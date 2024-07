„Aș vrea să te vizualizez epidermic”. Ana Birchall, fost ministru al Justiției, spune că a fost hărțuită de sociologul Radu Pieleanu

Scandalurile de hărțuire sexuală din mediul universitar continuă să iasă la iveală, după ce au făcut ocolul României dezvăluirile despre modul în care sociologul Alfred Bulai hărțuia studentele. Cele mai recente acuze de hărțuire sexuală vin de la Ana Birchall, candidată la președinția României și fostă ministră a Justiției. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta arată că în 2008 ar fi fost hărțuită de sociologul Radu Pieleanu, și el profesor tot la SNSPA.

„Aș vrea să te vizualizez epidermic”, „vreau să te fac vedetă”, „ești prea frumoasă ca să fim amici”. Când eu eram hărțuită sexual de sociologul-profesor-star TV-făcător de sondaje Marius Pieleanu în 2008, unde erau marii bărbați de stat să mă apere? De ce, după ce presa a scris atunci despre modul scârbos în care Pieleanu mă agresa, nu a existat nicio investigație de presă, iar marele profesor a continuat să fie chemat în studiourile de televiziune? Când, în același an, 2008, a început una dintre cele mai mizerabile campanii de defăimare și de denigrare cu informații false despre mine, când se spunea că „am apărut în filmulețe erotice cu Mircea Geoană”, unde a fost majoritatea presei, cu atât mai mult cu cât cel care a lansat acea mizerie era coleg de breaslă? Unde au fost cănd toate instanțele de judecată au spus clar că “totul a fost o campanie de defăimare si denigrare cu informații false pentru a mă elimina din politică”? Unde a fost Mircea Geoană care, deși știa adevărul, ca un laș, a tăcut și, astfel, a permis ca eu să fiu abuzată și insultată public, la nivel național! Tot ca un laș tace și acum, deși ar fi trebuit ca măcar acum să aibă un dram de bun simț și să ceară scuze familiei mele, pentru că datorează aceste scuze! A tăcut și tace ca un laș!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

„Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali”

Și tot Ana Birchall acuză că deși mulți știau de hărțuirile sexuale de la SNSPA, nimeni nu a avut reacție.

„Toți știau și nimeni nu a zis nimic. Acesta este România noastră? Una în care femeilor le este frică să se machieze, ca atunci când merg la școală sau la serviciu să nu care cumva să atragă atenția unui șef care le poate distruge familia, viețile, viitorul? Mi s-a făcut rău când am văzut investigația de ieri despre Bulai de la Snoop. Pentru că mi-am dat seama că, deși am suferit enorm, eu sunt norocoasă, nu am trecut prin ce au trecut zecile de victime care au vorbit. Pentru că aveam un soț, o carieră (chiar daca profesional atunci am fost marginalizată), o siguranță pe care fetele abuzate de Bulai și de Pieleanu erau prea tinere să le aibă încă. Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Buboiul s-a spart. Mă bucur enorm pentru generația de femei care vine după noi și care nu va mai trebui să trăiască în frică. Mă bucur enorm pentru generația mea de femei care în sfârșit este auzită. Salut curajul femeilor extraordinare care au vorbit în ancheta despre Bulai. Le aștept pe toate celelalte victime ale șefilor, profesorilor, colegilor, bărbaților cu puterea-n mână, să spună adevărul. Căci doar așa ne facem bine!”, a mai precizat Ana Birchall pe pagina sa de Facebook.

Sociologul Marius Pieleanu deține o firma de sondaje și una de consiliere psihologică.

În acelasi timp, Marius Pieleanu este prodecan și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Știinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).