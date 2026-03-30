CNA dezminte acuzațiile lui Mihail Neamțu privind o presupusă solicitare către Google pentru „eliminarea” sa online

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) respinge categoric declarațiile făcute recent de deputatul AUR Mihail Neamțu, potrivit cărora instituția ar fi solicitat companiei Google „eliminarea” sau închiderea canalului său online.

„Nu există un astfel de demers al CNA!”, spune instituția, precizând că afirmațiile deputatului și insinuarea că autoritatea ar impune prezentarea unui anumit „punct de vedere al Guvernului” sunt neadevărate și pot induce deliberat în eroare opinia publică.

CNA amintește că își desfășoară activitatea exclusiv în limitele competențelor legale, prin proceduri clare, transparente și verificabile. Deciziile instituției nu sunt luate arbitrar și nu se exprimă prin insinuări sau presiuni, ci în baza analizelor de specialitate și mecanismelor instituționale asumate public.

„Compararea activităţii unei autorităţi publice dintr-un stat democratic cu practici represive şi evocarea unor scenarii de tip totalitar, în absenţa oricărui temei real, nu reprezintă libertate de exprimare exercitată cu bună-credinţă, ci o formă de dezinformare publică şi de denaturare gravă a realităţii”, se arată în comunicatul CNA.

CNA reafirmă că își exercită atribuțiile în mod legal, transparent și nediscriminatoriu și solicită deputatului Mihail Neamțu să înceteze propagarea informațiilor false și să manifeste responsabilitate publică, conform calității sale de oficial al statului român.

Reacția instituției vine după ce Mihail Neamțu a declarat public că CNA ar fi intervenit pe lângă Google pentru a-i limita activitatea online.