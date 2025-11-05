Forțele speciale ucrainene deschid un coridor în Pokrovsk, după o inserție aeriană fără parașută, iar un soldat rănit este scos din teritoriul ocupat cu un robot de teren după o misiune mai ceva ca-n filme. Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk pentru a demonstra că poate prelua controlul asupra estului Ucrainei și pentru a presa Kievul să accepte cedarea teritoriilor ocupate.

Forțele aeropurtate ucrainene au reușit să creeze un coridor terestru printr-o zonă de luptă din regiunea Donețk. Potrivit Direcției Principale de Informații (HUR), luptătorii ucraineni au reușit să consolideze unitatea specială „Tymur”, activă în sectorul Pokrovsk, după o operațiune aeriană fără parașută — o manevră considerată una dintre cele mai riscante ale războiului.

GUR a anunțat că operațiunea a fost condusă personal de șeful serviciului, generalul Kirilo Budanov.

„După o debarcare aeriană reușită, forțele speciale care și-au asigurat pozițiile desemnate au fost întărite de unități suplimentare, odată cu stabilirea coridorului terestru”, a transmis HUR într-un comunicat.

Operațiune în zona-cheie a frontului

Conform informațiilor oficiale, operațiunea are loc într-unul dintre districtele strategice ale Pokrovskului — un nod logistic esențial pentru aprovizionarea frontului din estul Ucrainei.

Forțele ucrainene desfășoară acțiuni de luptă menite să împiedice trupele ruse să își extindă controlul de foc asupra zonei. În prezent, aproximativ 60% din oraș ar fi sub controlul Rusiei, potrivit ultimelor estimări.

Inserție fără parașută — o premieră riscantă

Pe 1 noiembrie, armata ucraineană a efectuat o operațiune aeriană unică — o debarcare fără parașută în sectorul Pokrovsk. Manevra a fost considerată una dintre cele mai îndrăznețe ale conflictului, dat fiind că spațiul aerian din zonă este controlat în mare parte de forțele ruse.

GUR a precizat că și alte unități speciale de informații sunt active în același sector, însă detaliile operațiunilor lor nu au fost făcute publice din motive de securitate.

Pokrovsk, o miză simbolică pentru Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk pentru a transmite Statelor Unite și aliaților occidentali mesajul că este capabilă să preia întreg estul Ucrainei.

Potrivit liderului de la Kiev, Kremlinul vizează Pokrovskul mai degrabă ca simbol — pentru a întări ideea că Ucraina ar trebui să se retragă din est și să cedeze teritoriile ocupate.

„Coordonarea între toate componentele forțelor de securitate și apărare ale Ucrainei continuă”, a mai precizat GUR.

Imagini exclusive cu operațiunea din Pokrovsk

Serviciul de informații a publicat un material video care arată desfășurarea operațiunii: de la momentul inserției fără parașută, până la asaltul de la mică distanță.

Filmările din cockpit arată elicopterele ucrainene zburând la altitudine extrem de joasă, pentru a evita detectarea de către dronele FPV și sistemele antiaeriene ruse.

La sol, unitățile speciale au ocupat imediat liniile desemnate și au început acțiunea ofensivă.

Operațiunea a fost sprijinită de:

-drone de atac FPV și drone de recunoaștere;

-artilerie și lovituri cu rachete asupra pozițiilor rusești;

-vehicule blindate care au acționat coordonat cu grupurile de asalt.

Întărirea flancului nord-estic

Serhii Okișev, purtătorul de cuvânt al Corpului 7 Reacție Rapidă din cadrul Forțelor Aeropurtate, a declarat pentru agenția UkrInform că obiectivul principal al apărării este împingerea trupelor ruse de pe flancul nord-estic al Pokrovskului.

Dacă operațiunea reușește, forțele ucrainene ar putea prelua controlul asupra liniilor de aprovizionare ale armatei ruse.

Zelenski, în vizită la trupele din Pokrovsk

În același timp, președintele Zelenski s-a întâlnit cu militarii Brigăzii 25 Aeropurtate „Siceslav”, care apără orașul și împrejurimile acestuia.

Potrivit biroului prezidențial, comandantul brigăzii, Andrii Turcin, i-a prezentat situația operativă din sectorul său, nevoile logistice, precum și detalii despre rotațiile trupelor și echipamentele disponibile.

Evacuare la limita imposibilului, în Ucraina: un soldat rănit este scos din teritoriul ocupat cu un robot de teren

Un soldat ucrainean rănit grav a fost recuperat din teritoriul ocupat de ruși după 33 de zile de captivitate, într-o operațiune de aproape șase ore, derulată de Batalionul Medical nr. 1 al Ucrainei. Misiunea, botezată „Operațiunea GVER”, a fost a șaptea tentativă de salvare — primele șase eșuaseră, iar fiecare dintre ele se soldase cu pierderea unui robot de teren.

Unitatea medicală a publicat imagini cu momentele-cheie ale intervenției, dar fără să indice locul exact sau regiunea unde aceasta s-a desfășurat.

În plin război ruso-ucrainean, Kievul a fost nevoit să își adapteze metodele de evacuare a răniților. În condițiile în care dronele aeriene domină cerul de ambele părți ale frontului, transportul terestru a devenit aproape imposibil. Zonele de contact nu mai au contururi clare, ci s-au transformat în câmpuri mortale de câțiva kilometri adâncime, unde orice mișcare e detectată și lovită. În acest context, vehiculele robotizate de teren au devenit o soluție de supraviețuire.

64 de kilometri de infern mecanizat

Potrivit Batalionului Medical, soldatul fusese rănit cu 33 de zile înainte de evacuarea reușită. Doar un garou îi menținuse viața. Cele șase încercări anterioare, toate efectuate cu sisteme robotice de teren (NRK), au eșuat — mașinile au fost distruse sau scoase din uz de focul inamic. Patru dintre ele aparțineau altor unități militare.

A șaptea misiune a reușit însă. Robotul, deși avariat de o mină antipersonal, a parcurs 64 de kilometri în total — 37 dintre ei cu o roată grav deteriorată. În timpul retragerii, o dronă rusească a lansat explozibili asupra capsulei blindate în care se afla soldatul, dar acesta a scăpat nevătămat.

Operațiunea a durat cinci ore și 58 de minute, iar robotul a rulat cu o viteză medie de 13 km/h, atingând un vârf de 29 km/h. Batalionul a confirmat că militarul a fost evacuat în siguranță și primește îngrijiri medicale. Starea lui este stabilă.

„Dacă el nu s-a predat, nici noi n-am avut dreptul să renunțăm”

Mesajul transmis de Batalionul Medical la finalul misiunii rezumă ethosul unei armate care continuă să lupte la limita imposibilului:

„Dacă soldatul nu s-a predat — noi nu aveam dreptul să o facem.”

Cuvintele vin ca un testament moral într-un război unde tehnologia și umanitatea se amestecă zilnic, iar curajul se măsoară nu doar în lupte câștigate, ci și în vieți recuperate din ghearele morții.