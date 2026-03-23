Cine este Bekesi Csaba Lajos, noul șef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Csaba Lajos Békési în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), potrivit Agerpres.

Decretul prim-ministrului privind numirea social-democratului Csaba Lajos Békési la șefia ANPC a fost publicat în Monitorul Oficial.

Cine este Bekesi Csaba Lajos

Bekesi Csaba Lajos este cunoscut în județul Bihor pentru activitatea sa în administrația publică, unde a condus timp de mai mulți ani Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Oradea, potrivit publicației Puterea.

De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții administrative, acumulând experiență în gestionarea politicilor publice la nivel local.

Deși de etnie maghiară, Bekesi este membru al Partidului Social Democrat, ]n promovarea căruia s-a implicat activ, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale.