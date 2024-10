Strategii ucraineni au formulat un plan de victorie pe care președintele Zelenski tocmai l-a prezentat Consiliului Europei. Experții consultați de „Adevărul” explică în ce măsură acest plan, despre care ucrainenii spun că ar putea schimba soarta războiului, ar aduce într-adevăr victoria finală.

Volodimir Zelenski a prezentat, joi, 17 octombrie, planul său de de victorie Consiliului European, după ce anterior îl prezentase în America, iar ieri a făcut același lucru la Kiev. Mutarea vine după ce, în ultima vreme, Zelenski a făcut tot mai des apel la pace și a afirmat că e pregătit de negocieri.

Semnalele din Ucraina sunt însă acum mai degrabă contradictorii, în condițiile în care recent un oficial ucrainean a declarat sub protecția anonimatului pentru Financial Times că țara sa ar lua în calcule anumite cedări teritoriale în schimbul păcii. Declarația acestuia a venit în contextul în care ultimele sondaje arată că tot mai mulți ucraineni ar fi dispuși să renunțe la anumite teritorii pentru a se încheia războiului.

Zelenski vrea să lupte până la final

Cu toate acestea, președintele Zelenski a negat vehement aceste informații și a spus că Ucraina va lupta până când își va zdrobi inamicul. Totodată, a prezentat la Consiliul European planul de victorie, care constă în cinci puncte și trei anexe secrete.

Primul punct al planului de victorie este ca Ucraina să fie invitată în NATO. Ori tocmai acest lucru i-a fost până acum refuzat Ucrainei, iar țările care s-au opus total au fost SUA și Germania. De altfel, potrivit The Wall Street Journal, oficialii americani au calificat planul drept o „pledoarie reambalată” pentru mai multe arme și ridicarea restricțiilor privind utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, iar administrația președintelui Joe Biden și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la planul președintelui ucrainean, considerându-l insuficient de detaliat.

„Adevărul” a încercat să afle în ce măsură acest plan de victorie este unul viabil, iar pentru aceasta a apelat la un cunoscut general în rezervă, analist militar, la un expert în securitate și la un analist geopolitic.

Primul general român cu studii în SUA, inclusiv la Harvard, generalul (r) Alexandru Grumaz este de părere că Volodimir Zelenski are o misiune aproape imposibilă. SUA și Germania, dar probabil și alte țări membre NATO nu sunt pregătite să accepte Ucraina în alianța transatlantică, pentru a nu risca un război cu Rusia. Astfel, pe lângă faptul că oricum nu există garanții că odată admisă în NATO Ucraina ar avea forța să învingă Rusia, este puțin probabil ca Zelenski să-i convingă pe aliați să primească Ucraina în rândul alianței.

Marea problemă a Ucrainei

„Deci, președintele Volodimir Zelenski prezintă astăzi planul său de victorie a liderilor Uniunii Europene și Ministrilor Apărării (n.r. - discuția a avut loc joi, 17 octombrbrie), la o zi după ce l-a dezvăluit oficial în Parlamentu Ucrainei. Dar Zelenski se va confrunta cu o luptă deosebit de dificilă. Mulți lideri europeni și elita de la Washington sunt sceptici față de o cerere sensibilă, apartenanța la NATO”, puncteazădin start generalul.

Problema este că NATO nu vrea să intre într-un război direct cu Rusia, care ar putea să degenereze într-un război nuclear. Dar nu e doar atât.

„O altă problemă e că sunt foarte multe criterii de admitere în NATO pe care Ucraina încă nu le îndeplinește. Adică Ucraina nu are cum să fie primită atât de simplu, sărind peste atât de multe etape. Ori, planul de victorie a lui Zelenski pornește tocmai de la ideea și cere NATO să se extindă imediat și să trimită o invitație pentru Ucraina de a i se alătura, ceea ce mie personal mi se pare aproape imposibil”, mai spune generalul.

