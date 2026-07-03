Aurul verde din agricultură: Cum a transformat o româncă întoarsă din Germania cultura de sparanghel într-un pariu câștigător

Ionela Georgiana Vișan, o tânără originară din Pitești, a revenit în țară după un deceniu petrecut în Germania pentru a dezvolta o afacere agricolă inedită.

În comuna Căteasca din județul Argeș, ea a pus bazele primei ferme certificate de sparanghel din regiune. Ceea ce a pornit în 2021 ca un simplu experiment din curiozitate s-a transformat într-o plantație profitabilă care în 2026 se întinde pe 8.000 de metri pătrați.

Succesul proiectului a fost impulsionat și de câștigarea unui grant în cadrul unui prestigios program dedicat femeilor din agricultură.

După aproape zece ani în care a locuit în Germania și a activat în departamentul de control al calității din industria auto, piteșteanca a luat decizia de a se întoarce acasă.

Ideea nu s-a născut peste noapte. Încă din 2021, pe când se afla în străinătate, Ionela a inițiat un test pentru a verifica dacă sparanghelul se poate adapta climei și solului din zona de sud a țării.

Ceea ce a debutat ca „un experiment realizat cu multă curiozitate” a confirmat rapid potențialul uriaș al acestei legume pe piața autohtonă.

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