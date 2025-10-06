search
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”

0
0
Publicat:

Un document depus la Departamentul american al Justiţiei susține că Ana Birchall ar fi contactat un fost contractor CIA pentru a deveni sursă/agent în schimbul unei poziții la nivel de ministru în România. Fostul consilier prezidențial respinge aceste acuzații, declarând că este vorba despre „o minciună” și că a sesizat autoritățile pentru rectificare.

Ana Birchall respinge acuzațiile că ar fi oferit să devină agent CIA FOTO: Gov.ro
Ana Birchall respinge acuzațiile că ar fi oferit să devină agent CIA FOTO: Gov.ro

Un document depus la Departamentul american al Justiției pe 11 septembrie 2025 de Roniel Aledo, fost contractor CIA și consultant pentru fostul președinte Barack Obama, susține că Ana Birchall l-ar fi contactat pentru a deveni sursă/agent CIA, în schimbul unei poziții de ministru în România. Documentul a fost înregistrat și publicat pe 12 septembrie.

Potrivit formularului depus, situația nu rezultă din niciun contract scris oficial sau corespondență între părți. Rubrica care cere detalii despre termenii și condițiile acordului sau înțelegerii verbale menționează data de 1 martie 2025, fără a fi specificate plăți sau beneficii.

Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm și un susținător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenția Centrală de Informații (CIA). Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, a declarat Roniel Aledo, citat de News.ro.

La întrebarea dacă activitățile ar fi inclus și activități politice, Aledo a declarat: „Ana dorește să devină demnitar la nivel de ministru în România. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci ea vrea să devină un susținător și apărător ferm al politicilor guvernului SUA în România și o sursă/agent pentru CIA. Eu vreau să o promovez în cadrul CIA și DIA. Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”.

Aledo mai menționează că a contactat CIA și s-a întâlnit de două ori cu un reprezentant CIA, precum și cu un ofițer superior DIA, promovând-o pe Birchall ca potențială sursă/agent, fără ca aceasta să primească bani, beneficii sau să încheie vreun contract.

Reacția Anei Birchall

Fostul consilier prezidențial respinge ferm acuzațiile: „Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituție americană. Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”, a scris Birchall pe Facebook.

Citește și: Portret de candidat. Cine este Ana Birchall

Ea subliniază că afirmațiile despre contactarea CIA îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul: „Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”. Orice folosire a numelui său în acest context este o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie”. Birchall acuză că nu a fost contactată înainte de publicarea inițială a acestor acuzații.

Fostul consilier a sesizat autoritățile competente din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” și a inițiat demersuri legale în România împotriva celor care „produc și distribuie asemenea calomnii”. Birchall solicită drept la replică și retragerea materialelor false și reafirmă angajamentul față de parteneriatul strategic România–SUA și respectarea statului de drept.

Parcursul profesional al Anei Birchall

Ana Birchall a fost numită pe 30 aprilie consilier prezidențial la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, cu atribuții pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, funcție pe care a deținut-o până la 30 iunie.

Ea a candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și a susținut în campanie că în 2019 a facilitat întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și președintele României Klaus Iohannis, în calitate de vicepremier pentru parteneriate strategice în Guvernul Dăncilă. Birchall a mai fost ministru al Justiției, consilier al premierului Victor Ponta și deputat de Vaslui.

Absolventă a Facultății de Drept din București, Birchall a obținut titlul de doctor la Universitatea Yale și a profesat în New York înainte de a se întoarce în România pentru a ocupa diverse funcții în Ministerul de Externe și în politică.