Nici mesajul secretarului general al NATO, Mark Rutte, nu a fost încurajator în privința acestui prim punct. În schimb, celelalte puncte ale planului sunt discutabile și este posibil ca SUA și NATO să le aprobe.

„Noul șef al NATO, Mark Rutte, nu a spus prea multe despre acest lucru ieri cu 16 octombrie, când a fost întrebat de presăPotrivit lui Rutte, NATO stă în spatele Kievului și aici este foarte clar ajutorul imens pe care îl primește Ucraina, și de la americani, dar și prin grupul de la Rammstein. Asta nu înseamnă că poți spune, spunea Rutte, că susțin întreg planul. Bineînțeles, e dificil, pentru că sunt foarte multe probleme. El a mai spus, planul are multe aspecte și multe probleme politice și militare. E clar, Zelenski abundă în rezolvarea unor probleme politice și, mai bine spus, militare. Este neecesară o discuție pentru a înțelege fiecare punct din aceste solicitări ale lui Zelenski”, adaugă generalul.

Ajutor, nu acceptare în alianță

Aliații sunt deciși în schimb să sprijine Ucraina, chiar dacă nu sunt dispuși să o primească încă în alianță.

„Din câte știu eu, un important oficial NATO a spus că există puțină deschidere privind viitoarea aderare a Ucrainei. Dar hai să fim serioși, viitoarea aderare a Ucrainei depinde foarte mult de alegerile din Statele Unite, mai mult decât depinde soarta securității Europei de SUA. Totuși, țările din NATO sunt pe calea îndeplinirii a angajamentele financiare față de Ucraina. Și asta ne-a spus-o nu numai Rutte, ci ne-au spus-o inclusiv oficialii de la Bruxelles. Este vorba de un angajament de 40 de miliarde de euro pentru anul viitor. Adăugând faptul că aliații NATO au angajat 20,9 miliarde de euro în asistență militară pentru Ucraina în prima jumătate a anului acesta, e evident că ajutorul Europei este extrem de important”, completează generalul.

Pentru ca Ucraina să aibă o susținere mult mai puternică, NATO este dispusă să treacă la o reformă a industriei de apărare europeană, fără de care Ucraina nu are nicio șansă.

„Planul lui Zelenski, în fapt, are cinci puncte principale și trei anexe secrete. Primul punct, așa cum spuneam, este o invitație către NATO, dar știm că procesul de aderare al Ucrainei va fi unul lent. Următoarele trei puncte ale acestui plan a lui Zelenski au accent militar și sunt referitoare la sistemele de apărare anterioane ale aliaților, extinderea producției de rachete și drone și punctul care Zelenski își dorește foarte mult, ridicarea restricțiilor privind loverea țintelor militare în interiorul Ruziei. Astăzi, secretarul apărării din SUA, Lloyd Austin merge la Bruxelles pentru o întâlnire cu șefii apărării NATO urmată de o întâlnire separată a coaliției anti-ISIS. Bineînțeles, că G7 se va concentra pe asigurarea unei asistențe continue pentru Ucraina, pentru detensionarea situației din Orientul Mijlociu și schimbarea opiniilor privind importanța unui Indo-Pacific liber și deschis”, mai arată generalul.

În opinia sa, fără a fi acceptată în NATO, Ucraina are șanse mai degrabă mici de a alunga trupele rusești și de a-și recăpăta pe termen scurt și mediu teritoriul ocupat ilegal de Federația Rusă.

„Condiția esențială ca Ucraina să poată spera să schimbe soarta războiului ar fi ca Ucraina să fie acceptată în NATO, numai că lui Zelenski îi va fi foarte greu să-i convingă în primul rând pe americani, dar și pe alți aliați”, conchide generalul.

„E un plan prea optimist”

Cercetător la Institutul European Universitar de la Florența și la Universitatea ETH Zurich, universitate de top 10 la nivel mondial, expertul în securitate Marius Ghincea nu este nici el convins de planul lui Zelenski.

