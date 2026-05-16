Conflictul pentru Sfinxul și Babele nu s-a încheiat nici după decizia definitivă a instanței. Cine revendică în continuare vestiții megaliți

Instanţa a decis definitiv că zona Babele - Sfinxul aparține administrativ județului Dâmbovița, după un litigiu de aproximativ 25 de ani cu autoritățile din Prahova. În timp ce CJ Dâmbovița vorbește despre o victorie istorică, Primăria Bușteni susține că monumentele „au fost și sunt” proprietatea orașului.

Disputa privind Sfinţul şi Babele continuă, în ciuda deciziei instanţei. Foto: colaj Facebook

Unul dintre cele mai îndelungate litigii privind apartenența administrativ-teritorială a unor simboluri naturale din România a ajuns la final. Curtea de Apel Ploiești a decis definitiv, vineri, 15 mai, că monumentele naturale Sfinxul și Babele din Munții Bucegi se află pe teritoriul administrativ al județului Dâmbovița, în comuna Moroeni, punând capăt unei dispute juridice purtate între autoritățile din Dâmbovița și cele din Prahova.

Verdictul Curții de Apel Ploiești vine după mai multe procese purtate de-a lungul anilor între Orașul Bușteni și comuna Moroeni, în centrul disputei aflându-se delimitarea exactă a teritoriului din zona Platoului Bucegi.

Hotărârea instanței a fost salutată imediat de conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, care vorbește despre o confirmare a unei realități istorice și administrative.

În paralel, însă, Primăria Bușteni contestă interpretarea publică a verdictului și susține că, deși terenul de sub monumente a fost atribuit comunei Moroeni, proprietatea asupra megaliților nu a fost niciodată pierdută de orașul de pe Valea Prahovei.

 „S-a făcut dreptate”

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat că recursul formulat de administraţia din Prahova în litigiul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele - Sfinxul a fost respins, iar decizia este definitivă.

„Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele - Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița. Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse”, a scris acesta pe Facebook.

„Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru”, a transmis Corneliu Ștefan.

Primăria Bușteni: „Au fost și sunt ai orașului”

La scurt timp după pronunțarea hotărârii, Primăria Bușteni a reacționat public și a susținut că verdictul instanței nu schimbă situația proprietății asupra celor două monumente naturale.

Într-o informare publicată pe pagina oficială de Facebook, instituția afirmă că au apărut interpretări greșite ale deciziilor instanței și insistă că litigiile purtate cu UAT comuna Moroeni nu au vizat niciodată proprietatea asupra Sfinxului și Babelor.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la situația juridică a megaliților «Sfinxul» și «Babele», precum și interpretările eronate apărute în urma hotărârilor judecătorești pronunțate în litigiile dintre Orașul Bușteni și UAT Comuna Moroeni, considerăm că se impun următoarele precizări: megaliții «Sfinxul»și «Babele» au fost și sunt ai Orașului Bușteni, indiferent de rezultatul litigiilor avute cu UAT Comuna Moroeni. (...)

În concluzie, în niciunul dintre aceste litigii nu s-a negat proprietatea Orașului Bușteni asupra monumentelor «Sfinxul» și «Babele», care au fost și sunt proprietatea Bușteniului, prin Hotărâre de Guvern, ci doar s-a stabilit limita teritorială dintre comuna Moroeni și Orașul Bușteni”, se arată în comunicatul primăriei.

Autoritățile din Bușteni declară că dreptul de proprietate asupra monumentelor naturale este susținut de documente administrative aflate în vigoare.

Potrivit instituției, megaliții sunt incluși în domeniul public al orașului în baza Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001, la punctul 1.6.2 din inventar, fiind înscriși anterior prin Hotărârea Consiliului Local Bușteni nr. 45 din 14 septembrie 1999.

Reprezentanții administrației locale spun că aceste documente reprezintă „acte administrative necontestate vreodată, aflate în circuitul civil și care atestă dreptul de proprietate”.

Litigiul: terenul, nu monumentele

Primăria Bușteni susține că procesele cu UAT Moroeni au avut ca obiect exclusiv terenul pe care sunt amplasați cei doi megaliți, nu proprietatea efectivă asupra acestora.

Potrivit administrației locale, în dosarul nr. 4994/120/2015* au fost luate hotărâri prin care limita teritorială dintre cele două unități administrativ-teritoriale a fost stabilită definitiv, iar terenul de sub monumente a fost atribuit comunei Moroeni.

„În urma acestor hotărâri judecătorești, limita teritorială dintre cele două unități administrativ-teritoriale a fost stabilită definitiv, iar terenul de sub megaliți a intrat în proprietatea Comunei Moroeni, fără ca proprietatea asupra acestora să fie vreodată pusă la îndoială în cadrul vreunui litigiu, proprietate care este în continuare a Orașului Bușteni”, precizează sursa citată.

Instituția amintește că, ulterior, administrația Bușteniului a inițiat un nou proces, înregistrat sub nr. 1000/120/2023, prin care a solicitat anularea actului de delimitare teritorială dintre cele două localități. Cererea a fost însă respinsă de Tribunalul Dâmbovița.

„Prin Sentința civilă nr. 654/28.11.2025, Tribunalul Dâmbovița respinge această cerere de chemare în judecată ca fiind tardiv formulată, ca inadmisibilă și ca lipsită de interes. Această sentință a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. 655/14.05.2026, pronunțată de către Curtea de Apel Ploiești. Așadar, în cadrul acestui ultim litigiu, deschis în anul 2023, de către Orașul Bușteni, prin domnul Corbu Laurențiu Mircea, instanța nici măcar nu a discutat fondul problemei semnalate, în condițiile în care cererea de chemare în judecată a fost tardiv formulată!”, se arată în poziția oficială a primăriei.

Astfel, deși hotărârea Curții de Apel Ploiești stabilește definitiv că zona Babele -Sfinxul aparține administrativ comunei Moroeni, disputa de interpretare continuă.

Dacă pentru autoritățile din Dâmbovița verdictul înseamnă închiderea definitivă a unui conflict vechi de aproximativ 25 de ani, pentru administrația din Bușteni monumentele rămân, din punct de vedere al proprietății, „ale orașului”, chiar dacă se află pe teritoriul administrativ al unui alt județ.

