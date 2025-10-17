Cine pune în pericol siguranța energetică a României și face jocurile Rusiei. Economist: „Erați în echipă cu Călin Georgescu”

Economistul Andrei Caramitru intervine în scandalul blocării hidrocentralelor de către activiștii de mediu și explică pe cine avantajează situația creată și de ce. Rusia este direct interesată ca România și UE să nu producă suficientă energie și să fie obligată să importe, finanțând astfel aparatul uriaș de război al Kremlinului.

Activiștii de mediu pun presiune pe Ministerul Mediului și blochează sistematic orice șansă ca România să dispună de hidrocentrale care ar produce energie curată, regenerabilă și ar echilibra sistemul național energetic. Cu toate acestea, activiștii, mulți dintre ei finanțați chiar de la Moscova sau prin tot felul de organizații cu ramificații ce duc la Kremlin, pun presiune și reușesc să blocheze an de an investiții esențiale pentru România, de la cele care țin de infrastructura rutieră și feroviară și până la infrastructura energetică. Este și un atac asupra securității energetice și a siguranței energetice a României, care echivalează cu un atac la siguranța națională. De cele mai multe ori, cei care acționează sunt oameni onești, cuceriți de ideile ecologiste, dar care nu realizează că sunt folosiți chiar de oamenii Kremlinului.

Economistul Andrei Caramitru explică, într-o postare pe Facebook, cum s-a ajuns aici. Pentru asta, face o incursiune în istorie, până în anii 70, atunci când multe dintre organizațiile de mediu erau înființate cu bani de la Moscova și folosite cu dibăcie de agenții KGB împotriva investițiilor americane din Europa, cu precădere cele energetice, dar și împotriva armatei americane.

„E cazul să explic pentru toată lumea motivul nebuniei ecologiste - ce e în spate, de fapt. În anii 70, la mijlocul crizei petroliere când prețurile erau imense, RFG a făcut un deal cu Rusia, și au numit strategia „Ostpolitik”. Ideea a fost așa - să primească Germania și doar ea din Europa gaze ieftine de la rușii. După anii 90 - chestia s-a extins și pentru Austria, Ungaria și parțial Serbia. Asta a dat un imbold colosal industriei germane - care subit a beneficiat de o mega subvenție, cumpărau la un preț ridicol. A fost baza competitivității Germaniei”, explică el.

Manipulare pe axa Moscova - Berlin

Însă sprijinul Rusiei pentru Germania nu a fost în niciun caz unul dezinteresat. Așa cum se întâmplă întotdeauna în relațiile internaționale, Moscova a fost interesată direct să transforme Germania într-o țară dependentă de gazele sale. De altfel, cele două țări, Rusia și Germania, au avut tradițional relații excelente, întrerupte periodic de războaie, iar aici Andrei Caramitru să exemplul pactului Ribbentrop – Molotov. Mai recent, Rusia, de multe ori prin agenții și „săgețile” sale – activiști ecologiști și politicieni – a convins Germania să își taie singură creanga de sub picioare și să renunțe la toate centralele nucleare, devenind 100% dependentă de gazele rusești.

„De ce ar face așa ceva Rusia? Ca să captureze indirect țările astea, să devină dependente complet. Să le infiltreze și cumpere clasa politică. O reeditare a pactului Ribbentrop - Molotov (care în varianta modernă s-a finalizat cu North Stream și, ca în anii 40, imediat după cu război în Europa). Costul ca să se facă North Stream și ca să primească gaz aproape moca a fost să închidă nemții centralele atomice, acum înțelegeți de ce le-au închis? Era un deal foarte bun și pentru Rusia și pentru Germania. E prost pentru noi și celalalte țări din Europa”, adaugă Caramitru.

Și ca și cum nu ar fi fost suficient, Germania și aceiași activiști au convins Bruxelles-ul să treacă la un Green Deal agresiv, care a dus la scumpirea energiei electrice și la distrugerea industriei europene.

„Dar nu e suficient că au un avantaj nemții față de noi toți din Europa oricum și că rușii ne vulnerabilizau. Trebuia sa se asigure ca toate țările din Europa sunt blocate in a produce energie (deci toată industria sa rămână în Germania). Cum? Green Eco! Și uite așa au fost inventate certificatele verzi, normele de mediu, nebuneala. Ca să crească la cer costul producție de energie în interiorul UE, pentru ca avantajul gazelor ieftine de la ruși în Germania să fie maxim și nicăieri altundeva să nu se poată face industrie mare. E simplu!”, explică economistul.