„E un plan totuși prea optimist, destul de maximalist. Sigur că ucrainenii au susținerea americanilor și a NATO, dar dincolo de declarații nu vor fi susținuți până când își vor recupera toate teritoriile. Există percepția că acest lucru este imposibil, cel puțin în următorii ani. Zelenski a fost însă forțat să vină cu un plan mai clar pentru victorie, dar cel puțin în America nu a fost convingător. E mai degrabă o mutare de PR din partea lui Zelenski, care face tot ceea ce poate ca să sensibilizeze, dar probabil că nimeni nu crede cu adevărat că Ucraina va fi primită în NATO în viitorul apropiat”, spune Marius Ghincea.

Ce pot obține ucrainenii

Expertul crede că alte puncte ale planului pot fi luate în discuție și își pot găsi rezolvarea. Spre exemplu, ucrainenii ar putea primi undă vedere pentru folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte din Rusia. O decizie în acest sens se va lua însă abia după 5 noiembrie, după alegerile din SUA.

„Democrații care sunt acum la guvernare nu vor să creeze condițiile pentru ca Harris să piardă puncte electorale din cauza unei potențiale escaladări negative în Ucraina. Mă refer la o escaladare negativă în sensul în care avem o creștere a intensității conflictului, care să aibă efecte negative, adică să ducă fie la o retorică rusască mult mai acerbă, fie la un eșec, care ar fi și mai riscant pentru Biden și pentru Harris. Cu atât mai puțin, americanii nu-și permit să primească Ucraina în NATO cât timp e în război cu Rusia. Alianța va refuza să intre în război pentru Ucraina”, mai spune Ghincea.

O viziune asemănătoare are Vladimir Socor, cunoscutul analist geopolitic devenit celebru încă de pe vremea când era una dintre cele mai ascultate voci de la Radio Europa Liberă, unde a anunțat căderea comunismului și sfârșitul regimului Ceaușescu. Socor, care azi e unul dintre cei mai influenți analişti politici ai fundaţiei americane Jamestown şi Eurasia Daily Monitor.

„E singura cale să facă asta”

Vladimir Socor consideră că Ucraina poate învinge Rusia cu o condiție: să fie primită în NATO. Însă tocmai acest lucru pare imposibil în acest moment, cel puțin pe termen scurt.

„Am spus-o de fiecare dată, nu doar Ucraina are nevoie de NATO, ci și NATO de Ucraina. E o greșeală că Ucraina nu a fost primită până acum în NATO. Să spunem lucrurilor pe nume: SUA și Germania s-au temut de Rusia și se tem încă. Administrația Biden dă dovadă de o neînțelegere a situației actuale, iar din păcate Ucraina este cea care are de suferit. Dacă ar primi sprijin total din partea NATO, dacă ar fi primită în NATO, Ucraina ar putea să învingă Rusia. E singura cale să facă asta, să aibă sprijinul total pe care îl are orice stat membru NATO”, punctează Socor.

El a explicat și motivele pentru care SUA și alte state membre NATO se tem să accepte Ucraina în rândul alianței și evită să-i acorde tot sprijinul.

„Pot fi identificate trei frici ale SUA. Care sunt aceste trei frici? Este vorba în primul rând despre frica de un război nuclear. Administrația Biden se teme că Rusia ar răspunde cu un război nuclear, ceea ce îi face pe americani să dea înapoi în fața amenințărilor rușilor. Și mai e frica de o victorie a Ucrainei, pentru că s-ar schimba echilibrul de putere în această parte a Europei. Și am mai identificat și o frică de a nu provoca destabilizarea internă a Rusiei, pentru că există temerea că în locul lui Putin ar putea veni unul mai rău sau că Federația Rusă s-ar putea dezintegra, iar armele sale nucleare să intre pe mâinile nu știm cui. Toate aceste temeri, aceste frici au condiționat deciziile administrației Biden. Și după SUA s-au luat și alte state”, critică expertul.

