județul Sălaj, Dacian Cioloș a absolvit Liceul Agricol din Șimleu Silvaniei și Facultatea de Horticultură a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, obținând diploma de inginer horticultor. Ulterior, a urmat studii de specializare în Franța, la École nationale supérieure agronomique din Rennes și la Universitatea Montpellier I, unde a obținut un master în „Economia dezvoltării agricole, agroalimentare și rurale”, potrivit www.dacianciolos.eu.

Cariera sa profesională a început în cadrul Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, unde s-a ocupat de programul SAPARD, pregătind agricultura românească pentru integrarea în Politica Agricolă Comună și Piața Unică Europeană.

În 2002 a lucrat la Delegația Comisiei Europene în România, apoi, din 2005, a fost consilier personal al ministrului Agriculturii, cu atribuții de purtător de cuvânt la Consiliul UE.

A deținut funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale între 2007 și 2008 și a fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală între 2010 și 2014, perioadă în care a realizat prima reformă a Politicii Agricole Comune.

În 2015, Dacian Cioloș a devenit consilier special pentru securitate alimentară al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, iar în noiembrie 2015, Klaus Iohannis l-a numit premier al României, mandatul său încheindu-se în ianuarie 2017.

În 2019, a fost ales europarlamentar pe lista Alianței 2020 USR PLUS și președinte al grupului „Renew Europe” din Parlamentul European până în octombrie 2021.

Din 20 martie 2025, Cioloș a ocupat funcția de consilier onorific al președintelui interimar Ilie Bolojan, responsabil cu coordonarea și monitorizarea parteneriatelor strategice ale României.