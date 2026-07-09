search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cât de periculoase sunt squishi-urile? Ce au descoperit studiile despre substanțele din aceste jucării

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jucăriile squishy, cunoscute pentru textura lor moale și capacitatea de a reveni la forma inițială după ce sunt strânse, au devenit extrem de populare în rândul copiilor. În ultimii ani, însă, unele produse au intrat în atenția autorităților europene după ce analizele de laborator au identificat substanțe chimice care pot ridica probleme de siguranță.

Jucărie Squishi
Studiile privind Squishi arată că unele dintre ele conțin substanțe periculoase. Foto Adevărul

Studiile existente nu arată că toate jucăriile squishy sunt periculoase, însă au identificat anumite produse care pot elibera compuși organici volatili, iar expunerea la aceste substanțe a fost evaluată ca posibil risc în anumite scenarii de utilizare, în special pentru copiii mici. 

Ce au găsit cercetătorii în jucăriile analizate

Una dintre cele mai importante investigații a fost realizată de Agenția Daneză pentru Protecția Mediului, care a analizat 12 jucării squishy disponibile pe piață. Cercetătorii au urmărit ce substanțe chimice se găsesc în materiale și ce compuși sunt eliberați în aer după deschiderea produselor.

Analiza a identificat mai multe substanțe organice, printre care N,N-dimetilformamidă (DMF), ciclohexanonă, trietilendiamină și diferite substanțe parfumante. Unele dintre aceste substanțe sunt utilizate în procese industriale sau pentru modificarea proprietăților materialelor. 

Cercetătorii au analizat inclusiv situații în care un copil ar ține jucăria aproape de față pentru o perioadă lungă, cum ar fi în timpul somnului. Pentru anumite substanțe și anumite scenarii de expunere, evaluarea de risc a indicat niveluri care necesitau atenție.

Problema nu este forma jucăriei, ci substanțele folosite

Squishi-urile sunt fabricate, în general, din materiale spongioase, precum spuma poliuretanică, iar producătorii pot folosi diferiți aditivi pentru a obține elasticitatea, textura sau mirosul produsului.

Riscul analizat de cercetători nu este legat de faptul că jucăria este moale sau elastică, ci de posibilitatea ca anumite substanțe din material să fie eliberate treptat în aer sau să ajungă în contact cu utilizatorul. 

Ce a analizat Comisia Europeană

Subiectul a fost evaluat și la nivel european. Comitetul Științific pentru Riscuri de Sănătate, Mediu și Riscuri Emergente (SCHEER), organism consultativ al Comisiei Europene, a analizat datele disponibile privind substanțele organice emise de aceste jucării.

„Dragonul Roșu”, luat la puricat de ANPC: amenzi record şi mărfuri de sute de milioane de lei retrase de la comercializare

SCHEER a evaluat valorile toxicologice de referință pentru anumite substanțe eliberate de squishi-uri și a analizat implicațiile pentru siguranța jucăriilor în cadrul legislației europene. 

Marcajul CE nu înseamnă că fiecare jucărie a fost verificată individual

Pe multe jucării vândute în Uniunea Europeană apare marcajul CE, însă acesta nu înseamnă că fiecare produs a fost testat individual de o autoritate înainte de a ajunge în magazine.

Marcajul CE reprezintă declarația producătorului că produsul respectă cerințele europene aplicabile. În cazul jucăriilor, responsabilitatea pentru conformitate revine producătorului sau importatorului, iar autoritățile pot face controale și pot retrage produsele care nu respectă regulile.

Prin urmare, existența marcajului CE nu elimină complet riscul apariției unor produse neconforme pe piață.

Sunt toate squishi-urile periculoase?

Nu toate squish-urile sunt periculoase pentru copii. Analizele au vizat anumite produse și au arătat că unele dintre acestea pot elibera substanțe chimice care necesită atenție. Riscul depinde de materialele folosite, procesul de fabricație, calitatea produsului și nivelul de expunere.

Problema este mai probabilă în cazul produselor fără informații clare despre producător, al jucăriilor cumpărate din surse nesigure sau al produselor care nu respectă cerințele europene.

La ce trebuie să fie atenți părinții

Specialiștii recomandă evitarea jucăriilor fără date clare despre producător sau importator și alegerea produselor comercializate prin surse cunoscute.

De asemenea, un miros chimic puternic și persistent poate fi un motiv de prudență. Acesta nu dovedește automat că o jucărie este periculoasă, dar poate indica prezența unor substanțe volatile care merită investigate.

Pentru copiii mici este importantă și respectarea recomandărilor de vârstă, deoarece jucăriile pot ajunge frecvent în contact cu gura sau pot fi ținute aproape de față perioade îndelungate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
digi24.ro
image
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani într-un spital din Portugalia
stirileprotv.ro
image
Ziua cea mai lungă pentru membrii familiei Pașca. Curtea de Apel București decide dacă vor fi cercetați în libertate sau în arest preventiv, așa cum cere DIICOT
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
fanatik.ro
image
Concluzii după summit-ul de la Ankara. Ionela Ciolan, expert în securitate europeană: NATO și UE vor trebui să găsească o formulă complementară între conceptele „Made in Europe” și „Made in NATO”
libertatea.ro
image
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”
digisport.ro
image
Orașul din România unde se va deschide cel mai mare hotel din țară. Va avea 199 de camere și piscină la etajul 22. Când vor fi finalizate lucrările?
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
EXCLUSIV. De ce PSD a fost depăşit de PNL în ultimul sondaj. Explicaţia expertului care l-a realizat
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
cancan.ro
image
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
newsweek.ro
image
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
prosport.ro
image
Amenda care te poate aștepta dacă scoți molozul de la renovare lângă tomberon. Cât costă legal evacuarea deșeurilor
playtech.ro
image
Când revine, de fapt, Dan Petrescu în fotbal! Ce super vedetă din Premier League îl ajută pe Super Dan la o clinică de lux
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Nu le-a venit să creadă ce a putut să spună ÎN DIRECT: o prezentatoare a făcut înconjurul lumii! ”Total rușinos”
digisport.ro
image
Criză de vaccin ROR în România. Copiii rămân fără protecție, iar medicii sunt nevoiți să amâne imunizarea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Banii de CASS opriți din pensie pot fi recuperați. Casa de Pensii clarifică procedura pentru români
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
click.ro
image
Dan Negru, sincer despre salariul din televiziune! De ce voiau șefii să-l înlocuiască la doar 35 de ani
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
HIRES Prințesa Stephanie de Monaco costum de baie GettyImages 1707311675 jpg
Cea mai sexy prințesă în bikini. Suplă ca o balerină, cu un trup de supermodel, poate rivaliza cu orice manechin de succes
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice de la Târcov – Piatra cu Lilieci (© Muzeul Județean Buzău)
O locuință incendiată, din vremea regelui Decebal, cercetată de arheologi la Târcov – Piatra cu Lilieci
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi tineri și-au construit singuri casa pentru a reduce costurile. „Am smuls faianța de pe pereți de nenumărate ori pentru că nu arăta cum îmi doream”
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?