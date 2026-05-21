Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
eMAG investește 1,2 miliarde de lei și accelerează extinderea regională prin AI

Grupul eMAG anunță investiții de 1,2 miliarde de lei pentru următorul an fiscal, cu accent pe logistică, inteligență artificială și servicii financiare, într-un context de creștere a businessului și extindere accelerată a ecosistemului său de comerț online în regiune.

Grupul eMAG anunță investiții de 1,2 miliarde de lei pentru următorul an fiscal. Foto arhivă

Grupul eMAG continuă investițiile în tehnologie, logistică și servicii care susțin dezvoltarea economiei digitale și alocă un buget de 1,2 miliarde de lei pentru următorul an fiscal. Fondurile vor merge în principal către infrastructura logistică și de livrare, inteligență artificială și servicii financiare.

În 2025, Grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și a plătit 1,3 miliarde de lei taxe către statul român.

Creștere regională și ecosistem de 9 milioane de clienți

La 25 de ani de la prima comandă, eMAG își consolidează poziția de platformă regională de e-commerce, cu un ecosistem format din aproximativ 9 milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anual.

În regiune, unul din doi cumpărători online alege eMAG. Platforma continuă să crească prin servicii care economisesc timp și bani clienților și oferă antreprenorilor acces la mai multe piețe și canale de vânzare.

Strategia companiei: AI și infrastructură logistică

După un sfert de secol de inovație constantă, reconfirmăm angajamentul eMAG față de potențialul e-commerce în regiune prin investiții de 1,2 miliarde de lei planificate pentru acest an financiar. Vom susține dezvoltarea comerțului online, antreprenoriatul și inovația românească prin tehnologie și infrastructură. Potențialul regional rămâne semnificativ, cu rate de creștere de până la trei ori în următorii ani, raportat la o penetrare de 11–12% din total retail. Ne vom concentra pe proiecte bazate pe inteligență artificială pentru o experiență de cumpărare mai simplă și mai eficientă, dar și pe infrastructura logistică și de livrare”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

Crește frecvența de cumpărare: 19 produse pe client

În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate a ajuns la 87,2 milioane, în creștere cu 9,1%.

Traficul pe site-ul companiei a depășit 1 miliard de vizite în 2025, față de 968 de milioane în 2024. În același timp, oferta disponibilă a crescut la 38 de milioane de produse listate în România, cu 10 milioane mai mult decât în anul precedent.

În 2025, un client a comandat în medie 19 produse pe an, față de 17,3 în anul anterior, ceea ce indică o creștere a frecvenței de cumpărare online.

Totodată, 1 din 4 clienți a cumpărat produse din mai mult de șase categorii, față de 22% în 2024 și 17% în 2021, semn al diversificării coșului de cumpărături.

Genius și MyWallet: servicii pentru cumpărături recurente și flexibile

Serviciul Genius a atras peste 300.000 de clienți noi în ultimul an și a ajuns la 1,5 milioane de utilizatori în România. Aceștia comandă frecvent produse precum detergenți, produse de curățenie, accesorii pentru telefoane, produse de îngrijire personală, suplimente, scutece, hrană pentru animale sau cafea.

MyWallet, serviciul de plată în rate, este disponibil pentru peste 3 milioane de români. În ultimul an, 400.000 de clienți l-au folosit cel puțin o dată, în special pentru achiziții precum laptopuri, telefoane, televizoare, frigidere sau mașini de spălat, de obicei în patru rate egale.

iZi, primul agent AI conversațional de cumpărături din România

Comportamentul de cumpărare online este susținut tot mai mult de soluții bazate pe AI, care simplifică procesul de selecție și comandă.

iZi, primul agent conversațional de cumpărături dezvoltat în România, este folosit în special ca personal shopper: în 60% dintre interacțiuni, utilizatorii nu caută un produs anume, ci descriu o nevoie, un buget sau o ocazie.

În medie, utilizatorii primesc 5,6 recomandări pe sesiune și adresează 2,6 întrebări. 5% dintre utilizatori finalizează comanda direct din chat, iar cele mai active categorii sunt Electro & Auto și Beauty.

În etapa următoare, iZi va fi integrat în mai multe puncte ale experienței de cumpărare, va permite interacțiuni multimodale (imagine și voce) și va include opțiuni de plată directă, fără a părăsi conversația.

AI și Marketplace: creștere accelerată pentru antreprenori

Inteligența artificială are un rol tot mai important în dezvoltarea sellerilor din eMAG Marketplace.

În 2025, aceștia au listat 31 de milioane de produse noi cu ajutorul AI, cu 50% mai mult decât în 2024. De asemenea, numărul produselor listate în mai puțin de 24 de ore a crescut cu 157%.

Tot prin AI, tot mai mulți antreprenori se extind regional prin listare automată și traducere. În 2025, 8.084 de selleri au început vânzări cross-border, iar 3,7 milioane de produse noi au fost vândute prin acest canal. Cele mai dinamice categorii au fost fitness, mobilier, telefoane mobile, sport și accesorii auto.

