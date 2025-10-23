România caută alți aliați în negocierea cu CE pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4

Ministerul Energiei caută aliaţi în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Un punct foarte important este cel referitor la finanţările din partea UE pe tot ceea ce înseamnă Fond pentru Modernizare, în care vreau obligatoriu să includem gazul, pentru că nu avem altă sursă, în momentul de faţă, pentru a produce energie electrică în bandă, în afară de hidro. Romgazul face o treabă extraordinară cu ceea ce a început să facă în Marea Neagră, cu Neptun Deep, cu Caragele. Avem gazul nostru şi vrem să îl folosim cât mai mult în România pentru a aduce plus valoare. Pentru asta avem nevoie de investiţii şi în infrastructură, dar şi în noi centrale de cogenerare pe gaz care să producă energie electrică. De asemenea, toată lumea a fugit de nuclear în ultimii ani şi acum se demonstrează, pe date, că nuclearul reprezintă o sursă de energie în bandă care este stabilă şi ieftină. Din acest punct de vedere, în ultimele trei luni, în negocierea cu cei din Comisia Europeană, caut alţi aliaţi în toată regiunea pentru a impune inclusiv posibilitatea de a finanţa cu bani pentru Fondul pentru Modernizare reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă şi SMR, în România", a spus Bogdan Ivan, la evenimentul "Energie pentru Romania", organizat de Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundaţia Electrica.

Totodată, el a subliniat că sistemul energetic naţional este o componentă care are legătură cu securitatea naţională, cu fiecare produs sau serviciu pe care românii îl cumpără.

„Astăzi, în comparaţie cu 2019, când ponderea costului energiei electrice era de doar 2% în orice produs, în medie, în Uniunea Europeană şi în România automat, astăzi e de 10%, de cinci ori mai mult. Este evident că preţul energiei electrice şi a gazelor naturale impactează puterea de cumpărare a fiecărui român, impactează competitivitatea companiilor noastre care, atunci când se duc să oferteze în afara ţării, să îşi vândă produsele industriale făcute în România, având un cost mediu pentru consumatorul industrial de 110 euro comparativ cu Elveţia, care are 30-40 euro, cu Spania (25-30 euro), e foarte greu să concurezi cu ei. Nu mai vorbesc de ţările din Orientul Mijlociu sau de Asia Îndepărtată. Sistemul energetic nu e doar despre energie sau gaze, ci despre economia României, despre modul în care noi putem să fim un campion economic", a adăugat ministrul.