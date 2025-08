Șefa CSM a explicat de ce magistraţii trebuie să rămână cu mai mulţi bani decât restul angajaților. „O pensie de 11.000 de lei mi se pare mică”

În plin conflict între Guvern și magistrați privind creșterea vârstei de pensionare și reducerea pensiilor speciale, șefa CSM, Elena Costache, susține că o pensie de 11.000 de lei este mică pentru un judecător şi că integritatea ţine de bani.

Tensiunile dintre guvern și sistemul judiciar ating un nou punct critic, pe fondul intenției executivului de a modifica regimul de pensionare al magistraților. Proiectul legislativ propus de premierul Ilie Bolojan, care prevede majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani și reducerea pensiei la 70% din venitul net, a fost contestat public de președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, care consideră că magistraţii nu pot fi puşi „pe picior de egalitate cu alte categorii sociale”.

Într-un interviu pentru Digi24, ea a afirmat, din nou, că CSM nu va accepta reformele anunțate în actuala formulă şi că independenţa justitiţiei ţine de bani.

Întrebată dacă o pensie de 11.000 de lei este mică pentru un magistrat care ar ieşi la pensie la 65 de ani, şefa CSM a fost tranşantă:

„Ar trebui să fac un calcul mic, nu l-am făcut încă. Acum o să îmi asum și un răspuns direct: da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin. Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, NET lunar: 20.000 de lei, are o virgulă... 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. Ar fi 11.309 lei pensie. În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani.”

„Din toate punctele de vedere suntem unici”

Elena Costache a explicat şi motivul pentru care magistraţii trebuie să rămâne în continuare cu mai mulţi bani decât restul angajaților.

Dom'le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. În primul rând, omul la care faceți referire nu cred că a dat examenele pe care le-am dat noi ca să ajungem în profesie. Nu este ușor să ajungi magistrat. Nu cred că are parte de munca pe care o desfășurăm și, credeți-mă, o spun cu tot respectul față de orice om care muncește”, a spus ea în cadrul interviului.

Președinta CSM susține că profesia de magistrat nu poate fi comparată cu alte ocupații din sectorul public, din cauza gradului ridicat de responsabilitate și a regimului strict de incompatibilități.

„Argumentele legate de justiție socială, de comparațiile cu alte segmente ale sectorului public, exact cum v-am spus, nu stau în picioare. Nu putem să comparăm mere cu pere. Dorim să fim aduși noi magistrații pe aceeași linie din punctul de vedere al cuantumului pensiei și din punctul de vedere al vârstei de pensionare cu alte categorii sociale? Păi, cum? Dacă regimul nostru de incompatibilități și interdicții, răspunderea, volumul de muncă, complexitatea, condițiile de desfășurare ale activității sunt cele despre care am făcut vorbire. Celelalte categorii sociale se confruntă cu probleme identice? De fapt, de la asta trebuie pornit, ca să poată cineva da răspunsul la întrebările dumneavoastră. Sistemul de justiție din România poate fi pus pe picior de egalitate cu orice alt segment din sectorul public, fără să nominalizăm? Repet, poate fi pus pe picior de egalitate sistem? Suntem una din cele trei putere ale statului. Astăzi, pentru prima dată, pentru prima dată de când sunt în acest Consiliu și pentru prima dată de când sunt președinta Consiliului, de o jumătate de an, am simțit și trebuie să spun chestia asta pentru colegii mei și pentru toată lumea, că a avut loc un dialog și asta chiar m-a bucurat foarte mult între cele trei puteri”, a declarat Elena Costache.

„Nu obişnuim să jignim”

Vă reamintim că în contextul discuţiilor între președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai Justiției legate de vârsta de pensionare şi pensiile magistraţilor, un membru al CSM l-a comparat pe premier cu un „măcelar”.

Întrebată despre acest subiect, Elena Costache a răspuns că nu este vorba despre o etichetă, ci doar o comparaţie.

„A fost o comparație aceea cu măcelar. A fost o comparație și nu a fost o sintagmă care i s-a atribuit domnului prim-ministru de către colegul meu, care a făcut acea comparație. Nu obișnuim să punem astfel de etichete. Nu obișnuim să jignim. Suntem, consider, oameni de bun-simț, oameni echilibrați, dar pentru a răspunde cu aceeași monedă trebuie să fim trataţi cu aceeaşi monedă”, a ţinut ea să precizeze.

Încrederea în Justiţie şi imaginea magistraţilor

Întrebată dacă mai există sprijin public pentru Justiție, în contextul scăderii încrederii în această instituţie esenţială, Elena Costache a declarat că magistraţii au ajuns să abă o imagine proastă nu din vina lor, ci a denaturării adevărului în legătură cu ei.

