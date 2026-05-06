Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Noi dezvăluiri ale bloggerului care l-a criticat public pe Putin despre jocurile de putere de la vârful Kremlinului

Război în Ucraina
Avocatul care a fost internat la psihiatrie după ce l-a atacat pe Vladimir Putin a vorbit într-un interviu pentru Washington Post despre posibile lupte la vârful puterii din Rusia. Sfidarea deschisă din partea acestui blogger indică o divizare mai amplă în eșaloanele superioare ale puterii de la Kremlin, potrivit unui oficial rus, unei figuri proeminente a opoziției și unor analiști.

Vlaidimir Putin FOTO shutterstock
Ilia Remeslo, care vreme de 10 ani a fost un susținător fidel al regimului de la Kremlin, s-a întors în mod surprinzător împotriva președintelui rus Vladimir Putin în luna martie, când a cerut public demisia acestuia și judecarea lui ca „criminal de război”. 

La scurt timp după ieșirea lui publică, autoritățile ruse l-au internat forțat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg. În mod neobișnuit pentru un regim care obișnuiește să-și închidă criticii, Remeslo a fost eliberat după 30 de zile și spune că va continua să îl conteste pe Putin din interiorul Rusiei.

„Am spus de la bun început că nu mă voi opri. Am decis că aceasta este misiunea vieții mele”, a declarat el într-un interviu acordat publicației The Washington Post.

Schimbarea de poziție a lui Remeslo are loc în contextul unor informații despre fisuri în rândul elitei ruse din cauza războiului din Ucraina, al problemelor economice și al înăspririi restricțiilor, inclusiv asupra internetului.

Potrivit acestuia, „nivelul de nemulțumire este colosal”, care spune că impresia sa este că o parte a sistemului de putere „începe deja să acționeze împotriva lui Putin”. El compară evoluția din prezent cu perioada de dinainte de destrămarea Uniunii Sovietice, când loialitatea față de regim s-a erodat rapid.

„Rusia lui Putin va urma aceeași cale precum Uniunea Sovietică. Totul se repetă”, a spus el.

Ultimele sondaje indică o scădere a popularității lui Putin - la cel mai redus nivel de la începutul invaziei din 2022, conform sondajelor realizate de institutul de stat VCIOM.

Conflict între administrația prezidențială și serviciile secrete

Observatorii Kremlinului și surse din interiorul sistemului susțin că ar fi apărut un conflict între o facțiune din administrația prezidențială, coordonată de Sergei Kirienko, prim-adjunctul tehnocrat al șefului Kremlinului, care supraveghează aparatul politic al Rusiei, și Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Se crede că serviciile de securitate se află în spatele restricționării drastice a accesului la internet, pe fondul temerilor că Putin ar putea vizat de atacuri sau că opoziția față de regim ar putea fi mobilizată. Unii dintre consilierii politici ai Kremlinului consideră însă că aceste restricții doar alimentează nemulțumirea publică față de conducere.

„Se duce o mare luptă pentru putere”, a spus Remeslo, menționând că a rămas în contact cu unii foști aliați din structurile de putere rusești. „FSB și administrația sunt într-un conflict profund. Nu există un front unit în jurul lui Putin. Toți lucrează unii împotriva altora.”

Confirmări din partea opoziției ruse din exil

Mihail Hodorkovski, fost magnat petrolier și cândva cel mai bogat om din Rusia, în prezent o figură proeminentă a opoziției ruse din Londra, consideră că eliberarea lui Remeslo este un semn că acesta are sprijin din partea unor facțiuni de la Kremlin.

Acesta spune că, în mod categoric, există un conflict între administrația prezidențială și direcția FSB responsabilă de combaterea terorismului și apărarea constituției rus, care ar fi căpătat tot mai multă influență și ar impune politici tot mai restrictive.

„Acești tipi au căpătat multă autoritate și au început să strângă șuruburile foarte tare. Administrația prezidențială încearcă cumva să-l anunțe pe Putin că presiunea ar putea atinge limita”.

Situația actuală aduce aminte de luptele pentru putere de la Kremlin înainte ca președintele rus Boris Elțin să fie reales în 1996. Partizanii de linie dură au vrut să se asigure că Elțin rămâne la putere prin impunerea legii marțiale și anularea sau amânarea votului, în timp ce clasa oligarhilor, mai progresistă, din Rusia dorea să finanțeze campania electorală a lui Elțin și să o rafineze pe cât posibil.

