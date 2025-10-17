search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile într-o democrație liberală”

0
0
Publicat:

Politologul Marius Ghincea, expert în securitate la Universitatea ETH din Zurich, avertizează asupra unor aspecte ce privesc lupta împotriva corupției. Expertul atenționează că România riscă să repete greșelile trecutului, care au dus la pierderea încrederii în instituțiile statului și slăbirea controlului civil asupra serviciilor de intelligence, care și-au sporit tot mai mult puterea.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

România este obligată să găsească o cale pentru a duce o luptă eficientă împotriva corupției, dar fără să întoarcă în trecut și fără să mai utilizeze mijloace specifice regimurilor autoritare. Este mesajul politologului Marius Ghincea, expert în securitate și cercetător la Universitatea ETH din Zurich, una dintre cele mai apreciate universități la nivel mondial, prezentă în top 10.

„Corupția este o problemă majoră pentru România din două motive fundamentale. În primul rând, pentru că subminează prosperitatea pe termen lung. Corupția face parte din și alimentează instituții extractive, care descurajează investițiile, inovația și concurența în piața liberă, așa cum demonstrează Acemoglu și Robinson, în lucrări precum Why Nations Fail. În al doilea rând, corupția are un efect coroziv asupra încrederii dintre cetățean și stat. Când cetățenii nu au garanția că banii din taxe sunt folosiți eficient pentru servicii publice, rezultatul la care natural ar trebui să ne așteptăm este o scădere a conformării fiscale și a cooperării nu doar cu instituțiile statului, dar și între noi ca cetățeni”, spune Ghincea.

Mai multă luptă anticorupție, dar mai puțină putere pentru servicii

Expertul avertizează că, deși lupta împotriva corupției este cu adevărat o necesitate în România și nu mai poate fi amânată, nu orice abordare poate fi acceptată într-o democrație liberală, așa cum pretind politicienii că este țara noastră.

„Este, așadar, imperativ ca justiția și instituțiile statului român să depună eforturi susținute pentru a elimina practicile corupte și pentru a reforma instituțiile extractive care le facilitează. Practici și instituții pe care Alina Mungiu-Pippidi le-a identificat în cercetările sale, încă din anii 1990, ca fiind inerent premoderne. Trebuie însă să fim atenți la modalitățile prin care luptăm împotriva corupției. Nu toate abordările posibile sunt acceptabile într-o democrație liberală, cu atât mai mult una cu un trecut autoritar precum e cazul României”, mai spune el.

Marius Ghincea vine aici cu exemplul luptei împotriva corupției din perioada președintelui Traian Băsescu, despre care spune că a condus la un dezechilibru și la slăbirea controlului civil asupra serviciilor în România.

„Ultimul episod major de combatere a corupției sistemice de la cele mai înalte niveluri ale statului român s-a bazat pe instrumente și resurse care, deși au pedepsit corupția la nivel înalt, au dus, ca efect indirect, la erodarea caracterului democratic al statului, la dezechilibrarea relațiilor civil-intelligence și slăbirea controlului civil asupra serviciilor. Aceste efecte corozive ale abordării băsesciene erau și sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. „Coridorul îngust" pe care Acemoglu și Robinson îl descriu în teoria lor despre dezvoltarea societăților prospere nu include metode care erodează controlul civil asupra instituțiilor de forță. Erodarea relațiilor civil-militare și civil-intelligence duce societățile pe traiectorii diferite de cea a coridorului îngust. Traiectorii care pot compromite atât democrația, cât și prosperitatea pe termen lung”, explică Marius Ghincea.

Abordarea care nu face bine României

Tocmai din acest motiv, expertul român din Elveția avertizează că o astfel de abordare riscă să facă și pe viitor mult rău societății și să ducă la o și mai mare ruptură între instituțiile statului și cetățeni, sporind în același timp climatul tensionat și lipsa încrederii populației în organismele care ar trebui să asigure acest echilibru.

„De aceea, nu cred că este deloc potrivit ca România să revină la abordarea băsesciană pentru combaterea corupției. Acest lucru nu înseamnă însă că nu trebuie să combatem corupția. Înseamnă doar că trebuie să o facem prin metode compatibile cu principiile democratice. Având în vedere dinamica relațiilor civil-intelligence din acest moment, pot să vă garantez că revenirea la abordarea băsesciană va duce la creșterea dosarelor de mare corupție, dar va potența și mai mult serviciile de informații, care își vor crește și mai multe autonomia operațională și resursele, inclusiv prin lărgirea plasei de influență în și mai multe instituții. Iar asta va degrada și mai mult natura controlului civil, va dezechilibra și mai profund relațiile civil-intelligence și, în ultimă instanță, putem ajunge într-un regim cu adevărat hibrid”, încheie Marius Ghincea.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
stirileprotv.ro
image
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare
gandul.ro
image
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
mediafax.ro
image
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu”
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi oferte de preț
playtech.ro
image
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Acte obligatorii la pensionare. Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!