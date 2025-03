Administraţia americană a anunţat că va revizui primirea României în programul Visa Waiver, ceea ce înseamnă că românii vor avea în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA. Avocat celebru de imigrări în SUA, Dana Bucin explică la ce ar trebui să ne așteptăm.

În anunțul oficial se menționează că Guvernul SUA revizuiește recenta desemnare a României în Programul Visa Waiver (VWP), pentru a asigura respectarea cerințelor stricte de securitate ale VWP. În timpul acestei revizuiri, Statele Unite suspendă punerea în aplicare a Sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA) pentru cetățenii români. Asta înseamnă că românii vor avea nevoie de vize o perioadă nedeterminată, deși inițial acestea ar fi trebuit ridicate pe 31 martie.

„Adevărul” a apelat la unul dintre cei mai importanți specialiști în domeniu pentru a desluși motivele care ar sta la baza acestei decizii ale părții americane, dar și pentru a vedea ce perspective există. Avocatul american de origine română, Dana Bucin, e specializată în imigrări în SUA. A fost desemnată cel mai bun avocat al anului 2019 în Connecticut, iar ulterior a devenit și consul onorific al României în statul american. În opinia sa, decizia americanilor este normală și nu ar trebui să ne îngrijoreze.

E o amânare, nu o excludere

„Nu avem motive să credem că este altceva decât o decizie normală. Felul în care comunică pe website nu ne dă motive să credem că se pregătește excluderea României. Este o decizie normală, în condițiile în care Department of Homeland Security (n.r.- Departamentului pentru Securitate internă al SUA - DHS). E normal ca atunci când la cârmă vine o echipă nouă, să verifice ceea ce au făcut cei dinainte. Nu avem motive să ne îngrijorăm, România a fost acceptată în Visa Waiver pe baza criteriilor legale, așa că nu se pune problema să fim excluși. Repet, e vorba de verificări absolut normale, plus că trebuie să se mai lucreze la baza aia de date, să se implementeze decizia care s-a făcut de a include România. Și mie mi se pare normal”, spune Dana Bucin.

Avocatul american de origine română mai spune că nu există niciun motiv pentru care americanii ar dori să scoată România din Visa Waiver, așa că singura problemă care se pune e doar când vom primi undă verde pentru a circula fără vize în America.

„Nimic din ce au declarat sau scris pe site-ul DHS nu sugerează că este vreo problemă aparte. Eu personal am fost prezentă în eforturile, nu doar pe 10 ianuarie 2025, când am luat parte la inaugurarea, la ceremonia de introducerea României în Visa Waiver, ci și pe parcurs, timp de 3 ani, atât cât au avut loc panelurile cu oficialii de la DHS. Și am văzut cu ochii mei cât de profesioniști au fost și cei de la DHS, și cei din România, ce parteneriat splendid au avut comunicând între ei, asigurându-se că se îndeplinesc toate condițiile, nu doar de 3% sau sub refuz de viză, dar și mai ales pe partea de securitate. Acolo strălucim. Strălucim la cooperarea cu partenerul nostru strategic, America”, mai spune expertul.

Cea mai bună dovadă că România nu va fi exclusă din program este că nu a fost scoasă de pe site, precizează Dana Bucin. În plus, pentru a exclude România, DHS ar trebui să se adreseze Congresului SUA și să aibă motive întemeiate.

„Se știa că americanii vor revizui o serie de proiecte, mai ales pe cele de securitate națională sau de imigrări. Este un mediu în care se pune mare accent pe respectarea cu strictețe a tuturor normelor de securitate la graniță, securitate națională, securitate pe imigrări. Deci în acest nou mediu, mie mi se pare normal că o nouă echipă de lideri va decide să revizuiască tot ce a făcut echipa anterioară”, susține ea.

Așadar, este doar o problemă de timp până când românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în SUA. „Se fac unele verificări înainte de a se semna aprobarea finală. Prioritățile sunt noi. În condițiile astea, mie mi se pare absolut normal să treci puțin pe pauză, să amâni niște proiecte în derulare și să te uiți la ele mai adânc înainte să semnezi o aprobare. Vor mai exista anumite aprobări. De exemplu, va trebui realizată punerea în funcțiunea bazei de data ESTA în limba română. Cineva trebuie să aprobe. Aceste mici aprobări și mici lucrări în sistem ne întârzie”, punctează Dana Bucin.

Concluzia ei este dătătoare de speranță: „Nu văd de ce nu avea încredere că totul poate decurge bine. Părerea mea este că americanii lucrează foarte profesionist și nu e nimic dubios în faptul că verifică anumite lucruri. Dacă ar fi nereguli, ar fi anunțat cu siguranță și partea română. Văd că în țară se fac multe speculații, am văzut din mai multe surse, dar ce trebuie să știe lumea e americanii nu fac decât să respecte legea lor. Dacă era de scos România din Visa Waiver, nu o mai vedeam pe website, ceea ce e important de precizat. Sunt mulți tehniceni DHS care au lucrat mai mulți ani de zile la acest proiect, ar fi anunțat ei dacă existau probleme”, încheie Dana Bucin.

E loc de speranță

Despre anunțul americanilor a vorbit și politologul Cristian Pîrvulescu. Și el spune că ar trebui să rămânem optimiști, însă compară această decizie cu blocajul Schengen la care a fost supusă România timp de mai bine de 15 ani, perioadă în care mai multe state europene, inclusiv Franța și Germania, s-au opus de mai multe ori.

Ultima care a renunțat la dreptul de veto împotriva României a fost Austria, la finele anului trecut. „Dacă rămânem doar la suspendare pe termen nelimitat, rămâne loc pentru speranță. Dar începe să semene cu blocajul austriac la Schengen. Iar explicațiile despre migranții cu cetățenie română de la granița SUA cu Canada sau Mexic seamănă ccu cele care "confundau" ruta balcanică cu o rută bulgaro-română”, spune Pîrvulescu.

Și expertul în securitate Hari Bucur Marcu a comentat anunțul americanilor. „Răspunsul meu ar fi că nu vorbim despre o suspendare, ci doar despre amânarea inceperii programului Visa Waver. Amânare datorată nu atât României, cât suspiciunii pe care Administratia Trump o are față de precedenta administrație, că ar fi facilitat intrarea in Statele Unite a milioane de imigranti ilegali și că, in context, ar putea fi cazul și cu programul Visa Waver pentru România, să fi fost aprobat de Administrația Biden fără ca România să indeplinească toate condițiile. Cât despre termenul amânării, acesta este stabilit nu in zile, ci la finalul re-evaluării deciziei”, a spus Hari Bucur Marcu.