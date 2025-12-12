Energia electrică, mai scumpă în noiembrie cu 62,36% față de anul trecut. Institutul de Statistică prezintă topul scumpirilor

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă.

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă, urmată de energia termică, cu o creştere anualizată de 18,8%, şi de transportul pe calea ferată, cu 18,59% în ritm anual, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri, scrie Agerpres.

În categoria mărfurilor alimentare, au fost consemnate creşteri de preţ importante la cafea, de 20,5%, şi la fructe proaspete, cu un plus de 15,13% în noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi, cu 9,69%, şi la fasole boabe şi alte leguminoase, cu 2,38%. De la lună la lună, în noiembrie cel mai mult s-au scumpit cafeaua, cu 1,2%, şi carnea de bovine, cu 0,9%. Ieftiniri s-au consemnat la citrice şi alte fructe meridionale, de 2,03%, dar şi la cartofi, de 1,29%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică şi energia termică, cărţile, ziarele şi revistele, cu 10,24%. Nu au fost înregistrate scăderi de preţ în ritm anual. Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-au scumpit gazele, cu 2,81%, şi tricotajele, cu 1,58%. Ieftiniri s-au înregistrat la energie termică, de 4,05%, dar şi la energia electrică, de 2,56%.

La servicii, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, alte servicii cu caracter industrial, cu 17,02% şi reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, cu 16,32%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 3,54%.

De la lună la lună, în noiembrie, scumpiri s-au consemnat la poştă şi telecomunicaţii, cu tarife în creştere cu 1,66%, şi la servicii de confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte, în urcare cu câte 1,59%. În schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 0,02%.