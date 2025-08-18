Cutremur, luni dimineață, în judeţul Vrancea. Unde s-a simțit seismul

Un cutremur cu magnitudinea 3.0 s-a produs luni, 18 august, la ora 3.15, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri

Cu tremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32 km vest de Focşani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfântu-Gheorghe, 91 km est de Braşov, 94 km sud-vest de Bârlad şi 98 km nord-est de Ploieşti, precizează INCDFP.

Cele mai puternice cutremure din acest an

Cele mai puternice seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea, potrivit Agerpres.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.