CCR dezbate marți sesizarea AUR privind Legea „austerității”. Opoziția acuză „abuz de putere comis cu cinism și dispreț față de români”

Curtea Constituțională a României analizează marți, 22 iulie, sesizarea depusă de AUR în legătură cu Legea „austerității”, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului condus de Ilie Bolojan. AUR susține că legea este „toxică, profund nedreaptă și profund neconstituţională” și acuză Executivul de „abuz de putere comis cu cinism și dispreț față de români”.

Potrivit formațiunii politice, Guvernul a impus „un pachet eterogen de măsuri care afectează grav milioane de români” printr-o procedură care a ocolit dezbaterea parlamentară.

„Invocarea urgenței este un fals grosolan: deficitul bugetar nu a apărut peste noapte, iar Guvernul a avut ani la dispoziţie să intervină prin mecanisme democratice normale”, transmite AUR, conform Agerpres.

Printre prevederile criticate se numără eliminarea facilităților pentru familiile cu copii, înghețarea salariilor, anularea compensațiilor pentru concediile neefectuate și eșalonarea plății hotărârilor judecătorești definitive. AUR consideră aceste măsuri un „atac fără precedent asupra justiției” și acuză Guvernul că menține „privilegiile sinecuriștilor” în timp ce cere „austeritate celor care abia supraviețuiesc”.

Legea este, în opinia AUR, „nu doar neconstituțională, ci periculoasă”, întrucât ar deschide calea unei guvernări fără control parlamentar și în afara principiilor statului de drept. Formațiunea cere CCR să respingă în totalitate actul normativ și avertizează că va continua demersurile împotriva Guvernului „cu toate armele legale şi democratice posibile”.

În paralel, prima moţiune de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă pe 14 iulie, fiind înregistrate doar 134 de voturi „pentru”, față de cele 233 necesare. Moțiunea a fost semnată de 131 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și aleși neafiliați, după ce Executivul și-a asumat răspunderea pe 7 iunie pentru primul pachet de măsuri fiscale.

Reacția premierului

Premierul Bolojan a afirmat în plen că măsurile asumate de Guvern vizează corectarea dezechilibrelor bugetare și a acuzat Opoziția că nu oferă alternative.

„Îi întreb pe colegii din Opoziţie, în afară de un exerciţiu politic pe care l-au bifat şi pe care îl înţeleg, ce rost are această moţiune? Ar vrea dânşii să ne oprim şi să ne întoarcem de unde am plecat?”, a întrebat Bolojan, menționând că România are deja „primele semnale pozitive privind economia”.

La rândul său, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că AUR nu urmărește cu adevărat căderea Guvernului, întrucât nu are „niciun plan coerent” pentru România.

Potrivit articolului 114 din Constituție, Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, iar în lipsa unei moțiuni de cenzură adoptate, legea este considerată adoptată, iar aplicarea ei devine obligatorie pentru Executiv.