Soarta războiului se decide în Crimeea

Pe de altă parte, dacă ar fi acceptată în NATO, Ucraina ar putea să-și vadă visul împlinit și să recâștige teritoriile pierdute. Iar dacă mulți analiști militari susțin că Crimeea ar fi aproape imposibil de recâștigat, Vladimir Socor consideră că tocmai peninsula alipită ilegal Federației Ruse încă din 2014 poate fi primul teritoriu recurcerit.

„Crimea este mai ușor de recuperat decât alte teritorii. Și nu numai că e mai ușor de recuperat, dar este și cea mai importantă. E probabil cel mai important teritoriu. De fapt, deznodământul războiului se va decide în Crimeea, nu în Donbas”, consideră Socor.

Mai mult, Vladimir Socor este convins că, dacă ar primi sprijin total din partea aliaților, Ucraina i-ar alunga relativ ușor pe ocupanții ruși din Crimeea.

„În Crimeea s-ar decide totul din următoarele considerente: Crimeea se află în raza sistemelor americane, britanice și franceze de rachete cu rază lungă. În Crimea, ucranienii pot să distrugă forțele ruse cu rachete occidentale. Și pot să facă situația din Crimeea insuportabilă pentru Rusia. Totul cu condiția să primescă ajutorul necesar și permisiunea politică necesară, ucranienii pot să distrugă forțele Rusiei din Crimeea. Cu sprijin occidental, ucrainenii pot să facă imposibil controlul rușilor asupra Crimeei, asta și datorită lipsei unui coridor, a unei legături între Rusia și Crimea pe continent”, mai adaugă Socor.

De altfel, pentru ucraineni nu există jumătăți de măsură.

„Dacă Crimeea rămâne în mâinile rușilor, acest lucru va face foarte grea sau poate chiar imposibilă reconstrucția economică a Ucrainei după război, adică a ceea ce ar mai rămâne din Ucraina. Și spun că va fi imposibilă deoarece din Crimeea, Rusia va continua să controleze căile de export-import ale Ucrainei. Ucrainei îi datorăm faptul că flota Mării Negre a Rusiei suferă pierderi din cauza dronelor ucrainene. Aceasta este o mare realizare a Ucrainei, o aplaudăm cu toții. Dar războiul nu se câștigă cu drone în Marea Neagră. Războiul se câștigă pe continent, dar mai ales în peninsula Crimeei. Și problema e mai complexă, pentru că atâta timp cât Rusia va avea Crimeea va continua să intimideze statele din regiunea Măriii Negre cu cu aviația și cu rachetele sale”, încheie Vladimir Socor.

În ce constă planul de victorie susținut de Zelenski

Strategii ucrainenii susțin că au un plan de victorie care va duce la câștigarea războiului cu Rusia. Privit cu scepticism de mulți experți, planul pornește de la ideea că Ucraina trebuie să fie primită urgent în NATO, scriu ucrainenii de la Ukrainska Pravda.

Al doilea punct susține ideea că apărarea ucraineană trebuie întărită, iar în paralel e nevoie și de inversarea războiului în direcția Federației Ruse (inclusiv întoarcerea războiului pe teritoriul inamic). Acest punct are o anexă secretă, relatează sursa citată.

Al treilea punct s-ar baza pe descurajarea agresiunii ruse. Şi aici este o anexă secretă, la care au acces doar liderii din SUA, Marea Britanie și Italia. Mai exact, Ucraina propune aici amplasarea pe teritoriul său a unui pachet de apărare cuprinzător non-nuclear pentru a descuraja continuarea agresiunii ruse. Al patrulea punct se referă la potențialul strategic și economic al Ucrainei și conține din nou o anexă secretă, în timp ce al cincilea punct vizează perioada postrăzboi. Experiența ucraineană ar trebui folosită pentru întreaga Alianță și pentru apărarea Europei, iar Zelenski s-ar oferi ca trupele ucrainene să înlocuiască trupele americane de pe continentul european.