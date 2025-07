Cât costă catarama în formă de cătușe purtată de Piedone când a fost săltat de procurorii DNA. „Este o iluzie acest caz”

Șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, a atras atenția marți, 22 iulie, printr-un articol vestimentar pe care îl purta în momentul în care a fost ridicat de procurorii DNA.

Piedone a purtat o curea Salvatore Ferragamo, care costă 450 de euro, potrivit Libertatea.ro. Cureaua a ieșit în evidență datorită modelului său inedit: este în formă de cătușe.

Șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, este cercetat de DNA după ce l-a avertizat pe patronul unui hotel din Sinaia că urmează să-l controleze, iar apoi l-a lăudat pe TikTok.

Deși în cele mai multe cazuri Piedone descoperă abateri de la normele de igienă, la adresa hotelului din Sinaia a avut doar cuvinte de laudă.

„Miroase a curat. Uitați-vă la calitate, am fost astăzi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în Brașov. Uite husa care nu exista, uite salteaua curată (...) și un cearșaf care miroase a fresh, calitate", spunea Piedone la vremea respectivă.

Piedone i-ar fi avertizat pe reprezentanții Hotelului International din Sinaia că urmează un control ANPC. Ba mai mult, acesta i-ar fi învățat și ce trebuie făcut pentru a trece cu bine de control. Complexul este deținut de familia lui Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat că niciunul dintre reprezentanții hotelului din Sinaia pe care îl deține familia sa nu a fost anunțat dinainte de Cristian Popescu Piedone că urma un control ANPC și despre ce trebuie făcut pentru a trece cu bine de control.

Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, în contextul percheziţiilor DNA în dosarul în care este suspectat că a anunţat un hotel din Sinaia despre un control, că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei.

„Este o iluzie acest caz. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el.

Piedone a susţinut că i-a deranjat pe mulţi prin controale.

„Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate”, a mai afirmat el.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale", au transmis autoritățile printr-un comunicat.