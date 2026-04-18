Bărbatul care a lăsat bolnavii de la Spitalul Pantelimon fără oxigen a fost reținut pentru 24 de ore. Țeava furată, descoperită la un centru de colectare de fier vechi

Bărbatul care a distrus o parte a instalației de oxigen de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București, punând în pericol vieţile pacienţilor care aveau nevoie de suport pentru a respira, a fost reţinut.

Autoritățile au anunţat că bărbatul care în cursul serii de joi, 16 aprilie, a provocat distrugeri la rezervorul de oxigen din curtea Spitalului „Sf. Pantelimon” din Sectorul 2 al Capitalei a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Incidentul a avut loc joi, 16 aprilie, în jurul orei 19:30, când reprezentanții unității medicale au sunat la 112, anunțând că o persoană necunoscută a deteriorat instalația de oxigen din curtea spitalului.

„În jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Polițiștii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a informat joi Poliţia Capitalei.

La scurt timp, la faţa locului au ajuns și echipaje de pompieri, care au închis robineții instalației pentru a elimina orice risc suplimentar.

În baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au stabilit că bărbatul a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, după care a distrus o componentă a instalației de oxigen și a sustras o țeavă de aproximativ un metru, împreună cu un robinet aferent rezervorului.

În cursul serii de vineri, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost prins pe o stradă din Sectorul 2 și dus la audieri, iar în urma probatoriului administrat a fost reținut pentru 24 de ore.

Componentele furate din instalația de oxigen a Spitalului Pantelimon au fost descoperite la un centru de colectare de fier vechi.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și a consecințelor faptei.