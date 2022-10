Bombardierul capabil să lovească ținte oriunde în lume, prezentat publicului VIDEO

Noul bombardier intercontinetal B-21 Raider va fi lansat public pe 2 decembrie și este primul avion de generația a VI-a de serie din lume. Aeronava este capabilă să „penetreze apărarea antiaeriană inamicului și să lovească ținte oriunde în lume”.

Pe 2 decembrie, US Air Force și Northrop Grumman vor prezenta în premieră noul bombardier strategic al Pentagonului, B-21 Raider. Ca parte a programului „Long Range Strike Bomber”, acesta va fi un bombardier strategic intercontinental stealth (practic, invizibil radar), avansat, cu rază foarte lungă rază de acțiune, capabil să livreze o cantitate mare de arme convenționale și termonucleare.

Aeronava va avea misiunea de a înlocui B-1B Lancer și B-2 Spirit, primul bombardier stealth care a intrat în serviciu în lume. Aflat în dezvoltare de câțiva ani, B-21 Raider va fi de fapt primul avion de generația a VI-a de serie din lume și, la fel ca B-2 Spirit, are forma unei aripi zburătoare, design susținut de Jack Northrop, fondatorul companiei care îi poartă numele, acum asociată cu Grumman.

Chiar dacă este considerat mai mic decât bombardierele strategice aflate acum în exploatare, B-21 Raider promite performanțe mult peste ceea ce are acum la dispoziție US Air Force. Potrivit lui Northrop Grumman, noul bombardier va fi capabil să „penetreze apărarea antiaeriană inamicului și să lovească ținte oriunde în lume”.

Cel puțin 100 de bombardiere pentru US Air Force

Nu este încă foarte clar câte aeronave va comanda Pentagonul, dar obiectivul este ca US Air Force să aibă în dotare cel puțin 100 de astfel bombardiere, dar, unele voci susțin că vor fi comandate în jur de 200 de astfel de aparate strategice de generația a VI-a. Oricum vorbim de o flotă mult mai mare decât cea de B-2, care a avut doar 21 de aparate dintre care unul, „Spirit of Kansas”, a fost pierdut după ce s-a prăbușit la decolare pe 23 februarie 2008.

Conform unor surse, B-21 Raider va intra în serviciul US Air Force în următorii ani, urmând ca din 2026 să fie operate, în primă fază, în paralel cu vechile bombardiere B-1 Lancer, B-2 Spirit și Boeing B-52 Stratofortress, pe care în final le va „scoate la pensie”. Unele surse susțin că Northrop Grumman, care are o mare experență în producția de aeronave stealth, a finalizat deja șase astfel de aparate, iar unul dintre ele a ajuns chiar în faza de calibrare.

Bazele de operare și performanțele

Ca și predecesorul său, B-2 Spirit, B-21 Raider va fi lansat în „Plant 42”, o facilitate de producție clasificată pe care US Air Force o are în Palmdale, California. În principiu, după ce vor fi livrate Pentagonului, noile bombardiere vor fi gazduite de bazele Ellsworth (Dakota de Sud), Dyess (Texas) și Whiteman (Missouri). Conform unor surse, pentru fabricarea și exploatarea a 100 de astfel de aparate timp de 30 de ani, Pentagonul va achita peste 203 miliarde de dolari.

Cum era de așteptat, US Air Force și Northrop Grumman nu au făcut publice performanțele noului bombardier, dar le putem avea în vedere pe cele ale predecesorului, B-2 Spirit, despre care oficialii americani spun că este inferior B-21 Raider. Astfel, orientativ, noul bombardier va avea o viteză maximă de cel puțin Mach 0,95, va fi capabil să transporte cel puțin 23 de tone de bombe (depozitate în două compartimente interne), va avea o rază de acțiune de cel puțin 11.000 de kilometri și va avea un plafon de zbor de cel puțin 15.000 de metri. B-21 Raider va fi operat, probabil, de numai doi piloți, iar rezervoarele de combustibil vor avea o capacitate apreciabilă, de peste 75 de tone. Spre comparație, cel mai modern bombardier strategic rusesc, Tu-160M2, care este oarecum similar mai vechii aeronave americane Rockwell B-1 Lancer, are o rază de acțiune de 7.300 kilometri și o sarcină utilă de 45 de tone.

Ce fac rușii și chinezii

În declarațiile oficiale cel puțin, rușii ar avea în dezvoltare un bombardier strategic cu rază lungă de acțiune cu capabilități stealth, Tupolev PAK DA. Cotidianul rusesc Izvestia anunța în 2020 că trei aparate PAK DA ar trebui să fie gata pentru testarea preliminară până în aprilie 2023 și că teste propriu-zise ar urma să fie demarate în februarie 2026. Publicația mai arăta că aeronava ar urma să intre în producția de serie în 2027. Parametrii tehnici ai PAK DA par să fie apropiați aeronavei americane B-2 Spirit care este în exploatare de aproape 30 de ani. Acestea includ viteza subsonică, o raza de acțiune de kilometri și capacitatea de a rămâne continuu în aer timp de până la 30 de ore în timp ce transportă atât sarcini convenționale, cât și nucleare de până la 30 de tone.

Oficial, și China are în dezvoltare un astfel de aparat, Xian H-20. Conform unor surse, este de așteptat ca Xian H-20 să aibă cu o rază de acțiune de cel puțin 8.500 kilometri și o sarcină utilă de cel puțin 10 tone de arme convenționale sau nucleare.