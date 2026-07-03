Cei doi români care au înjunghiat un jurnalist la Londra, condamnați la închisoare

Doi bărbați români au fost închiși pentru că au înjunghiat un jurnalist care lucra pentru o organizație media în limba persană din Londra.

Doi bărbați români au fost închiși, vineri, pentru că au înjunghiat un jurnalist care lucra pentru o organizație media în limba persană din Londra, potrivit Reuters.

Procurorii britanici au declarat că cei doi acționează ca reprezentanți ai guvernului iranian, scrie Mediafax.

Un jurnalist britanic de origine iraniană, care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior. Incidentul a avut loc în apropierea casei sale din sud-vestul Londrei, în martie 2024,

Cei doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, au pledat amândoi nevinovați la acuzațiile de vătămare corporală cu intenție.

Cei doi au fost condamnați luna trecută

Cu toate acestea, au fost condamnați la Curtea Coroanei din Woolwich, Londra, în iunie.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Cel în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, potrivit sursei citate.

Atac de „o violență deliberată și planificată”

Procurorul Philip Atkinson a declarat în fața instanței londoneze că atacul a fost „o violență deliberată și planificată”, organizată pentru a provoca răni grave țintei vizate.

Potrivit acuzării, atacul a fost precedat de activități de supraveghere și ar fi fost ordonat de „o terță parte care acționa în numele statului iranian”. Iranul a respins orice implicare în incident.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, neagă acuzațiile de vătămare corporală cu intenție și rănire. Un al treilea suspect, David Andrei, arestat în România, nu este judecat în actualul proces.

Procurorii susțin că jurnalistul era o țintă clară pentru persoane care acționau ca intermediari ai Iranului. În instanță s-a arătat că, în noiembrie 2022, la Teheran au fost afișate postere cu imagini ale unor jurnaliști, inclusiv Zeraati, sub mesajul „Căutați: morți sau vii”.

Potrivit acuzării, autoritățile iraniene au apelat în ultimii ani tot mai des la grupări infracționale pentru intimidarea și atacarea opozanților sau criticilor regimului din străinătate.