SUA și China profită de eroarea uriașă a Europei

Competitorii economici ai Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și China, au profitat din plin de faptul că Uniunea Europeană, împinsă de la spate de Rusia, Germania și o parte a activiștilor de mediu cu relații la Moscova, s-a sinucis economic. Cu prețuri de 4-5 ori mai mare la energie, companiile europene fie au dat faliment, fie au devenit nerentabile, așa cum este cazul industriei auto. Evident, SUA și China nu au făcut aceeași greșeală ca Europa, amintește Andrei Caramitru, și au refuzat politicile absurde de tip eco care au sărăcit Uniunea Europeană.

„Celelalte țări din afara Europei - SUA, China, tot restul planetei (adică 93% din emisii) au zis - haha, super! Europa se dezindustrializeaza deci susținem să fiți super eco! E top! Bravo! Dă și bine la electorat ei susțin toți green eco, dar să o facă Europa nu ei! Și uite așa s-a întâmplat. Cum? Cu armate de oameni în Bruxelles impuși de nemți, cu ONG-uri finanțate cu miliarde de nemți, ruși, austrieci și unguri. Și cine a fost ținta ? Fix țările care produc energie. Noi țintă maximă”, susține el.

O sinucidere economică

Așa s-a ajuns ca ONG-uri prezente la nivel global, despre care există documente ce dovedesc că au primit finanțare de la Moscova sau că au fost susținute cu bani proveniți din cercuri de interese ostile Uniunii Europene să impună politici dure și să oblige țările europene să se sinucidă economic. În România, activiștii de mediu au blocat proiecte importante de infrastructură, autostrăzi, căi ferate și hidrocentrale care ar fi produs energie.

„Așa ca au dezlănțuit aici toate ONG-urile lor, au cumpărat la bucată structuri întregi din Ministerul Mediului, politicieni, idioți utili mulți care au ajuns să creadă ca într-o religie. Dar nu a fost suficient. Au luat controlul și pe Petrom ca să se asigure ca nu putem face nimic cu gazele și ca scade producția de petrol. Au forțat niște hărți demente de „arii protejate europene” care sunt atât de extinse încât nu mai poți face nimic nicăieri, ceva nemaivăzut. Au băgat bani în media în neștire să isterizeze oamenii normali cărora le pasă de natură, dezinformând despre catastrofe imaginare”, mai explică economistul.

Activiștii de mediu i-au alungat pe americani

Rezultatul este cunoscut. Dintr-o țară producătoare de energie, România a ajuns să o importe pe bani grei. În același timp, din cauza prețurilor imense ale energiei, fabrici și companii importante au tras obloanele sau pur și simplu s-au mutat în alte zări, pentru a putea să beneficieze de energie la prețuri rezonabile și să își mențină competitivitatea. Și ca și cum nu era suficient, activiștii de mediu din România au alungat marile companii de energie americane, Chevron Exxon, iar astfel țara noastră a fost condamnată la subdezvoltare. La mai bine de 10 ani de la acele evenimente, resursele României sunt subdezvoltate și prost administrate, iar România e nevoită să importe energie.

În același timp, din cauza energiei foarte scumpe, România, dar și cele mai multe țări din Uniunea Europeană, în frunte cu Germania, se află într-o criză economică din care cu greu poate fi găsită o ieșire.

„Rezultatul - suntem producător de energie mare, da, dar super scumpă și industria mare e oprită. Fabricile mari de petrochimie sunt în Germania si Austria (care nu au o moleculă de gaze), dar la noi sunt pe butuci. Asta e tot despre politica green din Europa. E o reminescență a noului pact Ribbentrop - Molotov care favorizează Rusia și Germania în detrimentul celorlalte țări. Asta e tot. E o dezinformare, un atac hibrid”, mai spune Caramitru.

El amintește și că există documente și cărți apărute în străinătate care dovedesc implicarea Moscovei, directă și indirectă în finanțarea și manipularea unor organizații de mediu și a activiștilor.

„Nu zic eu, există cărți și istorie scrisă pe tema asta, e demonstrat istoric implicarea rușilor în primele valuri eco în Europa. Totul e știut, dar e pusă batista pe țambal. Acum știți. De asta sunt foarte sensibil când aud temele astea împinse aici. Fiindcă înțeleg foarte bine rețelele de influență și ce se întâmplă și de ce. Mă isterizează USR când începe cu de astea, mă înnebunește Ministerul Mediului că știu cât de penetrat e, detest ONG-urile green că știu de unde își iau banii și de ce. Și nu mai merge să punem batista pe țambal. Opriți-vă! Vă știm, înțelegem exact jocul, nu suntem prosti! Și o să vă expunem individual dacă e nevoie. E temă de siguranța națională deja. Și voi - mulți fără să vă dați seama - sunteți în echipă cu Călin Georgescu (care apropo mare parte din carieră a fost pe zona eco. Dacă nu știați, erați colegi!)”, încheie Andrei Caramitru.