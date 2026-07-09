Cât de periculoase sunt squishi-urile? Ce au descoperit studiile despre substanțele din aceste jucării

Jucăriile squishy, cunoscute pentru textura lor moale și capacitatea de a reveni la forma inițială după ce sunt strânse, au devenit extrem de populare în rândul copiilor. În ultimii ani, însă, unele produse au intrat în atenția autorităților europene după ce analizele de laborator au identificat substanțe chimice care pot ridica probleme de siguranță.

Studiile existente nu arată că toate jucăriile squishy sunt periculoase, însă au identificat anumite produse care pot elibera compuși organici volatili, iar expunerea la aceste substanțe a fost evaluată ca posibil risc în anumite scenarii de utilizare, în special pentru copiii mici.

Ce au găsit cercetătorii în jucăriile analizate

Una dintre cele mai importante investigații a fost realizată de Agenția Daneză pentru Protecția Mediului, care a analizat 12 jucării squishy disponibile pe piață. Cercetătorii au urmărit ce substanțe chimice se găsesc în materiale și ce compuși sunt eliberați în aer după deschiderea produselor.

Analiza a identificat mai multe substanțe organice, printre care N,N-dimetilformamidă (DMF), ciclohexanonă, trietilendiamină și diferite substanțe parfumante. Unele dintre aceste substanțe sunt utilizate în procese industriale sau pentru modificarea proprietăților materialelor.

Cercetătorii au analizat inclusiv situații în care un copil ar ține jucăria aproape de față pentru o perioadă lungă, cum ar fi în timpul somnului. Pentru anumite substanțe și anumite scenarii de expunere, evaluarea de risc a indicat niveluri care necesitau atenție.

Problema nu este forma jucăriei, ci substanțele folosite

Squishi-urile sunt fabricate, în general, din materiale spongioase, precum spuma poliuretanică, iar producătorii pot folosi diferiți aditivi pentru a obține elasticitatea, textura sau mirosul produsului.

Riscul analizat de cercetători nu este legat de faptul că jucăria este moale sau elastică, ci de posibilitatea ca anumite substanțe din material să fie eliberate treptat în aer sau să ajungă în contact cu utilizatorul.

Ce a analizat Comisia Europeană

Subiectul a fost evaluat și la nivel european. Comitetul Științific pentru Riscuri de Sănătate, Mediu și Riscuri Emergente (SCHEER), organism consultativ al Comisiei Europene, a analizat datele disponibile privind substanțele organice emise de aceste jucării.

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SCHEER a evaluat valorile toxicologice de referință pentru anumite substanțe eliberate de squishi-uri și a analizat implicațiile pentru siguranța jucăriilor în cadrul legislației europene.

Marcajul CE nu înseamnă că fiecare jucărie a fost verificată individual

Pe multe jucării vândute în Uniunea Europeană apare marcajul CE, însă acesta nu înseamnă că fiecare produs a fost testat individual de o autoritate înainte de a ajunge în magazine.

Marcajul CE reprezintă declarația producătorului că produsul respectă cerințele europene aplicabile. În cazul jucăriilor, responsabilitatea pentru conformitate revine producătorului sau importatorului, iar autoritățile pot face controale și pot retrage produsele care nu respectă regulile.

Prin urmare, existența marcajului CE nu elimină complet riscul apariției unor produse neconforme pe piață.

Sunt toate squishi-urile periculoase?

Nu toate squish-urile sunt periculoase pentru copii. Analizele au vizat anumite produse și au arătat că unele dintre acestea pot elibera substanțe chimice care necesită atenție. Riscul depinde de materialele folosite, procesul de fabricație, calitatea produsului și nivelul de expunere.

Problema este mai probabilă în cazul produselor fără informații clare despre producător, al jucăriilor cumpărate din surse nesigure sau al produselor care nu respectă cerințele europene.

La ce trebuie să fie atenți părinții

Specialiștii recomandă evitarea jucăriilor fără date clare despre producător sau importator și alegerea produselor comercializate prin surse cunoscute.

De asemenea, un miros chimic puternic și persistent poate fi un motiv de prudență. Acesta nu dovedește automat că o jucărie este periculoasă, dar poate indica prezența unor substanțe volatile care merită investigate.

Pentru copiii mici este importantă și respectarea recomandărilor de vârstă, deoarece jucăriile pot ajunge frecvent în contact cu gura sau pot fi ținute aproape de față perioade îndelungate.