„Vă referiți la încredere, nu? La procentul de încredere. Dacă există încrederea oamenilor care au ieșit pentru Justiție? Noi am dat niște comunicate inclusiv pe acest aspect al încrederii pe care oamenii îl au la ora actuală în noi și cred că da, pentru că nu a scăzut încrederea populației. Asta se vehiculează.

Vedeți dumneavoastră, s-a ajuns la această situație din cauza unor denaturări ale adevărului, ca să mă exprim elegant, să nu spun că au fost minciuni voite sau altceva. Nu. Hai să spunem că a fost denaturat adevărul. A fost prezentat într-o altă lumină, deși din punctul meu de vedere adevărul nu poate avea decât o față. Din această cauză s-a ajuns ca noi să fim atât de... urâți, atât de puși la stâlpul infamiei de către societatea românească, să fim considerați principala problemă a acestei țări, fără ca oamenii să-și deschidă mintea și asta este rugămintea mea apropo de ce spuneați de alte categorii din sistemul public care ies la pensie la 65 de ani și cu pensie mai mică decât judecătorii. Să se uite un pic la toate aspectele pe care le-am prezentat astăzi, să se uite și să se gândească în primul rând ce fel de Justiție vor într-un stat democratic. Vor în ce să se transforme justiția? Să fie o justiție aservită, o justiție sluga cui?”, a întrebat Elena Costache.

„Noi cum trăim?”

Şefa CSM consideră că nivelul de trai al magistraţilor este unul „normal, de nivel mediu”.

„Dar nu suntem oameni? Noi cum trăim? Noi trăim în afara emisferei? Noi nu trăim? Nu mâncăm? Nu bem? Nivelul nostru de trai este un nivel normal, este un nivel mediu zic eu. Sunt mult mai multe pături sociale, straturi sociale sau ce mai vreți dumneavoastră, dar pe mine nu mă interesează chestiunea asta. Suntem puși în situația de a ne transforma în proprii noștri avocați. Nu este normal așa ceva”, a mai spus Elena Costache.

„Independenţa justiţiei ţine de bani”

Totodată, şefa CSM a avertizat că tăierile propuse de guvern care îi vizează direct pe magistraţi ar putea afecta imparțialitatea sistemului de justiție, cu efecte grave asupra societății.

„Bineînțeles că ține de bani (independenţa justiţiei – n.r.)! Şi nu o spun eu, o spun legile, o spune statutul nostru, o spun organismele internaționale, o spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o spune Curtea Constituțională a României în toate deciziile. Îți creează independență financiară. Elimină posibilitatea oricărei tentative de corupere a magistraților”, a declarat Elena Costache, explicând care pot fi consecinţele.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că fără o justiție independentă, societatea nu are cum să funcționeze normal. Toate turbulențele, toate legile, toate modificările, inclusiv pachetele acestea de măsuri care se doresc a fi luate acum de puterea executivă dau naștere la litigii, pentru că ele au impact pe mai multe sectoare din societatea românească. Oamenii afectați, oamenii considerați ca fiind nedreptățiți de către aceste măsuri unde se duc să își caute dreptatea? În Justiție. Ce faci cu o Justiție șubredă, cu o Justiție aservită? Dumneavoastră, de exemplu, v-ar conveni ca într-un litigiu personal să fiți judecat de un judecător care să nu fie obiectiv, care să aibă grija zilei de mâine, care să se gândească la ce probleme are acasă, financiare sau de orice natură, care să nu știe exact ce lege să aplice. V-ar conveni așa ceva?”, a mai spus şefa CSM justificând de ce este aşa de important ca magistraţii să fie bine remuneraţi.

„Imaginea publică care ni s-a creat este rezultatul unor ani de denigrare”

În ceea ce priveşte scăderea încrederii românilor în Justiţie şi mai ales imaginea proastă pe care o au despre magistraţi, şefa CSM a declart din nou că acest lucru nu s-a întâmplat din vina reprezentanţilor categoriei profesionale din care face parte, ci ca urmare a unor atacuri politice sistematice, mai ales în timpul campaniiilor electorale, când s-a mizat pe frustrările populaţiei şi au fost aruncate în joc pensiile magistraţilor.

„Toată această imagine publică care ni s-a creat este rezultatul unor ani de denigrare, unor ani de campanie acerbă, aș putea spune, care în momentele de campanie electorală a atins cote fulminante, culminante – a atins apogeul împotriva noastră”, crede Elena Costache.

În finalul interviului, președinta CSM a confirmat că deschiderea către dialog între cele trei puteri este un semnal pozitiv, dar a ţinut să puncteze că instituția nu va accepta actualul pachet de măsuri, pe care, dacă este nevoie, îl va ataca la Curtea Cosntituţională.

„ Trebuie să se vină cu alte propuneri și să veded. (...) Dacă se insistă... CCR poate deveni o soluție”, a încheiat ea.