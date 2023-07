Angajat la stat și om-cheie în rețeaua azilelor groazei: 6 case și apartamente, 18 terenuri, dar și 120.000 de lei din pariuri sportive

O persoană-cheie din rândul autorităților statului, care îi ajuta pe cei care administrau azilele groazei, în loc să asigure un control strict, primea în locul sprijinului acord pește și alte produse, cu toate că declarația sa de avere arată că avea o stare materială bună.

„Un pion important în schema de stors bani de la stat prin umilirea și înfometarea persoanelor instituționalizate pusă la punct de Șfetan Godei, unul din liderii grupărilor, a fost Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul DGASPC Ilfov, se mai arată în referatul DIICOT”, arată HotNews.

Potrivit interceptărilor de la dosar reiese că Țicu, care i se adresa lui Godei cu „boss”, și o altă angajată de la DGASPC Ilfov, subalterna sa, le spuneau celor de la Asociața „Sfântul Gabriel cel Viteaz” ce să facă pentru a trece cu bine peste controale, inclusiv cum să completeze actele care să arate că au tot personalul necesar. Țicu s-a împrietenit cu Godei și deși știa situația din cele două azile pe care le controla nu a anunțat autoritățile.

Conform sursei citate, Țicu era recompensat ocazional de către către Godei, coordonatorul azilelor groazei, cu diverse produse, respectiv pește provenit din bazinul piscicol pe care Godei îl administra.

Ce avere avea Andrei Răzvan Țicu

Andrei Răzvan Țicu are, potrivit ultimei declarații de avere, din iunie 2023, 18 terenuri, dintre care zece agricole și opt intravilane. O bună parte dintre acestea sunt în județul Ilfov.

la capitolul case și apartamente, angajatul DGASPC stătea foarte bine. Mai precis, avea patru case de locuit trecute în declarația de avere (trei în localitatea Dărăști, din județul Ilfov, plus una în Rucăr, județul Argeș), dar și două apartamente (în Bragadiru, județul Ilfov, plus unul în Constanța). Trei mașini are pe numele său, ani de fabricație 2020, 2018 și 2008, ia o a patra a fost înstrăinată în octombrie 2022.

Ticu are economii de 20.000 de euro și 21.120 de lei, dar și mai multe credite la bănci (55.000 de lei, scadent în 2026; 32.500 de lei, scadent în 2026; 25.000 de lei, scadent în 2026; 27.324 de lei, scadent în 2026; 39.188 de lei, scadent în 2023).

Un lucru inedit e faptul că Ticu a câștigat ca salariu mai puțin decât din pariuri sportive. Dacă totalul salariului din 2022 a fost 119.157 de lei, din pariuri a obținut 120.000 de lei

Premierul Ciolacu vrea măsuri rapide

Premierul Marcel Ciolacu a avut o întâlnire de lucru cu mai mulţi miniştri şi şefi de instituţii, în urma anchetei privind cazul bătrânilor bătuți, înfometați și umiliți în căminele din Ilfov. La final, a anunțat ce măsuri se vor lua. Presa nu a avut acces și nu a putut pune întrebări.

„Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori sunt peste tot în lume, de asemenea ticăloşi, oameni dezumanizaţi total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi. Avem trei priorităţi – toate centrele de copii, bătrâni trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi o săptămână sub coordonarea prefecţilor. Solicit autorităţilor toleranţă zero faţă de persoanele care au jefuit aceste persoane. În afara de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile şi casele”, a afirmat Marcel Ciolacu.