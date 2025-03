Avocatul care a contestat candidatura lui Călin Georgescu a fost amenințat: „Cu moartea, cu împușcarea, cu violul, cu violențe extreme”

Avocatul Bogdan Ionescu, care a contestat la Biroul Electoral Central (BEC) candidatura lui Călin Georgescu, spune că a primit amenințări cu moartea sau cu violență extremă de la susținătorii acestuia.

Avocatul a depus o sesizare în care le cerea membrilor BEC să ia în considerare și decizia Curții Constituționale din decembrie 2024. În urma acestui lucru, Bogdan Ionescu a primit numeroase mesaje de amenințare.

„Nu vreau să mă victimizez, dar, da, am fost amenințat de nenumărate persoane. În ce au constat amenințările? Tot spectrul, de la amenințări cu moartea, cu împușcarea, cu violul, cu diverse violențe extreme. În toate modalitățile posibile, atât telefonic, sms, whatsapp, pagina de facebook, email”, a precizat Bogdan Ionescu, la Antena 3 CNN.

Avocatul a precizat că a depus plângere la poliție împotriva celor care i-au spus că îl vor omorî, împușca sau viola.

„Am fost reticent să fac o plângere penală, dar mi s-a recomandat să formulez aceste plângeri și până la urmă am făcut asta și bine am făcut”, a mai adăugat acesta.

În ceea ce privește decizia pe care CCR urmează să o dea marți, 10 martie, în urma contestației făcute de Călin Georgescu la decizia BEC, avocatul a spus că el așteaptă o soluție de respingere.

„Ce va fi mâine, putem doar specula, personal, evident aștept o soluție de respingere a contestației, dar știința dreptului e extrem de complexă, de vastă. (...) Totul ar trebuie să fie o luptă de argumente juridice și probe”, a mai spus Bogdan Ionescu.

După ce BEC a decis să nu valideze candidatura lui Călin Georgescu, susținătorii acestuia au protestat violent, duminică seara, față de această decizie.

Treisprezece jandarmi au fost răniți în timpul protestului de la sediul BEC. Peste 500 de persoane au fost legitimate în zona protestului, au transmis autoritățile, care au adăugat că, în baza filmărilor, urmează să fie identificați cei care au comis fapte antisociale.

Jandarmii au întocmit trei acte de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii a 11 fapte penale, inclusiv patru fapte de ultraj, cu patru autori; patru fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice, cu patru autori; trei fapte de distrugere, cu trei autori.