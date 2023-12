Tudor Gheorghe, despre remake-ul făcut de Spike la melodia „Au înnebunit salcâmii”: „Nu mai semăna deloc cu ce am cântat eu”

Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe, în vârstă de 78 de ani, a vorbit pentru prima oară despre remake-ul făcut de Spike la melodia „Au înnebunit salcâmii”, pe care interpretul a popularizat-o de-a lungul anilor, transformându-l într-o variantă rap.

Tudor Gheorghe a dezvăluit în podcastul lui Damian Drăghici că i-a dat acceptul lui Spike și băieților din echipa sa.

„Cum să spun? La început am avut așa… Că nu mai semăna deloc cu ce am cântat eu. Fiul meu, care e generația lor, a zis: «Tata, a test, e foarte interesant. Ia să vezi cum se va schimba toată povestea». Ei știau piesa cântată de băieții ăștia, dar nu știau originalul. Înțelegi? Pe urmă au fugit să audă și originalul și a fost altceva. A fost foarte bine. Eu am fost de acord (n.red.: să-l lase pe Spike să facă remake-ul). Băieții au fost foarte eleganți, m-au întrebat și le-am dat acceptul fără niciun fel de problemă”, a dezvăluit Tudor Gheorghe.

De asemenea, artistul a mărturisit că ascultă și manele.

„Eu ascult și manele. Nu mă deranjează, sunt niște copii formidabili, niște glasuri excepționale. Adrian Minune este un glas remarcabil. Vorbesc despre copiii de la început, care au început cu manelele, după aceea au degenerat. S-au schimbat și temele, chipurile alea cu silicoane, cu bani aruncați, nu mai e muzică… Na, na, na. Găsiseră ritmul ăsta. Maneaua n-au inventat-o ei. Turcismele, muzica orientală, cum să spun, frumoase! Ușor, prin vulgarizare prin obsedanta temă anii, banii și dușmanii… Trei cuvinte sunt”, a declarat Tudor Gheorghe în același interviu online.