„În anumite privințe, aceeași poveste se repetă”, a dezvăluit sub anonimat o persoană familiarizată cu situația. „Kirienko și echipa sa încearcă să-l convingă pe Putin că poate menține controlul asupra situației din țară prin tehnologii politice. Iar FSB încearcă să-l convingă pe Putin că singura modalitate de a stabiliza situația din țară este prin metode brutale și prin strângerea șuruburilor.”

Ca un semn că ceva se întâmplă, unul dintre cei mai apropiați locotenenți ai lui Kirienko, Serghei Novikov, șeful departamentului de proiecte sociale al Kremlinului, la o conferință pe tema demografiei, a făcut observația că în Rusia „este deja imposibil să interzici ceva” - o declarație interpretată ca o referire la restricționarea internetului.

„Peste tot putem vedea haos în procesele de management”, a scris săptămâna trecută Alexander Baunov, analist politic la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

„Raportarea față de Putin se schimbă. Optimismul economic și patriotismul cotidian asociat acestuia dispar. În cele din urmă, este recunoscută imposibilitatea de a câștiga un război - care a schimbat și a redus la minimum avantajele Rusiei. E ca și cum aerul s-ar fi schimbat în Rusia”, a subliniat el.

Temeri pentru siguranța lui Vladimir Putin

Situația este tensionată și pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra teritoriului rus, inclusiv în apropierea Moscovei. În paralel, securitatea lui Putin ar fi fost întărită semnificativ în ultimele luni.

Serviciul Federal de Protecție al lui Putin a înăsprit controalele de securitate asupra celor care îl vizitează pe Putin, în timp ce celor care lucrează cu el le este interzis să utilizeze telefoane mobile sau orice alte dispozitive conectate la internet și, de asemenea, nu pot să călătorească cu transportul public,

Potrivit unor rapoarte de informații europene, președintele rus evită tot mai des aparițiile publice și ar conduce țara din locații securizate, inclusiv buncăre.

Arătări acuzatoare cu degetul au izbucnit în decembrie din cauza măsurilor de securitate eșuate, după asasinarea unui general rus de rang înalt. 

Un alt factor ce ar fi putut determina restricționarea accesului la internet a fost probabil asasinarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, un aliat de lungă durată al lui Putin, crede Hodorkovski.

„La Moscova, uciderea lui Khamenei a fost percepută ca o utilizare de către americani a tehnologiei internetului pentru supraveghere de la distanță și, din moment ce rețeaua rusă este deschisă pentru acest tip de supraveghere de la distanță, și-au făcut griji”, a explicat el.

Remeslo, care în trecut a participat activ la campanii împotriva opoziției, inclusiv împotriva lui Alexei Navalnîi, spune că regretă rolul pe care l-a jucat, inclusiv prin mărturii mincinoase, și încearcă acum să repare aceste acțiuni prin acțiuni de mobilizare a opoziției  față de regim.

El susține că a acumulat tot mai multă dezamăgire, mai ales după ce războiul din Ucraina nu a evoluat conform planurilor inițiale și după reacția de retragere a lui Putin în fața revoltei eșuate a grupului Wagner din 2023.

„Am înțeles că acesta nu este președintele pentru care am votat. Nu este o persoană curajoasă”, spune el, explicând că, vâzând că negocierile cu SUA nu duc nicăieri, a decis că trebuie să vorbească. „Era necesar să încercăm să-l oprim”, a spus Remeslo. „Era necesar să vorbim împotriva lui”. El spune că estimează că aproximativ jumătate din administrația Kremlinului îi împărtășește opinia, inclusiv fostul său șef, Kirienko, precum și unii oficiali din sfera serviciilor de securitate ruse și din Ministerul Apărării, care sunt mai progresiști ​​decât cei care conduc represiunile, a spus Remeslo.

„În administrație sunt oameni buni”, a spus el. „Râd de Putin și spun că este foarte primitiv și că face tot posibilul să ducă țara în prăpastie.”

În opinia lui Remeslo, căderea lui Putin va fi provocată chiar de cercul său apropiat.

„La un moment dat, va fi înlăturat de propriul cerc, atunci când nu le va mai fi util”, a prezis acesta.

