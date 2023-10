Benyamin Steinmetz, la un pas să fie adus în România. Gorghiu: Statul român este activ în problematica fugarilor

Ministrul Justiției a anunțat că instanța cipriotă a decis predarea lui Benyamin Steinmetz autorităților din România. Decizia nu este una definitivă, termenul în care poate fi atacată cu apel fiind de 3 zile.

„Referitor la domnul Benyamin Steinmetz și la predarea domniei sale autorităților din România. Un lucru pe care îl repet este că statul român este activ în problematica fugarilor. Instanța cipriotă a decis predarea acestui om de afaceri autorităților din România. Decizia a fost luată astăzi de instanța din Cipru, ea nu este definitivă. Avocații acestui fugar din România au trei zile pentru a formula apel, însă trebuie să cunoașteți faptul că el a fost condamnat la finalul anului 2020 pentru dosarul Ferma Băneasa. Are de executat o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru constituire a unui grup infracțional organizat”.

Alina Gorghiu a subliniat că din acest motiv „consider că ministerul Justiției și-a îndeplinit, încă o dată atribuțiile”.

„Sperăm ca și această persoană să se adauge la cei 620 de fugiți din țară, persoane care putem să le împărțim astfel: din cei 620 care au fugit din România, 17 au fost extrădate și 604 au fost aduse înapoi”, a adăugat ministra Justiției.

De asemenea, Alina Gorghiu a adăugat că ministerul Justiției a oferit instanțelor cipriote toate garanțiile că sunt respectate standardele CEDO referitoare la condițiile de detenție: „Am depus, conform solicitărilor instanțelor din Cipru, toate detaliile prin ANP. Toate garanțiile că sunt respectate standardele CEDO privind condițiile de detenție”.

Ministerul Justiției a precizat, într-un comunicat de presă, că cooperarea judiciară în materia mandatului european de arestare are loc pe cale directă, între autoritățile judiciare române și străine. Ministerul Justiției, în calitate de autoritate centrală, are posibilitatea de a facilita cooperarea și a făcut-o cu promptitudine când instanțele au solicitat acest lucru. Ministerul Justiției îndeplinește cu promptitudine toate atribuțiile pe care le are în această materie.

Sursa citată arată că în decembrie 2020, Benyamin Steinmetz a fost condamnat definitiv, de ÎCCJ, la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizată. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare, de către Curtea de Apel Brașov.